https://ria.ru/20241112/zapad-1983259704.html

Запад пытается подорвать региональную стабильность, заявил Белоусов

Запад пытается подорвать региональную стабильность, заявил Белоусов - РИА Новости, 12.11.2024

Запад пытается подорвать региональную стабильность, заявил Белоусов

Запад в попытках сохранить лидирующую роль в мировых процессах пытается подорвать региональную стабильность, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T12:27

2024-11-12T12:27

2024-11-12T14:37

россия

казань

белоруссия

андрей белоусов

виктор хренин

шерали мирзо

снг

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983295695_0:0:2678:1506_1920x0_80_0_0_acb2e39195f2efa9dc9ab3fe5059fb0e.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Запад в попытках сохранить лидирующую роль в мировых процессах пытается подорвать региональную стабильность, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Стремясь сохранить роль гегемона, коллективный Запад пытается подорвать региональную стабильность. Именно поэтому на расширенном саммите БРИКС в Казани особое внимание было уделено проблемам мирного урегулирования конфликтов, формирования справедливого многополярного мироустройства", - сказал Белоусов, выступая во вторник на заседании Совета министров обороны (СМО) государств-участников СНГ. По его словам, сегодня участников заседания ожидает "насыщенная повестка, касающаяся многостороннего военного сотрудничества стран содружества". "Особое место в ней отводится подготовке к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Все мы прекрасно понимаем, насколько важно сохранить нашу общую историю и не допустить её искажения. В ходе заседания обменяемся мнениями, наметим дальнейшие шаги в сфере обороны и безопасности", - отметил министр обороны России. Пожелав всем участникам плодотворной работы, он представил участников заседания. Это первый замминистра обороны - начальник генштаба азербайджанской армии Керим Тофиг оглы Велиев, министры обороны Белоруссии Виктор Хренин, Казахстана Руслан Жаксылыков, Киргизии Бактыбек Бекболотов, Таджикистана Шерали Мирзо, Узбекистана Баходир Курбанов, секретарь СМО государств-участников СНГ Юрий Дашкин. B работе заседания принимает участие генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

https://ria.ru/20241112/mwm-1983229538.html

https://ria.ru/20241027/briks-1980256310.html

россия

казань

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, казань, белоруссия, андрей белоусов, виктор хренин, шерали мирзо, снг, брикс, в мире