Ивановская область победила в национальной премии по развитию малых городов
Плёс вид на Волгу
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Ивановская область стала победителем I Национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды в номинации по развитию малых городов и исторических поселений, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Награду губернатору региона Станиславу Воскресенскому передал министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.
"Спасибо за высокую оценку нашей работы. Малые города у нас уникальные, у каждого – своя душа. Задача всех уровней власти – эту душу помочь раскрыть. Жители малых городов достойны лучшей жизни. И всероссийский конкурс (лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – ред.), который стартовал благодаря решению нашего президента, эту жизнь меняет к лучшему", – цитирует пресс-служба Воскресенского.
Благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" за шесть лет в малых городах и районах области благоустроили более 800 общественных пространств, в том числе создали 50 знаковых общественных территорий.
Ивановская область – активный участник Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. За пять лет 24 заявки выиграли федеральные гранты на благоустройство. В их числе – Кохма, Заволжск, Юрьевец (трижды), Плес, Южа, Тейково (дважды), Шуя (дважды), Кинешма (дважды), Вичуга (дважды), Фурманов (дважды), Приволжск, Родники, Комсомольск, Гаврилов Посад (трижды) и Наволоки. Все проекты по благоустройству разрабатывали при участии жителей, в выборе территорий жители также приняли активное участие. В этом году благодаря конкурсу продолжается преображение в Фурманове, Шуе, Юрьевце.
Вручение Национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды состоялось в рамках Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений" в Калуге.
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