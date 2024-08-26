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Ивановская область победила в национальной премии по развитию малых городов - РИА Новости, 26.08.2024
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Ивановская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ивановская область
 
16:40 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/premiya-1968562940.html
Ивановская область победила в национальной премии по развитию малых городов
Ивановская область победила в национальной премии по развитию малых городов - РИА Новости, 26.08.2024
Ивановская область победила в национальной премии по развитию малых городов
Ивановская область стала победителем I Национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды в номинации по развитию малых городов и исторических... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T16:40
2024-08-26T16:40
ивановская область
юрьевец
шуя
станислав воскресенский
ирек файзуллин
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Ивановская область стала победителем I Национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды в номинации по развитию малых городов и исторических поселений, сообщает пресс-служба регионального правительства. Награду губернатору региона Станиславу Воскресенскому передал министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. "Спасибо за высокую оценку нашей работы. Малые города у нас уникальные, у каждого – своя душа. Задача всех уровней власти – эту душу помочь раскрыть. Жители малых городов достойны лучшей жизни. И всероссийский конкурс (лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – ред.), который стартовал благодаря решению нашего президента, эту жизнь меняет к лучшему", – цитирует пресс-служба Воскресенского. Благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" за шесть лет в малых городах и районах области благоустроили более 800 общественных пространств, в том числе создали 50 знаковых общественных территорий. Ивановская область – активный участник Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. За пять лет 24 заявки выиграли федеральные гранты на благоустройство. В их числе – Кохма, Заволжск, Юрьевец (трижды), Плес, Южа, Тейково (дважды), Шуя (дважды), Кинешма (дважды), Вичуга (дважды), Фурманов (дважды), Приволжск, Родники, Комсомольск, Гаврилов Посад (трижды) и Наволоки. Все проекты по благоустройству разрабатывали при участии жителей, в выборе территорий жители также приняли активное участие. В этом году благодаря конкурсу продолжается преображение в Фурманове, Шуе, Юрьевце. Вручение Национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды состоялось в рамках Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений" в Калуге.
https://ria.ru/20240718/kinozal-1960434330.html
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юрьевец, шуя, станислав воскресенский, ирек файзуллин
Ивановская область, Юрьевец, Шуя, Станислав Воскресенский, Ирек Файзуллин

Ивановская область победила в национальной премии по развитию малых городов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПлёс вид на Волгу
Плёс вид на Волгу - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Ивановская область стала победителем I Национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды в номинации по развитию малых городов и исторических поселений, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Награду губернатору региона Станиславу Воскресенскому передал министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.
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"Спасибо за высокую оценку нашей работы. Малые города у нас уникальные, у каждого – своя душа. Задача всех уровней власти – эту душу помочь раскрыть. Жители малых городов достойны лучшей жизни. И всероссийский конкурс (лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – ред.), который стартовал благодаря решению нашего президента, эту жизнь меняет к лучшему", – цитирует пресс-служба Воскресенского.
Благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" за шесть лет в малых городах и районах области благоустроили более 800 общественных пространств, в том числе создали 50 знаковых общественных территорий.
Ивановская область – активный участник Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. За пять лет 24 заявки выиграли федеральные гранты на благоустройство. В их числе – Кохма, Заволжск, Юрьевец (трижды), Плес, Южа, Тейково (дважды), Шуя (дважды), Кинешма (дважды), Вичуга (дважды), Фурманов (дважды), Приволжск, Родники, Комсомольск, Гаврилов Посад (трижды) и Наволоки. Все проекты по благоустройству разрабатывали при участии жителей, в выборе территорий жители также приняли активное участие. В этом году благодаря конкурсу продолжается преображение в Фурманове, Шуе, Юрьевце.
Вручение Национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды состоялось в рамках Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений" в Калуге.
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