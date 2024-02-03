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Все на воды! Самые известные термальные источники Тюмени - РИА Новости, 03.02.2024
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Туризм
 
08:00 03.02.2024 (обновлено: 08:04 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/tyumen-1924345098.html
Все на воды! Самые известные термальные источники Тюмени
Все на воды! Самые известные термальные источники Тюмени - РИА Новости, 03.02.2024
Все на воды! Самые известные термальные источники Тюмени
В Сибири — в разгаре купальный сезон. Морозы не останавливают желающих поправить здоровье и согреться в целебных бассейнах под открытым небом, которых в Тюмени... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T08:00
2024-02-03T08:04
туризм
новости - туризм
тюмень
тюменская область
термальные источники
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туризм
отдых в россии
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. В Сибири — в разгаре купальный сезон. Морозы не останавливают желающих поправить здоровье и согреться в целебных бассейнах под открытым небом, которых в Тюмени десятки. На голове — теплая шапка, вокруг — клубы пара, в воде — почти вся таблица Менделеева. Чем хороши северные термы и что еще тут посмотреть — в материале РИА Новости.Всегда тепло"В Тюменской области всегда плюс 36. Не верите? Зря. В минеральных источниках температура воды круглый год — не меньше, а то и доходит до 48 градусов", — шутит туристка и Москвы Анна Шамахова.В регионе, который ассоциируется с добычей нефти и газа, почти в каждом санатории есть свой термоисточник. Минеральные воды здесь нашли случайно, когда в середине прошлого века бурили скважины в поисках черного золота. Зато уже в 2020-м Тюмень получила звание термальной столицы России — теперь борется за него с Минводами и другими курортами Кавказа.Из Москвы на самолете — чуть больше двух часов. Отдохнуть можно как в самом городе, совместив релакс с экскурсионной программой, так и отправившись в область.Не выезжая из городаСамый фешенебельный комплекс "ЛетоЛето" расположен в Тюмени, рассказывает гид Любовь Витковская."В спа-зоне два бассейна: в одном вода темная, она поступает прямо из скважины, во втором — минерализованная, соленая, но более светлая, — объясняет она. — Лучше брать с собой купальник, который не жалко: ткань потемнеет. Температура — 38-43 градуса".Также есть бассейн с "медленной" рекой, русская и финская бани, хамам, купель, отдельно — аквапарк и детская аквазона. Там же можно перекусить (а в определенные часы выпить чай бесплатно), приобрести купальные принадлежности, а в отель и ресторан попасть, не выходя на улицу.За пятичасовой отдых в спа-зоне в будни взрослые платят 2,4 тысячи рублей, детский билет — две тысячи. Посещение аквапарка на 500 рублей дешевле, есть скидки и акции.В десяти минутах от центра — горячий источник "Волна". Из любой точки города туда можно добраться на такси максимум за полчаса. "Он самый маленький и бюджетный, а еще там есть скидки для пенсионеров", — уточняет Витковская.Бассейн открытый, на территории — инфракрасная и русская бани, а также кафе и соляная пещера, рассказывает жительница Тюмени Алина Трояновская. По ее словам, "Волна" — не люкс-уровня, недорогая, но со всеми удобствами: есть раздевалки, душевые. Вокруг бассейна — ухоженная территория, к новогодним праздникам устанавливают фигурки, украшают елку. Сюда часто приезжают местные, компаниями. Билет на четыре часа в будни стоит тысячу рублей, в выходные — на 200 рублей дороже. Дети до четырех лет купаются бесплатно.И зоопарк, и самолетВ 12 километрах от Тюмени, на берегу озера Верхнее Кривое, расположена база отдыха "Верхний Бор" — огромный комплекс с гостиницей и домиками для проживания. "Это самый популярный местный курорт", — отмечает Любовь Витковская.Термальный источник — в отдельном здании, там бассейны под открытым небом, с подсветкой, рассказывает путешественница из Москвы Светлана Маркова. Температура воды — от 38 до 42 градусов. Бани находятся в домиках у озера, их можно арендовать, там же — площадки для барбекю. Рядом с комплексом есть кафе, торговый центр — вся инфраструктура для длительного пребывания.Трехчасовой визит в будни обойдется взрослому в сумму от 1200 рублей, дети до пяти лет посещают комплекс бесплатно. Есть льготные тарифы и абонементы.Любимый термальный источник Алины Трояновской — в экопарке "Тайга", что в 24 километрах от Тюмени, в селе Онохино. Такси из города в одну сторону будет стоить около 1400 рублей.Комплекс расположен в лесу, на большой территории — теннисные корты, детские площадки, мини-зоопарк, где можно увидеть кроликов, говорящего попугая Кешу и белохвостого орлана Петю. Прямо среди сосен — настоящий Ан-2, в который забираются гости, чтобы посидеть за штурвалом. В кафе готовят блюда сибирской кухни.В современном спа-комплексе есть бассейн с панорамными окнами, бани, соляная пещера, зона релакса, перечисляет Анна Шамахова. Бассейн с термальной водой расположен под открытым небом, рядом кафе. Также есть бювет, можно пить минеральную воду. В будни взрослые платят за визит две тысячи рублей, есть скидки детям и льготные билеты для пенсионеров.Самая полезная водаГорячий источник, температура в котором не опускается ниже 45 градусов, — в загородном клубе "Аван", в 45-ти минутах езды от Тюмени. "Источник расположен в лесу. Приезжаешь как в сказку — вокруг фигурки, везде запах дерева", — рассказывает Алина Трояновская. Есть гостиницы, баня, несколько бассейнов, сувенирная лавка и столовая с вкусным комплексным обедом. Четыре часа в будни стоят 800 рублей, дети до шести лет отдыхают бесплатно.Дорога до термального парка "Фешенель", который расположен в селе Карабаш Ялуторовского района, занимает полтора часа. Поездка на такси — не менее двух тысяч рублей в одну сторону. Вода в бассейне коричневого, "железного" цвета. "Неэстетично, но очень полезно. В ней много минеральных веществ, а температура – не менее 45 градусов, выдержать можно пару заходов минут по десять", — отмечает Трояновская. Зато после — полное расслабление. За однократное посещение комплекса взрослые платят в будни 400 рублей, в выходные — 500 рублей, дети до шести лет — бесплатно.Источник "СоветSky" — один из самых горячих в Тюменской области. Температура воды, бьющей из-под земли, достигает 47 градусов. В бассейне — гидропушки, водопад, грибок для детей, гейзер и лейки. Есть столовая и снэк-бар, магазин, детская площадка. Рядом озеро, так что гости могут устроить контрастное купание. Расстояние от Тюмени — 30 километров. Входной билет на сутки в будни стоит 500 рублей, в выходные — 600. Есть льготы для детей и пенсионеров.Цены и достопримечательностиВ середине февраля недельная поездка с перелетом и проживанием в "ЛетоЛето" обойдется в сумму от 105 рублей на двоих, рассказали в пресс-службе национального туроператора "Алеан". Примерно столько же — от 98 до 150 тысяч на двоих — стоит недельная программа оздоровления в одном из современных санаториев региона. Перелет, трехразовое питание и посещение спа-центра включены.Многие туристы предпочитают самостоятельный отдых. Покупают авиабилет из Москвы в Тюмень и обратно (в середине февраля — за восемь тысяч рублей, правда, багаж не включен). Советуем бронировать отели с термальными бассейнами, чтобы за неделю успеть пожить в нескольких. Цена варьируется от четырех до восьми тысяч рублей в сутки за двоих.Город ухоженный, красивый. Пешеходный вантовый мост Влюбленных, который в темноте подсвечивается разными цветами, — главная достопримечательность. Идеальное место для прогулок — набережная Туры, единственная в России четырехуровневая.С Тюменью купеческой можно познакомиться на улице Дзержинского. Вдоль пешеходной зоны стоят отреставрированные особняки, которым больше 100 лет. В них — кофейни, магазины, сувенирные лавки.Еще одно место для прогулок — Сквер сибирских кошек. На постаментах — позолоченные скульптуры животных, спасших от крыс произведения искусства в военном Ленинграде. Говорят, что потомки местных ловцов мышей до сих пор служат в Эрмитаже.Лучшая смотровая площадка — колесо обозрения на Цветном бульваре. А рядом — самые большие музыкальные часы в стране.
https://ria.ru/20231231/bani-1918717459.html
https://ria.ru/20240102/puteshestviya-1918491300.html
https://ria.ru/20230110/termy-1842244681.html
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новости - туризм, тюмень, тюменская область, термальные источники, спа, туризм, отдых в россии, достопримечательности, куда поехать, куда поехать в выходные
Туризм, Новости - Туризм, Тюмень, Тюменская область, термальные источники, СПА, Туризм, отдых в России, Достопримечательности, куда поехать, куда поехать в выходные
Все на воды! Самые известные термальные источники Тюмени

Туроператоры: цена на отдых на термоисточниках Тюмени стартует от 50 тысяч

© Фото предоставлено Visit TyumenТюмень, девушка в термальном источнике
Тюмень, девушка в термальном источнике
© Фото предоставлено Visit Tyumen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. В Сибири — в разгаре купальный сезон. Морозы не останавливают желающих поправить здоровье и согреться в целебных бассейнах под открытым небом, которых в Тюмени десятки. На голове — теплая шапка, вокруг — клубы пара, в воде — почти вся таблица Менделеева. Чем хороши северные термы и что еще тут посмотреть — в материале РИА Новости.

Всегда тепло

"В Тюменской области всегда плюс 36. Не верите? Зря. В минеральных источниках температура воды круглый год — не меньше, а то и доходит до 48 градусов", — шутит туристка и Москвы Анна Шамахова.
В регионе, который ассоциируется с добычей нефти и газа, почти в каждом санатории есть свой термоисточник. Минеральные воды здесь нашли случайно, когда в середине прошлого века бурили скважины в поисках черного золота. Зато уже в 2020-м Тюмень получила звание термальной столицы России — теперь борется за него с Минводами и другими курортами Кавказа.
© Фото предоставлено Visit TyumenТюмень, термальный источник, комплекс "ЛетоЛето" зимой
Тюмень, термальный источник, комплекс ЛетоЛето зимой
© Фото предоставлено Visit Tyumen
Тюмень, термальный источник, комплекс "ЛетоЛето" зимой
Из Москвы на самолете — чуть больше двух часов. Отдохнуть можно как в самом городе, совместив релакс с экскурсионной программой, так и отправившись в область.

Не выезжая из города

Самый фешенебельный комплекс "ЛетоЛето" расположен в Тюмени, рассказывает гид Любовь Витковская.
"В спа-зоне два бассейна: в одном вода темная, она поступает прямо из скважины, во втором — минерализованная, соленая, но более светлая, — объясняет она. — Лучше брать с собой купальник, который не жалко: ткань потемнеет. Температура — 38-43 градуса".
© Фото предоставлено Visit Tyumen

Тюмень, термальный курорт "ЛетоЛето", туристы в аквапарке

Тюмень, термальный курорт ЛетоЛето, туристы в аквапарке

Тюмень, термальный курорт "ЛетоЛето", туристы в аквапарке

© Фото предоставлено Visit Tyumen
1 из 4
© Фото предоставлено Visit Tyumen

Термальный комплекс "ЛетоЛето" в Тюмени

Термальный комплекс ЛетоЛето в Тюмени

Термальный комплекс "ЛетоЛето" в Тюмени

© Фото предоставлено Visit Tyumen
2 из 4
© РИА Новости / Светлана Баева

На термальном курорте "ЛетоЛето"

В термальном курорте ЛетоЛето

На термальном курорте "ЛетоЛето"

© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 4
© Фото : Ирина ТолстошееваАквапарк "ЛетоЛето" в Тюмени, бассейн с волнами
Аквапарк ЛетоЛето в Тюмени, бассейн с волнами
Аквапарк "ЛетоЛето" в Тюмени, бассейн с волнами
© Фото : Ирина Толстошеева
4 из 4

Тюмень, термальный курорт "ЛетоЛето", туристы в аквапарке

© Фото предоставлено Visit Tyumen
1 из 4

Термальный комплекс "ЛетоЛето" в Тюмени

© Фото предоставлено Visit Tyumen
2 из 4

На термальном курорте "ЛетоЛето"

© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 4
Аквапарк "ЛетоЛето" в Тюмени, бассейн с волнами
© Фото : Ирина Толстошеева
4 из 4
Также есть бассейн с "медленной" рекой, русская и финская бани, хамам, купель, отдельно — аквапарк и детская аквазона. Там же можно перекусить (а в определенные часы выпить чай бесплатно), приобрести купальные принадлежности, а в отель и ресторан попасть, не выходя на улицу.
За пятичасовой отдых в спа-зоне в будни взрослые платят 2,4 тысячи рублей, детский билет — две тысячи. Посещение аквапарка на 500 рублей дешевле, есть скидки и акции.
В десяти минутах от центра — горячий источник "Волна". Из любой точки города туда можно добраться на такси максимум за полчаса. "Он самый маленький и бюджетный, а еще там есть скидки для пенсионеров", — уточняет Витковская.
© Фото : Горячий источник "Волна"

Горячий источник "Волна", Тюмень

Горячий источник Волна, Тюмень

Горячий источник "Волна", Тюмень

© Фото : Горячий источник "Волна"
1 из 3
© Фото : Горячий источник "Волна"

Горячий источник "Волна" в Тюмени

Горячий источник Волна, Тюмень

Горячий источник "Волна" в Тюмени

© Фото : Горячий источник "Волна"
2 из 3
© Фото : Горячий источник "Волна"

Горячий источник "Волна"

Горячий источник Волна, Тюмень

Горячий источник "Волна"

© Фото : Горячий источник "Волна"
3 из 3

Горячий источник "Волна", Тюмень

© Фото : Горячий источник "Волна"
1 из 3

Горячий источник "Волна" в Тюмени

© Фото : Горячий источник "Волна"
2 из 3

Горячий источник "Волна"

© Фото : Горячий источник "Волна"
3 из 3
Бассейн открытый, на территории — инфракрасная и русская бани, а также кафе и соляная пещера, рассказывает жительница Тюмени Алина Трояновская. По ее словам, "Волна" — не люкс-уровня, недорогая, но со всеми удобствами: есть раздевалки, душевые.
Вокруг бассейна — ухоженная территория, к новогодним праздникам устанавливают фигурки, украшают елку. Сюда часто приезжают местные, компаниями. Билет на четыре часа в будни стоит тысячу рублей, в выходные — на 200 рублей дороже. Дети до четырех лет купаются бесплатно.
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И зоопарк, и самолет

В 12 километрах от Тюмени, на берегу озера Верхнее Кривое, расположена база отдыха "Верхний Бор" — огромный комплекс с гостиницей и домиками для проживания. "Это самый популярный местный курорт", — отмечает Любовь Витковская.
Термальный источник — в отдельном здании, там бассейны под открытым небом, с подсветкой, рассказывает путешественница из Москвы Светлана Маркова. Температура воды — от 38 до 42 градусов. Бани находятся в домиках у озера, их можно арендовать, там же — площадки для барбекю. Рядом с комплексом есть кафе, торговый центр — вся инфраструктура для длительного пребывания.
© Фото предоставлено Visit Tyumen

Тюмень, термальный источник, "Верхний бор" зимним вечером

Тюмень, термальный источник, Верхний бор зимним вечером

Тюмень, термальный источник, "Верхний бор" зимним вечером

© Фото предоставлено Visit Tyumen
1 из 3
© Фото предоставлено Visit Tyumen

Тюмень, "Верхний бор", термальный источник

Тюмень, Верхний бор, термальный источник

Тюмень, "Верхний бор", термальный источник

© Фото предоставлено Visit Tyumen
2 из 3
© Фото предоставлено Visit Tyumen

Тюмень, термальный источник, "Верхний бор" зимой

Тюмень, термальный источник, Верхний бор зимой

Тюмень, термальный источник, "Верхний бор" зимой

© Фото предоставлено Visit Tyumen
3 из 3

Тюмень, термальный источник, "Верхний бор" зимним вечером

© Фото предоставлено Visit Tyumen
1 из 3

Тюмень, "Верхний бор", термальный источник

© Фото предоставлено Visit Tyumen
2 из 3

Тюмень, термальный источник, "Верхний бор" зимой

© Фото предоставлено Visit Tyumen
3 из 3
Трехчасовой визит в будни обойдется взрослому в сумму от 1200 рублей, дети до пяти лет посещают комплекс бесплатно. Есть льготные тарифы и абонементы.
Любимый термальный источник Алины Трояновской — в экопарке "Тайга", что в 24 километрах от Тюмени, в селе Онохино. Такси из города в одну сторону будет стоить около 1400 рублей.
Комплекс расположен в лесу, на большой территории — теннисные корты, детские площадки, мини-зоопарк, где можно увидеть кроликов, говорящего попугая Кешу и белохвостого орлана Петю. Прямо среди сосен — настоящий Ан-2, в который забираются гости, чтобы посидеть за штурвалом. В кафе готовят блюда сибирской кухни.
© Фото : Ирина ТолстошееваИсточник "Верхний Бор", открытые бассейны
Источник Верхний Бор, открытые бассейны - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© Фото : Ирина Толстошеева
Источник "Верхний Бор", открытые бассейны
В современном спа-комплексе есть бассейн с панорамными окнами, бани, соляная пещера, зона релакса, перечисляет Анна Шамахова. Бассейн с термальной водой расположен под открытым небом, рядом кафе. Также есть бювет, можно пить минеральную воду. В будни взрослые платят за визит две тысячи рублей, есть скидки детям и льготные билеты для пенсионеров.
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Самая полезная вода

Горячий источник, температура в котором не опускается ниже 45 градусов, — в загородном клубе "Аван", в 45-ти минутах езды от Тюмени.
"Источник расположен в лесу. Приезжаешь как в сказку — вокруг фигурки, везде запах дерева", — рассказывает Алина Трояновская. Есть гостиницы, баня, несколько бассейнов, сувенирная лавка и столовая с вкусным комплексным обедом. Четыре часа в будни стоят 800 рублей, дети до шести лет отдыхают бесплатно.
© Фото предоставлено Visit Tyumen

Тюмень, термальный источник, "Аван" зимой

Тюмень, термальный источник, Аван зимой

Тюмень, термальный источник, "Аван" зимой

© Фото предоставлено Visit Tyumen
1 из 2
© Фото предоставлено Visit Tyumen

Тюмень, термальный источник, "Аван"

Тюмень, термальный источник, Аван

Тюмень, термальный источник, "Аван"

© Фото предоставлено Visit Tyumen
2 из 2

Тюмень, термальный источник, "Аван" зимой

© Фото предоставлено Visit Tyumen
1 из 2

Тюмень, термальный источник, "Аван"

© Фото предоставлено Visit Tyumen
2 из 2
Дорога до термального парка "Фешенель", который расположен в селе Карабаш Ялуторовского района, занимает полтора часа. Поездка на такси — не менее двух тысяч рублей в одну сторону. Вода в бассейне коричневого, "железного" цвета. "Неэстетично, но очень полезно. В ней много минеральных веществ, а температура – не менее 45 градусов, выдержать можно пару заходов минут по десять", — отмечает Трояновская. Зато после — полное расслабление. За однократное посещение комплекса взрослые платят в будни 400 рублей, в выходные — 500 рублей, дети до шести лет — бесплатно.
© Фото предоставлено Visit TyumenТюмень, термальный курорт "ЛетоЛето", туристы катаются на водной горке
Тюмень, термальный курорт ЛетоЛето, туристы катаются на водной горке
© Фото предоставлено Visit Tyumen
Тюмень, термальный курорт "ЛетоЛето", туристы катаются на водной горке
Источник "СоветSky" — один из самых горячих в Тюменской области. Температура воды, бьющей из-под земли, достигает 47 градусов. В бассейне — гидропушки, водопад, грибок для детей, гейзер и лейки. Есть столовая и снэк-бар, магазин, детская площадка. Рядом озеро, так что гости могут устроить контрастное купание. Расстояние от Тюмени — 30 километров. Входной билет на сутки в будни стоит 500 рублей, в выходные — 600. Есть льготы для детей и пенсионеров.

Цены и достопримечательности

В середине февраля недельная поездка с перелетом и проживанием в "ЛетоЛето" обойдется в сумму от 105 рублей на двоих, рассказали в пресс-службе национального туроператора "Алеан". Примерно столько же — от 98 до 150 тысяч на двоих — стоит недельная программа оздоровления в одном из современных санаториев региона. Перелет, трехразовое питание и посещение спа-центра включены.
© Фото предоставлено Visit TyumenНабережная и мост в Тюмени
Набережная и мост в Тюмени
© Фото предоставлено Visit Tyumen
Набережная и мост в Тюмени
Многие туристы предпочитают самостоятельный отдых. Покупают авиабилет из Москвы в Тюмень и обратно (в середине февраля — за восемь тысяч рублей, правда, багаж не включен). Советуем бронировать отели с термальными бассейнами, чтобы за неделю успеть пожить в нескольких. Цена варьируется от четырех до восьми тысяч рублей в сутки за двоих.
Город ухоженный, красивый. Пешеходный вантовый мост Влюбленных, который в темноте подсвечивается разными цветами, — главная достопримечательность. Идеальное место для прогулок — набережная Туры, единственная в России четырехуровневая.
© Фото предоставлено Visit TyumenПешеходный бульвар в Тюмени
Пешеходный бульвар в Тюмени
Пешеходный бульвар в Тюмени
© Фото предоставлено Visit Tyumen
1 из 4
© Фото предоставлено Visit TyumenТюмень, зима, набережная
Тюмень, зима, набережная
Тюмень, зима, набережная
© Фото предоставлено Visit Tyumen
2 из 4
© Фото предоставлено Visit TyumenКупеческие особняки на улице Дзержинского в Тюмени
Купеческие особняки на улице Дзержинского в Тюмени
Купеческие особняки на улице Дзержинского в Тюмени
© Фото предоставлено Visit Tyumen
3 из 4
© Фото предоставлено Visit Tyumen

Тюмень. Местный Арбат — улица Дзержинского, народные гуляния

Тюмень. Местный Арбат — улица Дзержинского, народные гуляния

Тюмень. Местный Арбат — улица Дзержинского, народные гуляния

© Фото предоставлено Visit Tyumen
4 из 4
Пешеходный бульвар в Тюмени
© Фото предоставлено Visit Tyumen
1 из 4
Тюмень, зима, набережная
© Фото предоставлено Visit Tyumen
2 из 4
Купеческие особняки на улице Дзержинского в Тюмени
© Фото предоставлено Visit Tyumen
3 из 4

Тюмень. Местный Арбат — улица Дзержинского, народные гуляния

© Фото предоставлено Visit Tyumen
4 из 4
С Тюменью купеческой можно познакомиться на улице Дзержинского. Вдоль пешеходной зоны стоят отреставрированные особняки, которым больше 100 лет. В них — кофейни, магазины, сувенирные лавки.
Еще одно место для прогулок — Сквер сибирских кошек. На постаментах — позолоченные скульптуры животных, спасших от крыс произведения искусства в военном Ленинграде. Говорят, что потомки местных ловцов мышей до сих пор служат в Эрмитаже.
Лучшая смотровая площадка — колесо обозрения на Цветном бульваре. А рядом — самые большие музыкальные часы в стране.
Источник Кипящая река на Курилах - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Едем греться: лучшие термальные источники России от Курил до Кавказа
10 января 2023, 08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмТюменьТюменская областьтермальные источникиСПАТуризмотдых в РоссииДостопримечательностикуда поехатькуда поехать в выходные
 
 
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