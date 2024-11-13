Чем удивляют малые города Ивановской области
В малых городах Ивановской области завершился сезон круизной речной навигации, который стал для региона рекордным. Юрьевец, Кинешма и Плес приняли почти 100 тысяч круизных туристов.
В малых городах Ивановской области завершился сезон круизной речной навигации, который стал для региона рекордным. Юрьевец, Кинешма и Плес приняли почти 100 тысяч круизных туристов.
Теплый фестиваль "Русское Рождество" в духовном центре региона – городе Шуя. Событие посвящено возрождению традиций главного зимнего праздника – Рождества Христова.
Теплый фестиваль "Русское Рождество" в духовном центре региона – городе Шуя. Событие посвящено возрождению традиций главного зимнего праздника – Рождества Христова.
Ежегодно фестиваль "Русское Рождество" посещают более 100 тысяч гостей, в этом году мероприятие стало первым событием Года семьи. Традиционно особая миссия "Русского Рождества" - поддержка семей военнослужащих, для которых предусмотрена благотворительная программа с поездкой в Шую на ретропоезде, спектаклями, мастер-классами и экскурсиями.
Ежегодно фестиваль "Русское Рождество" посещают более 100 тысяч гостей, в этом году мероприятие стало первым событием Года семьи. Традиционно особая миссия "Русского Рождества" - поддержка семей военнослужащих, для которых предусмотрена благотворительная программа с поездкой в Шую на ретропоезде, спектаклями, мастер-классами и экскурсиями.
Более 15 тысяч гостей побывали на самом атмосферном фестивале лета – "Празднике русских традиций" в Гавриловом Посаде, где самое ожидаемое событие - выставка владимирских тяжеловозов.
Более 15 тысяч гостей побывали на самом атмосферном фестивале лета – "Празднике русских традиций" в Гавриловом Посаде, где самое ожидаемое событие - выставка владимирских тяжеловозов.
Гаврилов Посад является центром развития компетенций в сельском хозяйстве Ивановской области, а также лидером по проектам благоустройства. Здесь уже преобразили центральную площадь, создали набережную и многое другое.
Гаврилов Посад является центром развития компетенций в сельском хозяйстве Ивановской области, а также лидером по проектам благоустройства. Здесь уже преобразили центральную площадь, создали набережную и многое другое.
Фестиваль "Кинешма Купеческая" – самый любимый праздник жителей и гостей города. Он проходит на Волжском бульваре и является визитной карточкой всей Ивановской области.
Фестиваль "Кинешма Купеческая" – самый любимый праздник жителей и гостей города. Он проходит на Волжском бульваре и является визитной карточкой всей Ивановской области.
В этом году Кинешма победила во Всероссийском конкурсе с проектом "Центр гастрономического опыта", в рамках которого обновят служебные здания бывшего порта для размещения объектов общественного питания, туристической, развлекательной и событийной направленности.
В этом году Кинешма победила во Всероссийском конкурсе с проектом "Центр гастрономического опыта", в рамках которого обновят служебные здания бывшего порта для размещения объектов общественного питания, туристической, развлекательной и событийной направленности.
Международный фестиваль кино, музыки и архитектуры "Зеркало. Философия Тарковского", который прошел в регионе уже в 18-й раз. С 2018 года по инициативе губернатора Станислава Воскресенского его открытие проходит в Юрьевце – старейшем малом городе региона, там, где провел детство великий режиссер Андрей Тарковский.
Международный фестиваль кино, музыки и архитектуры "Зеркало. Философия Тарковского", который прошел в регионе уже в 18-й раз. С 2018 года по инициативе губернатора Станислава Воскресенского его открытие проходит в Юрьевце – старейшем малом городе региона, там, где провел детство великий режиссер Андрей Тарковский.
"День урожая" в Ивановской области является масштабной народной ярмаркой, посвященной собранному урожаю и семейному благополучию. Это не только ярмарка выращенных культур, овощей и фруктов, но и "урожай" ценных идей, а также сельскохозяйственного опыта региона.
"День урожая" в Ивановской области является масштабной народной ярмаркой, посвященной собранному урожаю и семейному благополучию. Это не только ярмарка выращенных культур, овощей и фруктов, но и "урожай" ценных идей, а также сельскохозяйственного опыта региона.
Одним из ключевых факторов развития малых городов стали комфортные скоростные поезда "Орлан". На данный момент они являются самым удобным способом путешествий по региону.
Одним из ключевых факторов развития малых городов стали комфортные скоростные поезда "Орлан". На данный момент они являются самым удобным способом путешествий по региону.
Фестиваль "Лук-Лучок", который прошел уже в 18-й раз в поселке Лух. В этом году его посетили более 18 тысяч гостей, фестиваль застал подключение природного газа, который обещали жителям района с 80-х годов.
Фестиваль "Лук-Лучок", который прошел уже в 18-й раз в поселке Лух. В этом году его посетили более 18 тысяч гостей, фестиваль застал подключение природного газа, который обещали жителям района с 80-х годов.
Отреставрированный в 2020 году ж/д вокзал города Иваново стал местом притяжения для горожан и гостей города, где проходят различные события: фестивали, выставки, лекции.
В этом году вокзал стал площадкой одного из крупнейших в центральной России книжных фестивалей "Читай-Отдыхай", где свои книги представили свыше 70 издательств, а гости приобрели больше 13 тысяч книг.
Отреставрированный в 2020 году ж/д вокзал города Иваново стал местом притяжения для горожан и гостей города, где проходят различные события: фестивали, выставки, лекции.
В этом году вокзал стал площадкой одного из крупнейших в центральной России книжных фестивалей "Читай-Отдыхай", где свои книги представили свыше 70 издательств, а гости приобрели больше 13 тысяч книг.
Фестиваль "Русская Венеция" в селе Холуй (Южский район) на родине холуйской лаковой миниатюры и строчевышивального ремесла. В этом году гостями фестиваля стали 17 тысяч человек, а главным событием - традиционный спуск расписных лодок - "фараонок" в живописную Тезу, которая разливается весной.
Фестиваль "Русская Венеция" в селе Холуй (Южский район) на родине холуйской лаковой миниатюры и строчевышивального ремесла. В этом году гостями фестиваля стали 17 тысяч человек, а главным событием - традиционный спуск расписных лодок - "фараонок" в живописную Тезу, которая разливается весной.
В 2025 году старейшему городу Ивановской области Юрьевцу исполнится 800 лет и знаменательный юбилей вместе с регионом отметит вся страна. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.
В 2025 году старейшему городу Ивановской области Юрьевцу исполнится 800 лет и знаменательный юбилей вместе с регионом отметит вся страна. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.