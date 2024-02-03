https://ria.ru/20240203/tyumen-1924345098.html

Все на воды! Самые известные термальные источники Тюмени

Все на воды! Самые известные термальные источники Тюмени - РИА Новости, 03.02.2024

Все на воды! Самые известные термальные источники Тюмени

В Сибири — в разгаре купальный сезон. Морозы не останавливают желающих поправить здоровье и согреться в целебных бассейнах под открытым небом, которых в Тюмени... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T08:00

2024-02-03T08:00

2024-02-03T08:04

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. В Сибири — в разгаре купальный сезон. Морозы не останавливают желающих поправить здоровье и согреться в целебных бассейнах под открытым небом, которых в Тюмени десятки. На голове — теплая шапка, вокруг — клубы пара, в воде — почти вся таблица Менделеева. Чем хороши северные термы и что еще тут посмотреть — в материале РИА Новости.Всегда тепло"В Тюменской области всегда плюс 36. Не верите? Зря. В минеральных источниках температура воды круглый год — не меньше, а то и доходит до 48 градусов", — шутит туристка и Москвы Анна Шамахова.В регионе, который ассоциируется с добычей нефти и газа, почти в каждом санатории есть свой термоисточник. Минеральные воды здесь нашли случайно, когда в середине прошлого века бурили скважины в поисках черного золота. Зато уже в 2020-м Тюмень получила звание термальной столицы России — теперь борется за него с Минводами и другими курортами Кавказа.Из Москвы на самолете — чуть больше двух часов. Отдохнуть можно как в самом городе, совместив релакс с экскурсионной программой, так и отправившись в область.Не выезжая из городаСамый фешенебельный комплекс "ЛетоЛето" расположен в Тюмени, рассказывает гид Любовь Витковская."В спа-зоне два бассейна: в одном вода темная, она поступает прямо из скважины, во втором — минерализованная, соленая, но более светлая, — объясняет она. — Лучше брать с собой купальник, который не жалко: ткань потемнеет. Температура — 38-43 градуса".Также есть бассейн с "медленной" рекой, русская и финская бани, хамам, купель, отдельно — аквапарк и детская аквазона. Там же можно перекусить (а в определенные часы выпить чай бесплатно), приобрести купальные принадлежности, а в отель и ресторан попасть, не выходя на улицу.За пятичасовой отдых в спа-зоне в будни взрослые платят 2,4 тысячи рублей, детский билет — две тысячи. Посещение аквапарка на 500 рублей дешевле, есть скидки и акции.В десяти минутах от центра — горячий источник "Волна". Из любой точки города туда можно добраться на такси максимум за полчаса. "Он самый маленький и бюджетный, а еще там есть скидки для пенсионеров", — уточняет Витковская.Бассейн открытый, на территории — инфракрасная и русская бани, а также кафе и соляная пещера, рассказывает жительница Тюмени Алина Трояновская. По ее словам, "Волна" — не люкс-уровня, недорогая, но со всеми удобствами: есть раздевалки, душевые. Вокруг бассейна — ухоженная территория, к новогодним праздникам устанавливают фигурки, украшают елку. Сюда часто приезжают местные, компаниями. Билет на четыре часа в будни стоит тысячу рублей, в выходные — на 200 рублей дороже. Дети до четырех лет купаются бесплатно.И зоопарк, и самолетВ 12 километрах от Тюмени, на берегу озера Верхнее Кривое, расположена база отдыха "Верхний Бор" — огромный комплекс с гостиницей и домиками для проживания. "Это самый популярный местный курорт", — отмечает Любовь Витковская.Термальный источник — в отдельном здании, там бассейны под открытым небом, с подсветкой, рассказывает путешественница из Москвы Светлана Маркова. Температура воды — от 38 до 42 градусов. Бани находятся в домиках у озера, их можно арендовать, там же — площадки для барбекю. Рядом с комплексом есть кафе, торговый центр — вся инфраструктура для длительного пребывания.Трехчасовой визит в будни обойдется взрослому в сумму от 1200 рублей, дети до пяти лет посещают комплекс бесплатно. Есть льготные тарифы и абонементы.Любимый термальный источник Алины Трояновской — в экопарке "Тайга", что в 24 километрах от Тюмени, в селе Онохино. Такси из города в одну сторону будет стоить около 1400 рублей.Комплекс расположен в лесу, на большой территории — теннисные корты, детские площадки, мини-зоопарк, где можно увидеть кроликов, говорящего попугая Кешу и белохвостого орлана Петю. Прямо среди сосен — настоящий Ан-2, в который забираются гости, чтобы посидеть за штурвалом. В кафе готовят блюда сибирской кухни.В современном спа-комплексе есть бассейн с панорамными окнами, бани, соляная пещера, зона релакса, перечисляет Анна Шамахова. Бассейн с термальной водой расположен под открытым небом, рядом кафе. Также есть бювет, можно пить минеральную воду. В будни взрослые платят за визит две тысячи рублей, есть скидки детям и льготные билеты для пенсионеров.Самая полезная водаГорячий источник, температура в котором не опускается ниже 45 градусов, — в загородном клубе "Аван", в 45-ти минутах езды от Тюмени. "Источник расположен в лесу. Приезжаешь как в сказку — вокруг фигурки, везде запах дерева", — рассказывает Алина Трояновская. Есть гостиницы, баня, несколько бассейнов, сувенирная лавка и столовая с вкусным комплексным обедом. Четыре часа в будни стоят 800 рублей, дети до шести лет отдыхают бесплатно.Дорога до термального парка "Фешенель", который расположен в селе Карабаш Ялуторовского района, занимает полтора часа. Поездка на такси — не менее двух тысяч рублей в одну сторону. Вода в бассейне коричневого, "железного" цвета. "Неэстетично, но очень полезно. В ней много минеральных веществ, а температура – не менее 45 градусов, выдержать можно пару заходов минут по десять", — отмечает Трояновская. Зато после — полное расслабление. За однократное посещение комплекса взрослые платят в будни 400 рублей, в выходные — 500 рублей, дети до шести лет — бесплатно.Источник "СоветSky" — один из самых горячих в Тюменской области. Температура воды, бьющей из-под земли, достигает 47 градусов. В бассейне — гидропушки, водопад, грибок для детей, гейзер и лейки. Есть столовая и снэк-бар, магазин, детская площадка. Рядом озеро, так что гости могут устроить контрастное купание. Расстояние от Тюмени — 30 километров. Входной билет на сутки в будни стоит 500 рублей, в выходные — 600. Есть льготы для детей и пенсионеров.Цены и достопримечательностиВ середине февраля недельная поездка с перелетом и проживанием в "ЛетоЛето" обойдется в сумму от 105 рублей на двоих, рассказали в пресс-службе национального туроператора "Алеан". Примерно столько же — от 98 до 150 тысяч на двоих — стоит недельная программа оздоровления в одном из современных санаториев региона. Перелет, трехразовое питание и посещение спа-центра включены.Многие туристы предпочитают самостоятельный отдых. Покупают авиабилет из Москвы в Тюмень и обратно (в середине февраля — за восемь тысяч рублей, правда, багаж не включен). Советуем бронировать отели с термальными бассейнами, чтобы за неделю успеть пожить в нескольких. Цена варьируется от четырех до восьми тысяч рублей в сутки за двоих.Город ухоженный, красивый. Пешеходный вантовый мост Влюбленных, который в темноте подсвечивается разными цветами, — главная достопримечательность. Идеальное место для прогулок — набережная Туры, единственная в России четырехуровневая.С Тюменью купеческой можно познакомиться на улице Дзержинского. Вдоль пешеходной зоны стоят отреставрированные особняки, которым больше 100 лет. В них — кофейни, магазины, сувенирные лавки.Еще одно место для прогулок — Сквер сибирских кошек. На постаментах — позолоченные скульптуры животных, спасших от крыс произведения искусства в военном Ленинграде. Говорят, что потомки местных ловцов мышей до сих пор служат в Эрмитаже.Лучшая смотровая площадка — колесо обозрения на Цветном бульваре. А рядом — самые большие музыкальные часы в стране.

https://ria.ru/20231231/bani-1918717459.html

https://ria.ru/20240102/puteshestviya-1918491300.html

https://ria.ru/20230110/termy-1842244681.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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