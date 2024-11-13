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Движение по плотинам Светогорской и Верхне-Свирской ГЭС сохранится - РИА Новости, 13.11.2024
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Ленинградская область
 
19:30 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/lenoblast-1983612748.html
Движение по плотинам Светогорской и Верхне-Свирской ГЭС сохранится
Движение по плотинам Светогорской и Верхне-Свирской ГЭС сохранится - РИА Новости, 13.11.2024
Движение по плотинам Светогорской и Верхне-Свирской ГЭС сохранится
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что на заседании оперативного штаба региона принято решение сохранить движение по плотинам... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T19:30
2024-11-13T19:30
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
сергей морозов (политик)
тгк-1
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что на заседании оперативного штаба региона принято решение сохранить движение по плотинам Светогорской и Верхне-Свирской ГЭС с соблюдением требований безопасности. "Движение пешеходов, рейсовых автобусов, спецтранспорта и легковых автомобилей по плотинам Светогорской и Верхне-Свирской ГЭС сохранится. Для обеспечения безопасности ГЭС при въездах на плотины будут организованы пункты досмотра транспортных средств. Оборудование пунктов досмотра профинансирует Ленинградская область из резервного фонда", – сообщил Дрозденко. Ранее администрация Светогорского городского поселения сообщала, что ПАО "ТГК-1" уведомило муниципальную администрацию о закрытии с 1 ноября проезда всех видов транспорта и пешеходного прохода по плотинам в соответствии с требованиями безопасности. Позже председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Сергей Морозов сообщал, что до 6 ноября движение транспорта и пешеходов сохранится в прежнем режиме. Верхне-Свирскую ГЭС начали строить до Великой Отечественной войны. В 1938 году был вырыт котлован, начались бетонные работы. Во время военных действий территория была оккупирована, котлован затопили. После восстановления Нижне-Свирской станции, в 1947 году, строительство Верхне-Свирской ГЭС было возобновлено. Первый гидроагрегат установлен в 1951 году, заработал в феврале 1952 года, а уже в сентябре того же года станция была введена в промышленную эксплуатацию - приступили к работе четыре агрегата мощностью по 40 МВт. Светогорская ГЭС расположена в городе Светогорск, на реке Вуокса, на расстоянии около десяти километров от финского города Иматра. Строительство ГЭС началось в конце 1930-х годов по финскому проекту (ГЭС в то время находилась на территории Финляндии). В 1940 году в результате советско-финской войны ГЭС перешла к СССР. Проект был переработан, строительство продолжено. В августе 1941 года ГЭС была захвачена наступавшими финскими войсками. Финские инженеры продолжили строительство ГЭС по советскому проекту. В апреле 1944 года были проведены пробные пуски оборудования. В 1944 году недостроенная ГЭС была освобождена советскими войсками, начались работы по ее достройке, закончившиеся в 1947 году.
https://ria.ru/20241112/mrot-1983268963.html
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ленинградская область, александр дрозденко, сергей морозов (политик), тгк-1
Ленинградская область , Ленинградская область, Александр Дрозденко, Сергей Морозов (политик), ТГК-1

Движение по плотинам Светогорской и Верхне-Свирской ГЭС сохранится

© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что на заседании оперативного штаба региона принято решение сохранить движение по плотинам Светогорской и Верхне-Свирской ГЭС с соблюдением требований безопасности.
"Движение пешеходов, рейсовых автобусов, спецтранспорта и легковых автомобилей по плотинам Светогорской и Верхне-Свирской ГЭС сохранится. Для обеспечения безопасности ГЭС при въездах на плотины будут организованы пункты досмотра транспортных средств. Оборудование пунктов досмотра профинансирует Ленинградская область из резервного фонда", – сообщил Дрозденко.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
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12 ноября, 13:02
Ранее администрация Светогорского городского поселения сообщала, что ПАО "ТГК-1" уведомило муниципальную администрацию о закрытии с 1 ноября проезда всех видов транспорта и пешеходного прохода по плотинам в соответствии с требованиями безопасности. Позже председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Сергей Морозов сообщал, что до 6 ноября движение транспорта и пешеходов сохранится в прежнем режиме.
Верхне-Свирскую ГЭС начали строить до Великой Отечественной войны. В 1938 году был вырыт котлован, начались бетонные работы. Во время военных действий территория была оккупирована, котлован затопили. После восстановления Нижне-Свирской станции, в 1947 году, строительство Верхне-Свирской ГЭС было возобновлено. Первый гидроагрегат установлен в 1951 году, заработал в феврале 1952 года, а уже в сентябре того же года станция была введена в промышленную эксплуатацию - приступили к работе четыре агрегата мощностью по 40 МВт.
Светогорская ГЭС расположена в городе Светогорск, на реке Вуокса, на расстоянии около десяти километров от финского города Иматра. Строительство ГЭС началось в конце 1930-х годов по финскому проекту (ГЭС в то время находилась на территории Финляндии). В 1940 году в результате советско-финской войны ГЭС перешла к СССР. Проект был переработан, строительство продолжено. В августе 1941 года ГЭС была захвачена наступавшими финскими войсками. Финские инженеры продолжили строительство ГЭС по советскому проекту. В апреле 1944 года были проведены пробные пуски оборудования. В 1944 году недостроенная ГЭС была освобождена советскими войсками, начались работы по ее достройке, закончившиеся в 1947 году.
Рабочий измеряет параметры асфальта - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
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Ленинградская областьЛенинградская областьАлександр ДрозденкоСергей Морозов (политик)ТГК-1
 
 
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