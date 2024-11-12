https://ria.ru/20241112/sud-1983373985.html

Суд ООН удовлетворил два возражения Армении по иску Азербайджана

Суд ООН удовлетворил два возражения Армении по иску Азербайджана - РИА Новости, 12.11.2024

Суд ООН удовлетворил два возражения Армении по иску Азербайджана

Международный суд ООН удовлетворил два из трех предварительных возражений Армении по иску Азербайджана из-за событий в Нагорном Карабахе, но подтвердил наличие... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T18:20

2024-11-12T18:20

2024-11-12T18:45

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ГААГА, 12 ноя - РИА Новости. Международный суд ООН удовлетворил два из трех предварительных возражений Армении по иску Азербайджана из-за событий в Нагорном Карабахе, но подтвердил наличие своей юрисдикции на рассмотрение иска Баку против Еревана, объявил председатель суда Наваф Салам.Международный суд ООН в Гааге во вторник выносит решения по предварительным возражениям Азербайджана на иск Армении, а также по возражениям Армении на иск Азербайджана в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе.Судья на заседании объявил, что суд удовлетворил первое и третье возражение Еревана по иску Баку и отклонил третье."Суд единогласно постановил, что юрисдикция на основании статьи 22 Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации подчиняется пунктам 1 и 3 настоящей резолютивной части для рассмотрения иска, поданного Азербайджаном", - заявил Салам.Таким образом, суд намерен рассмотреть иск Азербайджана против Армении.Армения 16 сентября 2021 года обратилась в суд ООН с иском против Азербайджана, обвинив его в расовой дискриминации армян. В иске отмечалось, что Азербайджан "поддерживал политику ненависти к армянам, в результате чего они подвергались дискриминации, массовым убийствам и пыткам". В сентябре того же года Азербайджан подал в суд встречный иск к Армении с обвинением в дискриминационных действиях в регионе в отношении азербайджанцев.Баку 19 сентября 2023 года после многомесячной блокады Карабаха начал там военную операцию, одной из целей которой был роспуск органов власти непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав Азербайджана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а непризнанные власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. Начиная с 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.Армения 28 сентября 2023 года подала в Международный суд ООН новый иск с призывом принять обеспечительные меры в отношении Баку из-за эскалации ситуации в Нагорном Карабахе. Ереван попросил суд обязать Баку воздержаться от любых мер, которые могут повлечь за собой нарушение конвенции о расовой дискриминации, и любых действий, которые прямо или косвенно могут привести к вытеснению оставшихся этнических армян из Нагорного Карабаха или предотвращению безопасного и быстрого возвращения людей в свои дома, а также вывести своих военных и правоохранителей с гражданских объектов.Азербайджан отверг обвинения Армении в "этнических чистках" в Карабахе и пообещал создать безопасные условия для возвращения карабахских армян в свои дома.Суд ООН 17 ноября 2023 года постановил, что Азербайджан должен обеспечить безопасное возвращение армян в Нагорный Карабах.

https://ria.ru/20240918/gaz-1973361003.html

https://ria.ru/20240830/armenija-1969397155.html

https://ria.ru/20240828/putin-1968936057.html

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в мире, азербайджан, армения, нагорный карабах, оон, ильхам алиев, баку