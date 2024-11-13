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Мишустин прибыл в Баку - РИА Новости, 13.11.2024
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11:59 13.11.2024 (обновлено: 13:31 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/mishustin-1983473484.html
Мишустин прибыл в Баку
Мишустин прибыл в Баку - РИА Новости, 13.11.2024
Мишустин прибыл в Баку
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в столицу Азербайджана, где примет участие в конференции ООН по климату, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T11:59
2024-11-13T13:31
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БАКУ, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в столицу Азербайджана, где примет участие в конференции ООН по климату, передает корреспондент РИА Новости. Мишустин в Баку выступит на 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29), кроме того, у председателя российского правительства запланированы переговоры с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, а также встреча с президентом республики Ильхамом Алиевым. Двадцать девятая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) проходит в Баку c 11 по 22 ноября. В ней принимают участие около 80 глав государств и правительств, в том числе премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Сербии Александр Вучич, президент Польши Анджей Дуда, президент Белоруссии Александр Лукашенко и другие. Кроме того, на конференцию прибыли генсек ООН Антониу Гутерреш, председатель Евросовета Шарль Мишель, президент ФИФА Джанни Инфантино, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и другие представители международных организаций.
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в мире, баку, азербайджан, великобритания, михаил мишустин, ильхам алиев, кир стармер, оон, евросовет, международная федерация футбола (фифа), заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
В мире, Баку, Азербайджан, Великобритания, Михаил Мишустин, Ильхам Алиев, Кир Стармер, ООН, Евросовет, Международная федерация футбола (ФИФА), Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Мишустин прибыл в Баку

Мишустин прибыл в Баку на конференцию ООН по климату

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Баку на саммите мировых лидеров по климатическим действиям в рамках XXIX сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. 13 ноября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Баку на саммите мировых лидеров по климатическим действиям в рамках XXIX сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. 13 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Баку на саммите мировых лидеров по климатическим действиям в рамках XXIX сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. 13 ноября 2024
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БАКУ, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в столицу Азербайджана, где примет участие в конференции ООН по климату, передает корреспондент РИА Новости.
Мишустин в Баку выступит на 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29), кроме того, у председателя российского правительства запланированы переговоры с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, а также встреча с президентом республики Ильхамом Алиевым.
Двадцать девятая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) проходит в Баку c 11 по 22 ноября. В ней принимают участие около 80 глав государств и правительств, в том числе премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Сербии Александр Вучич, президент Польши Анджей Дуда, президент Белоруссии Александр Лукашенко и другие. Кроме того, на конференцию прибыли генсек ООН Антониу Гутерреш, председатель Евросовета Шарль Мишель, президент ФИФА Джанни Инфантино, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и другие представители международных организаций.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Мишустин призвал адаптировать российскую экономику к новым возможностям
12 ноября, 15:11
 
В миреБакуАзербайджанВеликобританияМихаил МишустинИльхам АлиевКир СтармерООНЕвросоветМеждународная федерация футбола (ФИФА)Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
 
 
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