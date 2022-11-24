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Термальный релакс: живая вода Мостовского района Краснодарского края

Термальный релакс: живая вода Мостовского района Краснодарского края - РИА Новости, 24.11.2022

Термальный релакс: живая вода Мостовского района Краснодарского края

Говорят, Мостовский район Кубани называется так из-за мостов, потому что кругом вода и без них никак. Воды и правда в изобилии: не только с гор, но и из недр,... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T07:00

2022-11-24T07:00

2022-11-24T07:00

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости, Карина Ивашко. Говорят, Мостовский район Кубани называется так из-за мостов, потому что кругом вода и без них никак. Воды и правда в изобилии: не только с гор, но и из недр, которые хранят большие запасы минеральных вод – горячих и холодных. Практически половина района стоит на подземном озере, вода в котором едва не закипает.Рассказ о местных термальных источниках и туробъектах – в фоторепортаже РИА Новости.На сегодняшний день на территории Мостовского района открыто четыре месторождения термальных вод, в общей сложности 24 скважины.Любопытно, что изначально геотермальную воду широко применяли в хозяйственных целях. Когда в конце 1970-х – начале 1980-х годов пробурили скважины, горячими источниками в районе пользовались тепличный комбинат, плодосовхоз, рыбохозяйство, теплопункт и завод ЖБИ. Позже больше стали ценить бальнеологические качества минеральной геотермальной воды, признанной, к слову, полезным ископаемым. Хотя и сейчас горячей природной водой в районе отапливаются 13 многоквартирных домов, 14 частных жилых домов, школа, дом культуры, детский сад, спецшкола-интернат и школа искусств.Казалось бы, приличная должна быть конкуренция, ведь расположены местные отели и базы отдыха компактно, рядом друг с другом, тем не менее, каждый находит своего клиента. А особой популярностью они пользуются в холодное время года.Облюбованы эти курортные уголки, в основном, краснодарцами, ростовчанами, жителями того же Ставрополья и Черноморского побережья, в том числе и сочинцами. В общем, соседями.На водах горячего подземного озераНишу термального релакса в последние годы в районе обживают активно. Кто-то только начинает, а кто-то из года в год растет.Прямо под "Аква-Витой" находится то самое подземное озеро Мостовского района с температурой вод от 80 до 95 градусов.Комплекс существует уже 12 лет: начинали с двух гостевых домиков, а сейчас здесь уже 55 номеров для постояльцев. А можно просто приехать в термы – одним днем. При желании люди арендуют беседки, жарят шашлык или ловят рыбу в зарыбленном пруду, в сезон цветения любуются лотосами или могут пойти на горную речку Ходзь – до нее всего 800 метров по "тропе здоровья". Летом можно и искупаться – река неглубокая, прогревается быстро.Отель и сегодня осваивает новую территорию – рядом, по соседству. Растут: не только в размерах, но и концептуально.Жаркий сезон начинается в ноябреТермальная база отдыха "Аквамарин" (в том же поселке Мостовском) работает пока меньше двух лет, но уже нарастила возможности размещения до 150 человек одновременно.Всего братьев трое: Афанасий, Феодор и Михаил – греки по крови. Сами и в строительных работах участвуют, и цветы пересаживают – в общем, создают уют, исходя из своих представлений о прекрасном.Отдых в любую погоду без шторма, водорослей и медуз: так позиционирует себя термальный SPA-отель "Распутин".Впрочем, водоросли тут все же есть, но, конечно, не в бассейнах, а в теплых и контрастных ваннах, где они применяются в сочетании с лекарственными травами. Основной профиль отеля – релаксация и оздоровление. СПА-процедур много, но базовым остается купание в природной термальной воде, которая подается из скважины глубиной 1340 метров с температурой на выходе из-под земли 74 градуса.В отличие от других средств размещения, где бассейны закрываются в полночь, в "Распутине" плавать в расслабляющей горячей воде можно и среди ночи. Уборка бассейнов проходит с трех часов ночи до семи утра – ежедневно.Ножом и вилкой роем мы могилу себе, или голодание – лучший докторНесмотря на обилие термальных вод, действующий санаторий в Мостовском районе пока один – в поселке Псебай. И он не завязан исключительно на водах, хотя они тоже имеют значение. Его профиль – лечебное голодание.Шашлыка тут не подадут, но и агитировать за вегетарианство не будут.Главврач санатория Татьяна Перегудова убеждена, что сегодня многие понимают ценность здоровья и знают, что отказ от привычного – в их интересах.И добавляет: "Мы, собственно, и не лечим. Мы даем людям самим восстановить себя. Наша помощь направлена на то, чтобы вывести токсины из организма. Что нужно очищать от токсинов? То, что очищает нас. Кожу – через нее все выделяется. Почки трудятся, "не покладая рук". Лимфатическая система должна работать эффективно, очищая клетки и ткани. Спектр санаторных процедур для помощи в самовосстановлении у нас широкий, но они вспомогательные, текущие проблемы человек может решать сам".Санаторий небольшой – что-то вроде загородного дома. Людей немного. Вечером гости собираются у камина, смотрят на огонь, музыку слушают.Терренкуры для прогулок – поодаль. Целых 13 гектаров: красивая горная река Лаба, видовые пейзажи, открытые белые скальные породы, сверху покрытые зеленью. Место так и называется – Белые скалы. А еще – живописные мосты. Куда без них в предгорном Мостовском районе с его буйными водами…

https://ria.ru/20221024/kuban-1826223240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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