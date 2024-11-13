Чем удивляют малые города Ивановской области

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Отреставрированный в 2020 году ж/д вокзал города Иваново стал местом притяжения для горожан и гостей города, где проходят различные события: фестивали, выставки, лекции.

В этом году вокзал стал площадкой одного из крупнейших в центральной России книжных фестивалей "Читай-Отдыхай", где свои книги представили свыше 70 издательств, а гости приобрели больше 13 тысяч книг.