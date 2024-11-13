https://ria.ru/20241113/mishustin-1983473484.html

Мишустин прибыл в Баку

Мишустин прибыл в Баку - РИА Новости, 13.11.2024

Мишустин прибыл в Баку

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в столицу Азербайджана, где примет участие в конференции ООН по климату, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T11:59

2024-11-13T11:59

2024-11-13T13:31

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БАКУ, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в столицу Азербайджана, где примет участие в конференции ООН по климату, передает корреспондент РИА Новости. Мишустин в Баку выступит на 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29), кроме того, у председателя российского правительства запланированы переговоры с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, а также встреча с президентом республики Ильхамом Алиевым. Двадцать девятая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) проходит в Баку c 11 по 22 ноября. В ней принимают участие около 80 глав государств и правительств, в том числе премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Сербии Александр Вучич, президент Польши Анджей Дуда, президент Белоруссии Александр Лукашенко и другие. Кроме того, на конференцию прибыли генсек ООН Антониу Гутерреш, председатель Евросовета Шарль Мишель, президент ФИФА Джанни Инфантино, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и другие представители международных организаций.

https://ria.ru/20241112/mishustin-1983303484.html

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