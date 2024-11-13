Мишустин прибыл в Баку
Мишустин прибыл в Баку на конференцию ООН по климату
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Баку на саммите мировых лидеров по климатическим действиям в рамках XXIX сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. 13 ноября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Баку на саммите мировых лидеров по климатическим действиям в рамках XXIX сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. 13 ноября 2024
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БАКУ, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в столицу Азербайджана, где примет участие в конференции ООН по климату, передает корреспондент РИА Новости.
Мишустин в Баку выступит на 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29), кроме того, у председателя российского правительства запланированы переговоры с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, а также встреча с президентом республики Ильхамом Алиевым.
Двадцать девятая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) проходит в Баку c 11 по 22 ноября. В ней принимают участие около 80 глав государств и правительств, в том числе премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Сербии Александр Вучич, президент Польши Анджей Дуда, президент Белоруссии Александр Лукашенко и другие. Кроме того, на конференцию прибыли генсек ООН Антониу Гутерреш, председатель Евросовета Шарль Мишель, президент ФИФА Джанни Инфантино, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и другие представители международных организаций.