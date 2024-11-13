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Чем удивляют малые города Ивановской области - РИА Новости, 13.11.2024
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Ивановская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ивановская область
 
09:49 13.11.2024 (обновлено: 13:14 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/ivanovskaya--1981420751.html
Чем удивляют малые города Ивановской области
Чем удивляют малые города Ивановской области - РИА Новости, 13.11.2024
Чем удивляют малые города Ивановской области
Ивановская область находится в числе лидеров по развитию малых городов. Это подтверждает и правительство России: именно Ивановская область стала победителем в... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T09:49
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фото
ивановская область
юрьевец
кинешма
станислав воскресенский
ивановская область
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Ивановская область находится в числе лидеров по развитию малых городов. Это подтверждает и правительство России: именно Ивановская область стала победителем в этой номинации на I Национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды. Города региона, действительно, меняются и становятся удобными для жизни. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский убежден, что это стало возможным за счет внимания к их развитию на уровне президента страны: малые города стали элементами государственной политики, здесь создается современная инфраструктура, для жителей предусмотрены отдельные меры поддержки. А малые города Ивановской области также предлагают яркие, запоминающиеся мероприятия, которые проходят круглый год. Больше об этом – в фотоленте РИА Новости.
ивановская область
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фото, фото, ивановская область, юрьевец, кинешма, станислав воскресенский
Фото, Ивановская область, Юрьевец, Кинешма, Станислав Воскресенский, Ивановская область

Чем удивляют малые города Ивановской области

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Ивановская область находится в числе лидеров по развитию малых городов. Это подтверждает и правительство России: именно Ивановская область стала победителем в этой номинации на I Национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды. Города региона, действительно, меняются и становятся удобными для жизни. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский убежден, что это стало возможным за счет внимания к их развитию на уровне президента страны: малые города стали элементами государственной политики, здесь создается современная инфраструктура, для жителей предусмотрены отдельные меры поддержки. А малые города Ивановской области также предлагают яркие, запоминающиеся мероприятия, которые проходят круглый год. Больше об этом – в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Пресс-служба правительства Ивановской области

В малых городах Ивановской области завершился сезон круизной речной навигации, который стал для региона рекордным. Юрьевец, Кинешма и Плес приняли почти 100 тысяч круизных туристов.

Развитие Ивановской области

В малых городах Ивановской области завершился сезон круизной речной навигации, который стал для региона рекордным. Юрьевец, Кинешма и Плес приняли почти 100 тысяч круизных туристов.

© Фото : Пресс-служба правительства Ивановской области
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© Фото : Пресс-служба правительства Ивановской области

Теплый фестиваль "Русское Рождество" в духовном центре региона – городе Шуя. Событие посвящено возрождению традиций главного зимнего праздника – Рождества Христова.

Развитие Ивановской области

Теплый фестиваль "Русское Рождество" в духовном центре региона – городе Шуя. Событие посвящено возрождению традиций главного зимнего праздника – Рождества Христова.

© Фото : Пресс-служба правительства Ивановской области
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© Фото : Пресс-служба правительства Ивановской области

Ежегодно фестиваль "Русское Рождество" посещают более 100 тысяч гостей, в этом году мероприятие стало первым событием Года семьи. Традиционно особая миссия "Русского Рождества" - поддержка семей военнослужащих, для которых предусмотрена благотворительная программа с поездкой в Шую на ретропоезде, спектаклями, мастер-классами и экскурсиями.

Развитие Ивановской области

Ежегодно фестиваль "Русское Рождество" посещают более 100 тысяч гостей, в этом году мероприятие стало первым событием Года семьи. Традиционно особая миссия "Русского Рождества" - поддержка семей военнослужащих, для которых предусмотрена благотворительная программа с поездкой в Шую на ретропоезде, спектаклями, мастер-классами и экскурсиями.

© Фото : Пресс-служба правительства Ивановской области
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© Фото : Пресс-служба правительства Ивановской области

Более 15 тысяч гостей побывали на самом атмосферном фестивале лета – "Празднике русских традиций" в Гавриловом Посаде, где самое ожидаемое событие - выставка владимирских тяжеловозов.

Развитие Ивановской области

Более 15 тысяч гостей побывали на самом атмосферном фестивале лета – "Празднике русских традиций" в Гавриловом Посаде, где самое ожидаемое событие - выставка владимирских тяжеловозов.

© Фото : Пресс-служба правительства Ивановской области
4 из 14
© Фото : Пресс-служба правительства Ивановской области

Гаврилов Посад является центром развития компетенций в сельском хозяйстве Ивановской области, а также лидером по проектам благоустройства. Здесь уже преобразили центральную площадь, создали набережную и многое другое.

Развитие Ивановской области

Гаврилов Посад является центром развития компетенций в сельском хозяйстве Ивановской области, а также лидером по проектам благоустройства. Здесь уже преобразили центральную площадь, создали набережную и многое другое.

© Фото : Пресс-служба правительства Ивановской области
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© Фото : Пресс-служба правительства Ивановской области

Фестиваль "Кинешма Купеческая" – самый любимый праздник жителей и гостей города. Он проходит на Волжском бульваре и является визитной карточкой всей Ивановской области.

Развитие Ивановской области

Фестиваль "Кинешма Купеческая" – самый любимый праздник жителей и гостей города. Он проходит на Волжском бульваре и является визитной карточкой всей Ивановской области.

© Фото : Пресс-служба правительства Ивановской области
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© Фото : Пресс-служба правительства Ивановской области

В этом году Кинешма победила во Всероссийском конкурсе с проектом "Центр гастрономического опыта", в рамках которого обновят служебные здания бывшего порта для размещения объектов общественного питания, туристической, развлекательной и событийной направленности.

Развитие Ивановской области

В этом году Кинешма победила во Всероссийском конкурсе с проектом "Центр гастрономического опыта", в рамках которого обновят служебные здания бывшего порта для размещения объектов общественного питания, туристической, развлекательной и событийной направленности.

© Фото : Пресс-служба правительства Ивановской области
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© Фото : Пресс-служба правительства Ивановской области

Международный фестиваль кино, музыки и архитектуры "Зеркало. Философия Тарковского", который прошел в регионе уже в 18-й раз. С 2018 года по инициативе губернатора Станислава Воскресенского его открытие проходит в Юрьевце – старейшем малом городе региона, там, где провел детство великий режиссер Андрей Тарковский.

Развитие Ивановской области

Международный фестиваль кино, музыки и архитектуры "Зеркало. Философия Тарковского", который прошел в регионе уже в 18-й раз. С 2018 года по инициативе губернатора Станислава Воскресенского его открытие проходит в Юрьевце – старейшем малом городе региона, там, где провел детство великий режиссер Андрей Тарковский.

© Фото : Пресс-служба правительства Ивановской области
8 из 14
© Фото : Пресс-служба правительства Ивановской области

"День урожая" в Ивановской области является масштабной народной ярмаркой, посвященной собранному урожаю и семейному благополучию. Это не только ярмарка выращенных культур, овощей и фруктов, но и "урожай" ценных идей, а также сельскохозяйственного опыта региона.

Развитие Ивановской области

"День урожая" в Ивановской области является масштабной народной ярмаркой, посвященной собранному урожаю и семейному благополучию. Это не только ярмарка выращенных культур, овощей и фруктов, но и "урожай" ценных идей, а также сельскохозяйственного опыта региона.

© Фото : Пресс-служба правительства Ивановской области
9 из 14
© Фото : Пресс-служба правительства Ивановской области

Одним из ключевых факторов развития малых городов стали комфортные скоростные поезда "Орлан". На данный момент они являются самым удобным способом путешествий по региону.

Развитие Ивановской области

Одним из ключевых факторов развития малых городов стали комфортные скоростные поезда "Орлан". На данный момент они являются самым удобным способом путешествий по региону.

© Фото : Пресс-служба правительства Ивановской области
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© Фото : Пресс-служба правительства Ивановской области

Фестиваль "Лук-Лучок", который прошел уже в 18-й раз в поселке Лух. В этом году его посетили более 18 тысяч гостей, фестиваль застал подключение природного газа, который обещали жителям района с 80-х годов.

Развитие Ивановской области

Фестиваль "Лук-Лучок", который прошел уже в 18-й раз в поселке Лух. В этом году его посетили более 18 тысяч гостей, фестиваль застал подключение природного газа, который обещали жителям района с 80-х годов.

© Фото : Пресс-служба правительства Ивановской области
11 из 14
© Фото : Пресс-служба правительства Ивановской области

Отреставрированный в 2020 году ж/д вокзал города Иваново стал местом притяжения для горожан и гостей города, где проходят различные события: фестивали, выставки, лекции.

В этом году вокзал стал площадкой одного из крупнейших в центральной России книжных фестивалей "Читай-Отдыхай", где свои книги представили свыше 70 издательств, а гости приобрели больше 13 тысяч книг.

Развитие Ивановской области

Отреставрированный в 2020 году ж/д вокзал города Иваново стал местом притяжения для горожан и гостей города, где проходят различные события: фестивали, выставки, лекции.

В этом году вокзал стал площадкой одного из крупнейших в центральной России книжных фестивалей "Читай-Отдыхай", где свои книги представили свыше 70 издательств, а гости приобрели больше 13 тысяч книг.

© Фото : Пресс-служба правительства Ивановской области
12 из 14
© Фото : Пресс-служба правительства Ивановской области

Фестиваль "Русская Венеция" в селе Холуй (Южский район) на родине холуйской лаковой миниатюры и строчевышивального ремесла. В этом году гостями фестиваля стали 17 тысяч человек, а главным событием - традиционный спуск расписных лодок - "фараонок" в живописную Тезу, которая разливается весной.

Развитие Ивановской области

Фестиваль "Русская Венеция" в селе Холуй (Южский район) на родине холуйской лаковой миниатюры и строчевышивального ремесла. В этом году гостями фестиваля стали 17 тысяч человек, а главным событием - традиционный спуск расписных лодок - "фараонок" в живописную Тезу, которая разливается весной.

© Фото : Пресс-служба правительства Ивановской области
13 из 14
© Фото : Пресс-служба правительства Ивановской области

В 2025 году старейшему городу Ивановской области Юрьевцу исполнится 800 лет и знаменательный юбилей вместе с регионом отметит вся страна. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Развитие Ивановской области

В 2025 году старейшему городу Ивановской области Юрьевцу исполнится 800 лет и знаменательный юбилей вместе с регионом отметит вся страна. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

© Фото : Пресс-служба правительства Ивановской области
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Ивановская областьФотоИвановская областьЮрьевецКинешмаСтанислав Воскресенский
 
 
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