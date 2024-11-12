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Запад пытается подорвать региональную стабильность, заявил Белоусов - РИА Новости, 12.11.2024
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12:27 12.11.2024 (обновлено: 14:37 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/zapad-1983259704.html
Запад пытается подорвать региональную стабильность, заявил Белоусов
Запад пытается подорвать региональную стабильность, заявил Белоусов - РИА Новости, 12.11.2024
Запад пытается подорвать региональную стабильность, заявил Белоусов
Запад в попытках сохранить лидирующую роль в мировых процессах пытается подорвать региональную стабильность, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T12:27
2024-11-12T14:37
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Запад в попытках сохранить лидирующую роль в мировых процессах пытается подорвать региональную стабильность, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Стремясь сохранить роль гегемона, коллективный Запад пытается подорвать региональную стабильность. Именно поэтому на расширенном саммите БРИКС в Казани особое внимание было уделено проблемам мирного урегулирования конфликтов, формирования справедливого многополярного мироустройства", - сказал Белоусов, выступая во вторник на заседании Совета министров обороны (СМО) государств-участников СНГ. По его словам, сегодня участников заседания ожидает "насыщенная повестка, касающаяся многостороннего военного сотрудничества стран содружества". "Особое место в ней отводится подготовке к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Все мы прекрасно понимаем, насколько важно сохранить нашу общую историю и не допустить её искажения. В ходе заседания обменяемся мнениями, наметим дальнейшие шаги в сфере обороны и безопасности", - отметил министр обороны России. Пожелав всем участникам плодотворной работы, он представил участников заседания. Это первый замминистра обороны - начальник генштаба азербайджанской армии Керим Тофиг оглы Велиев, министры обороны Белоруссии Виктор Хренин, Казахстана Руслан Жаксылыков, Киргизии Бактыбек Бекболотов, Таджикистана Шерали Мирзо, Узбекистана Баходир Курбанов, секретарь СМО государств-участников СНГ Юрий Дашкин. B работе заседания принимает участие генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
https://ria.ru/20241112/mwm-1983229538.html
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россия, казань, белоруссия, андрей белоусов, виктор хренин, шерали мирзо, снг, брикс, в мире
Россия, Казань, Белоруссия, Андрей Белоусов, Виктор Хренин, Шерали Мирзо, СНГ, БРИКС, В мире
Запад пытается подорвать региональную стабильность, заявил Белоусов

Белоусов: Запад в гонке за лидерством подрывает региональную стабильность

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны государств – участников СНГ в Москве. 12 ноября 2024
Министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны государств – участников СНГ в Москве. 12 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны государств – участников СНГ в Москве. 12 ноября 2024
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Запад в попытках сохранить лидирующую роль в мировых процессах пытается подорвать региональную стабильность, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Стремясь сохранить роль гегемона, коллективный Запад пытается подорвать региональную стабильность. Именно поэтому на расширенном саммите БРИКС в Казани особое внимание было уделено проблемам мирного урегулирования конфликтов, формирования справедливого многополярного мироустройства", - сказал Белоусов, выступая во вторник на заседании Совета министров обороны (СМО) государств-участников СНГ.
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По его словам, сегодня участников заседания ожидает "насыщенная повестка, касающаяся многостороннего военного сотрудничества стран содружества".
"Особое место в ней отводится подготовке к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Все мы прекрасно понимаем, насколько важно сохранить нашу общую историю и не допустить её искажения. В ходе заседания обменяемся мнениями, наметим дальнейшие шаги в сфере обороны и безопасности", - отметил министр обороны России.
Пожелав всем участникам плодотворной работы, он представил участников заседания. Это первый замминистра обороны - начальник генштаба азербайджанской армии Керим Тофиг оглы Велиев, министры обороны Белоруссии Виктор Хренин, Казахстана Руслан Жаксылыков, Киргизии Бактыбек Бекболотов, Таджикистана Шерали Мирзо, Узбекистана Баходир Курбанов, секретарь СМО государств-участников СНГ Юрий Дашкин. B работе заседания принимает участие генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
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