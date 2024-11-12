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Вода для здоровья. Самые популярные термальные курорты России - РИА Новости, 12.11.2024
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Туризм
 
08:00 12.11.2024 (обновлено: 08:07 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/puteshestviya-1983167842.html
Вода для здоровья. Самые популярные термальные курорты России
Вода для здоровья. Самые популярные термальные курорты России - РИА Новости, 12.11.2024
Вода для здоровья. Самые популярные термальные курорты России
Лежит снег, а довольные туристы сидят в воде, причем иногда в шапках, вокруг — клубы пара. Так выглядит отдых на термальных источниках — целебных бассейнах под... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T08:00
2024-11-12T08:07
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Лежит снег, а довольные туристы сидят в воде, причем иногда в шапках, вокруг — клубы пара. Так выглядит отдых на термальных источниках — целебных бассейнах под открытым небом. Куда отправиться за таким необычным релаксом и лечением — в материале РИА Новости.Тюменская областьВ Тюменской области, считающейся термальной столицей России, сезон открылся в ноябре. Там более двадцати источников — почти в каждом санатории."По составу это хлоридно-натриевые воды, иногда обогащенные йодом и бромом. Температура в минеральных бассейнах держится на уровне от 36 до 48 градусов, — рассказали в пресс-службе национального туроператора "Алеан".Помимо санаториев, свои минеральные бассейны есть даже у баз отдыха и оздоровительных комплексов. Самый фешенебельный — "Марциаль" (бывший "ЛетоЛето"), там еще и аквапарк с водными аттракционами и горками. Есть два бассейна: в одном вода темная — из скважины, в другом — минеральная, соленая, но светлая. Высок спрос на санатории "Ингала", "Сибирь", эко-парк "Тайга", базы отдыха "Верхний бор", "Волна", "Советский".Кроме минеральной воды, в Тюменской области для оздоровления используют сапропелевые грязи озер Ахманка, Малый и Большой Тараскуль и Тулубаево.В ноябре путевка в санаторий на неделю на двоих стоит от 54 тысяч рублей. На базе отдыха можно провести каникулы за 27 тысяч рублей, питание оплачивается отдельно.АлтайМестные жители говорят: "Езжай на Теплые ключи, и не придется ходить в больницу", рассказали эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ. Так называют Джумалинские геотермальные горные источники. Отсюда начинается зона покоя "Укок", которая включена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.Источники не покрываются льдом, круглый год температура в них держится около 20 градусов. В воде — радон и еще пара десятков элементов из таблицы Менделеева. Три наиболее востребованных закрыты в трубы, по которым вода поступает в домики-купальни с ваннами.В Алтайском крае самый популярный термальный курорт — Белокуриха. Ее называют "сибирской Швейцарией". Два десятка санаториев принимают туристов круглогодично. Вода в термальных источниках — от 30 до 42 градусов, в ее составе много радона, азота, фтора и кремниевой кислоты. Лечебные грязи с соленых озер Алтайского края также способствуют оздоровлению.Краснодарский крайВ Мостовском районе открыты четыре месторождения термальных вод, там более двадцати источников с лечебной водой, которая подается с глубины около двух тысяч метров.Путевка на неделю на двоих в отель с завтраками и открытым термальным бассейном обойдется в сумму от 60 тысяч рублей. Среди популярных объектов — спа-отель "Распутин", термальный комплекс "Аква-Вита", база отдыха "Аквамарин", рассказали в "Алеан".КамчаткаОдно из самых популярных на Камчатке мест для турпоездок — Долина гейзеров в Кроноцком заповеднике. Гейзеры периодически выбрасывают столбы пара или горячей воды на высоту до нескольких метров. Купаться в природных ваннах нельзя — только смотреть.Тем не менее обустроенные термальные бассейны в регионе есть. Например, на курорте Начики, там азотные воды. Эти источники рекомендуют при болезнях кожи, опорно-двигательного аппарата, нервной системы.Открытый термальный бассейн есть на территории гостиницы "Начики". Стоимость недельного проживания в стандартном номере — от 56 тысяч рублей, уточнили в "Алеан".Ставропольский крайТермальные источники Ставропольского края, где можно в холодное время купаться под открытым небом, — Суворовские и "Жемчужина Кавказа". Они удалены от лечебных курортов Кавминвод: дорога до станицы Суворовской занимает от 40 минут до полутора часов на машине, до поселка Кавказский, где располагается "Жемчужина Кавказа", — полтора-два часа."Термальные комплексы расположены далеко от лечебных курортов. Туристы ездят в бассейны специально, купаются и возвращаются в свои здравницы", — объяснили в "Алеан".Полтора часа в минеральном бассейне обойдутся в 600 рублей, весь день — в тысячу, говорится на сайте "Жемчужины Кавказа".УралПогреться на горячих источниках можно в сети термальных курортов "Баден-Баден" в 40 километрах от Челябинска. Там — два открытых бассейна с минеральной водой из собственной скважины с гейзерами и водопадами. За неделю отдыха туристы платят от 54 тысяч рублей на двоих.В Свердловской области есть свой курорт с похожим названием в 85 километрах от Екатеринбурга — "Баден-Баден Термы Реж". За отдых и возможность купаться в открытом и закрытом термальных бассейнах путешественники платят от 46 тысяч рублей за двоих.Куда еще поехатьТермальный бассейн с азотно-кремниевыми водами есть на курорте Горячинск в Бурятии. Тур в санаторий "Горячинск" обойдется в сумму от 66 тысяч рублей на двоих, лечение и питание включены.На Курилах самое необычное место для купания — у подножия вулкана Баранского, в реке Кипящей. Температура воды в гейзере — 96 градусов. Окунуться можно неподалеку — в бассейнах и ваннах в клубах пара и под открытым небом, где вода — от 26 до 50 градусов.В Северной Осетии минеральных источников много. На одном из них построили курорт Бирагзанг, термальная вода поступает туда с глубины в 2300 метров. Там три бассейна, вода в них от 35 до 43 градусов.
https://ria.ru/20240203/tyumen-1924345098.html
https://ria.ru/20241009/puteshestviya-1977050930.html
https://ria.ru/20231130/istochniki-1912697482.html
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Мария Селиванова
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туризм, впечатления - туризм, тюменская область, алтайский край, высшая школа экономики (вшэ), россия, отдых в россии, термальные источники
Туризм, Туризм, Впечатления - Туризм, Тюменская область, Алтайский край, Высшая школа экономики (ВШЭ), Россия, отдых в России, термальные источники
Вода для здоровья. Самые популярные термальные курорты России

Эксперты рассказали о самых популярных термальных курортах России

© Фото предоставлено Visit TyumenТюмень, термальный источник. Девушка на отдыхе
Тюмень, термальный источник. Девушка на отдыхе - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Фото предоставлено Visit Tyumen
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Лежит снег, а довольные туристы сидят в воде, причем иногда в шапках, вокруг — клубы пара. Так выглядит отдых на термальных источниках — целебных бассейнах под открытым небом. Куда отправиться за таким необычным релаксом и лечением — в материале РИА Новости.

Тюменская область

В Тюменской области, считающейся термальной столицей России, сезон открылся в ноябре. Там более двадцати источников — почти в каждом санатории.
Тюмень, девушка в термальном источнике - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
Все на воды! Самые известные термальные источники Тюмени
3 февраля, 08:00
"По составу это хлоридно-натриевые воды, иногда обогащенные йодом и бромом. Температура в минеральных бассейнах держится на уровне от 36 до 48 градусов, — рассказали в пресс-службе национального туроператора "Алеан".
Помимо санаториев, свои минеральные бассейны есть даже у баз отдыха и оздоровительных комплексов. Самый фешенебельный — "Марциаль" (бывший "ЛетоЛето"), там еще и аквапарк с водными аттракционами и горками. Есть два бассейна: в одном вода темная — из скважины, в другом — минеральная, соленая, но светлая. Высок спрос на санатории "Ингала", "Сибирь", эко-парк "Тайга", базы отдыха "Верхний бор", "Волна", "Советский".
© РИА Новости / Мария Селиванова

Бассейн в эко-парке "Тайга"

Бассейн в эко-парке Тайга

Бассейн в эко-парке "Тайга"

© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 6
© РИА Новости / Мария Селиванова

Эко-парк "Тайга" в Тюмени. Термальный бассейн

Эко-парк Тайга в Тюмени. Термальный бассейн

Эко-парк "Тайга" в Тюмени. Термальный бассейн

© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 6
© РИА Новости / Мария Селиванова

Эко-парк "Тайга" в Тюмени. Зона отдыха

Эко-парк Тайга в Тюмени. Зона отдыха

Эко-парк "Тайга" в Тюмени. Зона отдыха

© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 6
© Фото : Сергей Шандин

Тюменская область. Открытый бассейн с термальной водой в эко-парке "Тайга"

Тюменская область. Открытый бассейн с термальной водой в эко-парке Тайга

Тюменская область. Открытый бассейн с термальной водой в эко-парке "Тайга"

© Фото : Сергей Шандин
4 из 6
© РИА Новости / Александр Андреев

Термальный курорт "ЛетоЛето", крытый бассейн

Термальный курорт Лето-Лето, крытый бассейн

Термальный курорт "ЛетоЛето", крытый бассейн

© РИА Новости / Александр Андреев
5 из 6
© Фото : Сергей Шандин

Тюменская область, термальный комплекс "Верхний бор"

Тюменская область, термальный комплекс Верхний бор

Тюменская область, термальный комплекс "Верхний бор"

© Фото : Сергей Шандин
6 из 6

Бассейн в эко-парке "Тайга"

© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 6

Эко-парк "Тайга" в Тюмени. Термальный бассейн

© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 6

Эко-парк "Тайга" в Тюмени. Зона отдыха

© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 6

Тюменская область. Открытый бассейн с термальной водой в эко-парке "Тайга"

© Фото : Сергей Шандин
4 из 6

Термальный курорт "ЛетоЛето", крытый бассейн

© РИА Новости / Александр Андреев
5 из 6

Тюменская область, термальный комплекс "Верхний бор"

© Фото : Сергей Шандин
6 из 6
Кроме минеральной воды, в Тюменской области для оздоровления используют сапропелевые грязи озер Ахманка, Малый и Большой Тараскуль и Тулубаево.
В ноябре путевка в санаторий на неделю на двоих стоит от 54 тысяч рублей. На базе отдыха можно провести каникулы за 27 тысяч рублей, питание оплачивается отдельно.

Алтай

Местные жители говорят: "Езжай на Теплые ключи, и не придется ходить в больницу", рассказали эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ. Так называют Джумалинские геотермальные горные источники. Отсюда начинается зона покоя "Укок", которая включена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Тюмень. Термальный источник. Верхний бор - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Названы самые популярные регионы для отдыха на термальных источниках
9 октября, 05:05
Источники не покрываются льдом, круглый год температура в них держится около 20 градусов. В воде — радон и еще пара десятков элементов из таблицы Менделеева. Три наиболее востребованных закрыты в трубы, по которым вода поступает в домики-купальни с ваннами.
В Алтайском крае самый популярный термальный курорт — Белокуриха. Ее называют "сибирской Швейцарией". Два десятка санаториев принимают туристов круглогодично. Вода в термальных источниках — от 30 до 42 градусов, в ее составе много радона, азота, фтора и кремниевой кислоты. Лечебные грязи с соленых озер Алтайского края также способствуют оздоровлению.

Краснодарский край

В Мостовском районе открыты четыре месторождения термальных вод, там более двадцати источников с лечебной водой, которая подается с глубины около двух тысяч метров.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Девушка отдыхает в термальном комплексе "Аква-Вита" в Мостовском районе Краснодарского края

Термальный релакс. Октябрь, Мостовский район, комплекс Аква-Вита

Девушка отдыхает в термальном комплексе "Аква-Вита" в Мостовском районе Краснодарского края

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
1 из 5
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Девушка отдыхает в термальном комплексе "Аква-Вита" в Мостовском районе Краснодарского края

Термальный релакс. Октябрь, Мостовский район, комплекс Аква-Вита

Девушка отдыхает в термальном комплексе "Аква-Вита" в Мостовском районе Краснодарского края

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
2 из 5
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Люди отдыхают в бассейнах термального комплекса "Аква-Вита" в Мостовском районе Краснодарского края

Бассейны термального комплекса Аква-Вита

Люди отдыхают в бассейнах термального комплекса "Аква-Вита" в Мостовском районе Краснодарского края

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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3 из 5
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Девушка набирает воду на территории термального комплекса "Аква-Вита" в Мостовском районе Краснодарского края

Термальный комплекс Аква-Вита, Мостовский район Краснодарского края, поселок Мостовской

Девушка набирает воду на территории термального комплекса "Аква-Вита" в Мостовском районе Краснодарского края

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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4 из 5
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Экзотические птички в термальном комплексе "Аква-Вита" в Мостовском районе Краснодарского края

Экзотические птички. Не для еды – для красоты. Термальный комплекс Аква-Вита

Экзотические птички в термальном комплексе "Аква-Вита" в Мостовском районе Краснодарского края

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
5 из 5

Девушка отдыхает в термальном комплексе "Аква-Вита" в Мостовском районе Краснодарского края

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
1 из 5

Девушка отдыхает в термальном комплексе "Аква-Вита" в Мостовском районе Краснодарского края

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
2 из 5

Люди отдыхают в бассейнах термального комплекса "Аква-Вита" в Мостовском районе Краснодарского края

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
3 из 5

Девушка набирает воду на территории термального комплекса "Аква-Вита" в Мостовском районе Краснодарского края

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
4 из 5

Экзотические птички в термальном комплексе "Аква-Вита" в Мостовском районе Краснодарского края

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
5 из 5
Путевка на неделю на двоих в отель с завтраками и открытым термальным бассейном обойдется в сумму от 60 тысяч рублей. Среди популярных объектов — спа-отель "Распутин", термальный комплекс "Аква-Вита", база отдыха "Аквамарин", рассказали в "Алеан".

Камчатка

Одно из самых популярных на Камчатке мест для турпоездок — Долина гейзеров в Кроноцком заповеднике. Гейзеры периодически выбрасывают столбы пара или горячей воды на высоту до нескольких метров. Купаться в природных ваннах нельзя — только смотреть.
© РИА Новости / Ирина Чучуй Обновленная здравница "Начики"
 Обновленная здравница Начики - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Ирина Чучуй
Обновленная здравница "Начики"
Тем не менее обустроенные термальные бассейны в регионе есть. Например, на курорте Начики, там азотные воды. Эти источники рекомендуют при болезнях кожи, опорно-двигательного аппарата, нервной системы.
Открытый термальный бассейн есть на территории гостиницы "Начики". Стоимость недельного проживания в стандартном номере — от 56 тысяч рублей, уточнили в "Алеан".

Ставропольский край

Термальные источники Ставропольского края, где можно в холодное время купаться под открытым небом, — Суворовские и "Жемчужина Кавказа". Они удалены от лечебных курортов Кавминвод: дорога до станицы Суворовской занимает от 40 минут до полутора часов на машине, до поселка Кавказский, где располагается "Жемчужина Кавказа", — полтора-два часа.
© РИА Новости / Антон Подгайко | Перейти в медиабанк

Посетители во время купания в горячей минеральной воде на территории термального комплекса "Жемчужина Кавказа" в поселке Кавказский Карачаево-Черкесской Республики

Посетители во время купания в горячей минеральной воде на территории термального комплекса Жемчужина кавказа в поселке Кавказский

Посетители во время купания в горячей минеральной воде на территории термального комплекса "Жемчужина Кавказа" в поселке Кавказский Карачаево-Черкесской Республики

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в медиабанк
1 из 2
© РИА Новости / Антон Подгайко | Перейти в медиабанк

Девушка во время купания в горячей минеральной воде на территории термального комплекса "Жемчужина Кавказа" в поселке Кавказский Карачаево-Черкесской Республики

Термальные источники Карачаево-Черкесии и Ставропольского края

Девушка во время купания в горячей минеральной воде на территории термального комплекса "Жемчужина Кавказа" в поселке Кавказский Карачаево-Черкесской Республики

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в медиабанк
2 из 2

Посетители во время купания в горячей минеральной воде на территории термального комплекса "Жемчужина Кавказа" в поселке Кавказский Карачаево-Черкесской Республики

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в медиабанк
1 из 2

Девушка во время купания в горячей минеральной воде на территории термального комплекса "Жемчужина Кавказа" в поселке Кавказский Карачаево-Черкесской Республики

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в медиабанк
2 из 2
"Термальные комплексы расположены далеко от лечебных курортов. Туристы ездят в бассейны специально, купаются и возвращаются в свои здравницы", — объяснили в "Алеан".
Полтора часа в минеральном бассейне обойдутся в 600 рублей, весь день — в тысячу, говорится на сайте "Жемчужины Кавказа".

Урал

Погреться на горячих источниках можно в сети термальных курортов "Баден-Баден" в 40 километрах от Челябинска. Там — два открытых бассейна с минеральной водой из собственной скважины с гейзерами и водопадами. За неделю отдыха туристы платят от 54 тысяч рублей на двоих.
Горячий источник Волна, Тюмень - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Названы города России, которые славятся своими термальными источниками
30 ноября 2023, 05:42
В Свердловской области есть свой курорт с похожим названием в 85 километрах от Екатеринбурга — "Баден-Баден Термы Реж". За отдых и возможность купаться в открытом и закрытом термальных бассейнах путешественники платят от 46 тысяч рублей за двоих.

Куда еще поехать

Термальный бассейн с азотно-кремниевыми водами есть на курорте Горячинск в Бурятии. Тур в санаторий "Горячинск" обойдется в сумму от 66 тысяч рублей на двоих, лечение и питание включены.
© Фото : public domain/Андрей РинчиноТеплый пруд на курорте "Горячинск"
Теплый пруд на курорте Горячинск - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Фото : public domain/Андрей Ринчино
Теплый пруд на курорте "Горячинск"
На Курилах самое необычное место для купания — у подножия вулкана Баранского, в реке Кипящей. Температура воды в гейзере — 96 градусов. Окунуться можно неподалеку — в бассейнах и ваннах в клубах пара и под открытым небом, где вода — от 26 до 50 градусов.
В Северной Осетии минеральных источников много. На одном из них построили курорт Бирагзанг, термальная вода поступает туда с глубины в 2300 метров. Там три бассейна, вода в них от 35 до 43 градусов.
Тюмень, Термальный источник Аван - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
В Сибирь, на воды! Как Тюмень стала одним из лучших спа-курортов России
19 октября 2023, 08:00
 
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