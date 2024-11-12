https://ria.ru/20241112/puteshestviya-1983167842.html

Вода для здоровья. Самые популярные термальные курорты России

Вода для здоровья. Самые популярные термальные курорты России - РИА Новости, 12.11.2024

Вода для здоровья. Самые популярные термальные курорты России

Лежит снег, а довольные туристы сидят в воде, причем иногда в шапках, вокруг — клубы пара. Так выглядит отдых на термальных источниках — целебных бассейнах под... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T08:00

2024-11-12T08:00

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Лежит снег, а довольные туристы сидят в воде, причем иногда в шапках, вокруг — клубы пара. Так выглядит отдых на термальных источниках — целебных бассейнах под открытым небом. Куда отправиться за таким необычным релаксом и лечением — в материале РИА Новости.Тюменская областьВ Тюменской области, считающейся термальной столицей России, сезон открылся в ноябре. Там более двадцати источников — почти в каждом санатории."По составу это хлоридно-натриевые воды, иногда обогащенные йодом и бромом. Температура в минеральных бассейнах держится на уровне от 36 до 48 градусов, — рассказали в пресс-службе национального туроператора "Алеан".Помимо санаториев, свои минеральные бассейны есть даже у баз отдыха и оздоровительных комплексов. Самый фешенебельный — "Марциаль" (бывший "ЛетоЛето"), там еще и аквапарк с водными аттракционами и горками. Есть два бассейна: в одном вода темная — из скважины, в другом — минеральная, соленая, но светлая. Высок спрос на санатории "Ингала", "Сибирь", эко-парк "Тайга", базы отдыха "Верхний бор", "Волна", "Советский".Кроме минеральной воды, в Тюменской области для оздоровления используют сапропелевые грязи озер Ахманка, Малый и Большой Тараскуль и Тулубаево.В ноябре путевка в санаторий на неделю на двоих стоит от 54 тысяч рублей. На базе отдыха можно провести каникулы за 27 тысяч рублей, питание оплачивается отдельно.АлтайМестные жители говорят: "Езжай на Теплые ключи, и не придется ходить в больницу", рассказали эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ. Так называют Джумалинские геотермальные горные источники. Отсюда начинается зона покоя "Укок", которая включена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.Источники не покрываются льдом, круглый год температура в них держится около 20 градусов. В воде — радон и еще пара десятков элементов из таблицы Менделеева. Три наиболее востребованных закрыты в трубы, по которым вода поступает в домики-купальни с ваннами.В Алтайском крае самый популярный термальный курорт — Белокуриха. Ее называют "сибирской Швейцарией". Два десятка санаториев принимают туристов круглогодично. Вода в термальных источниках — от 30 до 42 градусов, в ее составе много радона, азота, фтора и кремниевой кислоты. Лечебные грязи с соленых озер Алтайского края также способствуют оздоровлению.Краснодарский крайВ Мостовском районе открыты четыре месторождения термальных вод, там более двадцати источников с лечебной водой, которая подается с глубины около двух тысяч метров.Путевка на неделю на двоих в отель с завтраками и открытым термальным бассейном обойдется в сумму от 60 тысяч рублей. Среди популярных объектов — спа-отель "Распутин", термальный комплекс "Аква-Вита", база отдыха "Аквамарин", рассказали в "Алеан".КамчаткаОдно из самых популярных на Камчатке мест для турпоездок — Долина гейзеров в Кроноцком заповеднике. Гейзеры периодически выбрасывают столбы пара или горячей воды на высоту до нескольких метров. Купаться в природных ваннах нельзя — только смотреть.Тем не менее обустроенные термальные бассейны в регионе есть. Например, на курорте Начики, там азотные воды. Эти источники рекомендуют при болезнях кожи, опорно-двигательного аппарата, нервной системы.Открытый термальный бассейн есть на территории гостиницы "Начики". Стоимость недельного проживания в стандартном номере — от 56 тысяч рублей, уточнили в "Алеан".Ставропольский крайТермальные источники Ставропольского края, где можно в холодное время купаться под открытым небом, — Суворовские и "Жемчужина Кавказа". Они удалены от лечебных курортов Кавминвод: дорога до станицы Суворовской занимает от 40 минут до полутора часов на машине, до поселка Кавказский, где располагается "Жемчужина Кавказа", — полтора-два часа."Термальные комплексы расположены далеко от лечебных курортов. Туристы ездят в бассейны специально, купаются и возвращаются в свои здравницы", — объяснили в "Алеан".Полтора часа в минеральном бассейне обойдутся в 600 рублей, весь день — в тысячу, говорится на сайте "Жемчужины Кавказа".УралПогреться на горячих источниках можно в сети термальных курортов "Баден-Баден" в 40 километрах от Челябинска. Там — два открытых бассейна с минеральной водой из собственной скважины с гейзерами и водопадами. За неделю отдыха туристы платят от 54 тысяч рублей на двоих.В Свердловской области есть свой курорт с похожим названием в 85 километрах от Екатеринбурга — "Баден-Баден Термы Реж". За отдых и возможность купаться в открытом и закрытом термальных бассейнах путешественники платят от 46 тысяч рублей за двоих.Куда еще поехатьТермальный бассейн с азотно-кремниевыми водами есть на курорте Горячинск в Бурятии. Тур в санаторий "Горячинск" обойдется в сумму от 66 тысяч рублей на двоих, лечение и питание включены.На Курилах самое необычное место для купания — у подножия вулкана Баранского, в реке Кипящей. Температура воды в гейзере — 96 градусов. Окунуться можно неподалеку — в бассейнах и ваннах в клубах пара и под открытым небом, где вода — от 26 до 50 градусов.В Северной Осетии минеральных источников много. На одном из них построили курорт Бирагзанг, термальная вода поступает туда с глубины в 2300 метров. Там три бассейна, вода в них от 35 до 43 градусов.

https://ria.ru/20240203/tyumen-1924345098.html

https://ria.ru/20241009/puteshestviya-1977050930.html

https://ria.ru/20231130/istochniki-1912697482.html

https://ria.ru/20231019/tyumen-1903462281.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, впечатления - туризм, тюменская область, алтайский край, высшая школа экономики (вшэ), россия, отдых в россии, термальные источники