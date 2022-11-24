Термальный релакс: живая вода Мостовского района Краснодарского края
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкТермальный комплекс "Аква-Вита", Мостовский район Краснодарского края, поселок Мостовской
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости, Карина Ивашко. Говорят, Мостовский район Кубани называется так из-за мостов, потому что кругом вода и без них никак. Воды и правда в изобилии: не только с гор, но и из недр, которые хранят большие запасы минеральных вод – горячих и холодных. Практически половина района стоит на подземном озере, вода в котором едва не закипает.
Рассказ о местных термальных источниках и туробъектах – в фоторепортаже РИА Новости.
На сегодняшний день на территории Мостовского района открыто четыре месторождения термальных вод, в общей сложности 24 скважины.
Мостовский район, осень
Любопытно, что изначально геотермальную воду широко применяли в хозяйственных целях. Когда в конце 1970-х – начале 1980-х годов пробурили скважины, горячими источниками в районе пользовались тепличный комбинат, плодосовхоз, рыбохозяйство, теплопункт и завод ЖБИ. Позже больше стали ценить бальнеологические качества минеральной геотермальной воды, признанной, к слову, полезным ископаемым. Хотя и сейчас горячей природной водой в районе отапливаются 13 многоквартирных домов, 14 частных жилых домов, школа, дом культуры, детский сад, спецшкола-интернат и школа искусств.
"Сегодня у нас работает 16 туробъектов, стоящих на термальных источниках, общей вместимостью 724 места. Конечно, главная их притягательность – это бассейны с горячей минеральной водой. В среднем она подается с глубины 1700-2000 метров. Вода обладает малой минерализацией, сульфатно-гидрокарбонатно-хлоридно-натриевым составом, повышенным содержанием кремниевой кислоты и высокой термальностью", - приводит данные начальник отдела экономики, инвестиций и туризма администрации Мостовского района Наталья Шматкова.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкТермальный SPA-отель "Распутин", Мостовский район Краснодарского края
Термальный SPA-отель "Распутин", Мостовский район Краснодарского края
Казалось бы, приличная должна быть конкуренция, ведь расположены местные отели и базы отдыха компактно, рядом друг с другом, тем не менее, каждый находит своего клиента. А особой популярностью они пользуются в холодное время года.
"В декабре и январе, бывает, вообще нет мест – стопроцентная загрузка, аншлаг. Такая экзотика: красиво падают снежинки, а ты – в горячей воде, в пару. Люди едут", - уверяет собеседница.
Облюбованы эти курортные уголки, в основном, краснодарцами, ростовчанами, жителями того же Ставрополья и Черноморского побережья, в том числе и сочинцами. В общем, соседями.
Отдых в термальном комплексе "Аква-Вита"
На водах горячего подземного озера
Нишу термального релакса в последние годы в районе обживают активно. Кто-то только начинает, а кто-то из года в год растет.
"У нас – шесть открытых бассейнов. Они разной конфигурации, разной глубины, даже текстура покрытия разная. И, конечно, в них разная температура и концентрация воды. Более тридцати видов гидромассажных установок, аэромассаж. Есть собственный бювет с питьевой минеральной водой. Ее надо пить натощак за полчаса до еды – таковы рекомендации врачей, потому что состав у воды щелочной. Что касается бассейнов, вода слабо минерализирована, что дает людям возможность плавать дольше, чем 15 минут, и не переутомляться", - рассказывает управляющая термального комплекса "Аква-Вита" Дарья Тимченко.
Бассейны термального комплекса "Аква-Вита"
Прямо под "Аква-Витой" находится то самое подземное озеро Мостовского района с температурой вод от 80 до 95 градусов.
"При выходе на поверхность – уже 65 градусов. Мы прогоняем воду через теплообменники, чтобы остудить. Летом это тяжело, зимой – полегче. Бассейн постоянно подпитывается водой, идет обмен – она у нас как проточная. Бассейны, как я сказала, с разной температурой: одни – для релакса и оздоровления за счет минерализации, другие больше развлекательно-плавательные. В плане досуга на воде у нас есть пенные вечеринки. Для детей в одном из бассейнов сделали горку, специальное покрытие под песок – для эффекта моря. На небольшой глубине у бассейнов шершавое покрытие – для массажа и микроциркуляции кожи. В общем, у наших гостей есть выбор: релакс, гидромассаж, плавание", - добавляет управляющая.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкПосетители отдыхают в термальном комплексе "Аква-Вита" в Мостовском районе Краснодарского края.
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Посетители отдыхают в термальном комплексе "Аква-Вита" в Мостовском районе Краснодарского края.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкДевушка отдыхает в термальном комплексе "Аква-Вита" в Мостовском районе Краснодарского края.
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Девушка отдыхает в термальном комплексе "Аква-Вита" в Мостовском районе Краснодарского края.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкДевушка отдыхает в термальном комплексе "Аква-Вита" в Мостовском районе Краснодарского края.
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Девушка отдыхает в термальном комплексе "Аква-Вита" в Мостовском районе Краснодарского края.
1 из 3
Посетители отдыхают в термальном комплексе "Аква-Вита" в Мостовском районе Краснодарского края.
2 из 3
Девушка отдыхает в термальном комплексе "Аква-Вита" в Мостовском районе Краснодарского края.
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Девушка отдыхает в термальном комплексе "Аква-Вита" в Мостовском районе Краснодарского края.
Комплекс существует уже 12 лет: начинали с двух гостевых домиков, а сейчас здесь уже 55 номеров для постояльцев. А можно просто приехать в термы – одним днем. При желании люди арендуют беседки, жарят шашлык или ловят рыбу в зарыбленном пруду, в сезон цветения любуются лотосами или могут пойти на горную речку Ходзь – до нее всего 800 метров по "тропе здоровья". Летом можно и искупаться – река неглубокая, прогревается быстро.
Отель и сегодня осваивает новую территорию – рядом, по соседству. Растут: не только в размерах, но и концептуально.
"У нас там будет уникальный для этих мест аттракцион. Поток! Так мы наше "дочернее предприятие" и назовем. Представьте букву омега. Посередине – остров. Бассейн будет с островом. Людей понесет вокруг него теплый поток – как в речке с быстрым течением. На термальных источниках еще никто этого не делал. Вот такая концепция: поток воды, людей, энергии, здоровья. И еще там будет другая "фишка" – трехразовое питание и all inclusive. Здесь у нас нет для этого площади, хотя ресторан локальной кухни, с акцентом на черноморскую, есть", - поделилась Дарья.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкЭкзотические птички. Не для еды – для красоты. Термальный комплекс "Аква-Вита"
Экзотические птички. Не для еды – для красоты. Термальный комплекс "Аква-Вита"
Жаркий сезон начинается в ноябре
Термальная база отдыха "Аквамарин" (в том же поселке Мостовском) работает пока меньше двух лет, но уже нарастила возможности размещения до 150 человек одновременно.
"Полная загрузка бывает в сезон. Это где-то с ноября, когда уже холодно. Постоянные гости зиму бронируют летом. Это же самое клевое: снег – а ты в теплом бассейне. У нас предгорье – снега бывает много", - рассказывает один из владельцев отеля Афанасий Кочов.
Всего братьев трое: Афанасий, Феодор и Михаил – греки по крови. Сами и в строительных работах участвуют, и цветы пересаживают – в общем, создают уют, исходя из своих представлений о прекрасном.
"На сегодня можем предложить гостям бассейн, баню, хамам, соляную комнату, массаж. Пенные вечеринки устраиваем. Есть ресторан с караоке-баром, банкетный зал. А в остальном гости пока сами себя развлекают. Будет запрос – придумаем что-нибудь", - обещает Афанасий.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанк
Термальная база отдыха "Аквамарин". Отдых в октябре.
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Термальная база отдыха "Аквамарин". Отдых в октябре.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкТерритория базы отдыха "Аквамарин" в Краснодарском крае.
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Территория базы отдыха "Аквамарин" в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкХамам на базе отдыха "Аквамарин" в Краснодарском крае.
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Хамам на базе отдыха "Аквамарин" в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкГостиная и кухня гостевого домика на базе отдыха "Аквамарин" в Краснодарском крае.
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Гостиная и кухня гостевого домика на базе отдыха "Аквамарин" в Краснодарском крае.
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Термальная база отдыха "Аквамарин". Отдых в октябре.
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Территория базы отдыха "Аквамарин" в Краснодарском крае.
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Хамам на базе отдыха "Аквамарин" в Краснодарском крае.
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Гостиная и кухня гостевого домика на базе отдыха "Аквамарин" в Краснодарском крае.
Отдых в любую погоду без шторма, водорослей и медуз: так позиционирует себя термальный SPA-отель "Распутин".
Впрочем, водоросли тут все же есть, но, конечно, не в бассейнах, а в теплых и контрастных ваннах, где они применяются в сочетании с лекарственными травами. Основной профиль отеля – релаксация и оздоровление. СПА-процедур много, но базовым остается купание в природной термальной воде, которая подается из скважины глубиной 1340 метров с температурой на выходе из-под земли 74 градуса.
© РИА Новости / Карина Ивашко / Перейти в медиабанкТерритория термального SPA-отеля "Распутин", поселок Мостовской
Территория термального SPA-отеля "Распутин", поселок Мостовской
В отличие от других средств размещения, где бассейны закрываются в полночь, в "Распутине" плавать в расслабляющей горячей воде можно и среди ночи. Уборка бассейнов проходит с трех часов ночи до семи утра – ежедневно.
SPA-отель "Распутин" в ночи
Ножом и вилкой роем мы могилу себе, или голодание – лучший доктор
Несмотря на обилие термальных вод, действующий санаторий в Мостовском районе пока один – в поселке Псебай. И он не завязан исключительно на водах, хотя они тоже имеют значение. Его профиль – лечебное голодание.
"Часть программ связана со снижением лишнего веса, вообще же голодание – это детокс и омоложение. Известный факт: если люди хотят чувствовать себя моложе и выглядеть лучше, им надо следить за питанием. Снятие стресса – это тоже детокс. В основном едут из крупных городов, где концентрация стресса очень высока. Напряжение тянет на себя энергию. Если его снять – энергии больше", - рассказывает директор санатория "Березки" Юлия Пятышева.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкСанаторий "Березки" в поселке Псебай Мостовского района Краснодарского края.
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Санаторий "Березки" в поселке Псебай Мостовского района Краснодарского края.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкСанаторий "Березки" в поселке Псебай Мостовского района Краснодарского края.
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Санаторий "Березки" в поселке Псебай Мостовского района Краснодарского края.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкЖенщина в кафе санатория "Березки" в поселке Псебай Мостовского района Краснодарского края.
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Женщина в кафе санатория "Березки" в поселке Псебай Мостовского района Краснодарского края.
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Санаторий "Березки" в поселке Псебай Мостовского района Краснодарского края.
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Санаторий "Березки" в поселке Псебай Мостовского района Краснодарского края.
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Женщина в кафе санатория "Березки" в поселке Псебай Мостовского района Краснодарского края.
Шашлыка тут не подадут, но и агитировать за вегетарианство не будут.
"Неподготовленные люди в шоке, что здесь нет мяса. Но сейчас ЗОЖ популярен – заинтересованных все больше. Пока гость у нас, у него вегетарианское питание. Есть ростковое питание. Мы сами проращиваем пшеницу, нут, чечевицу, горох, микрозелень. Готовим напиток - сок витграсс, который выжимается из пророщенных ростков пшеницы. В нем много микроэлементов и витаминов, которые редко найдешь в обычном нашем рационе. Разумеется, все это с учетом противопоказаний", - поясняет Юлия.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкРостки для полезного росткового питания, собственная микроферма санатория "Березки"
Ростки для полезного росткового питания, собственная микроферма санатория "Березки"
Главврач санатория Татьяна Перегудова убеждена, что сегодня многие понимают ценность здоровья и знают, что отказ от привычного – в их интересах.
"Начнем с того, что мы находимся в правильном месте. Воздух предгорий Кавказа – 600 метров над уровнем моря. Вода удивительной мягкости – залог долголетия. Вокруг – горы, горные реки, красивые пейзажи, что само по себе насыщает дофамином – гормоном счастья. Это серьезный бонус к нашим программам", - говорит главврач санатория.
Красоты предгорья Кавказа. Мостовский район
И добавляет: "Мы, собственно, и не лечим. Мы даем людям самим восстановить себя. Наша помощь направлена на то, чтобы вывести токсины из организма. Что нужно очищать от токсинов? То, что очищает нас. Кожу – через нее все выделяется. Почки трудятся, "не покладая рук". Лимфатическая система должна работать эффективно, очищая клетки и ткани. Спектр санаторных процедур для помощи в самовосстановлении у нас широкий, но они вспомогательные, текущие проблемы человек может решать сам".
Санаторий небольшой – что-то вроде загородного дома. Людей немного. Вечером гости собираются у камина, смотрят на огонь, музыку слушают.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкУютная гостиная санатория "Березки" в Мостовском районе Краснодарского края.
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Уютная гостиная санатория "Березки" в Мостовском районе Краснодарского края.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкВнутренний дворик санатория "Березки" в поселке Псебай Краснодарского края.
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Внутренний дворик санатория "Березки" в поселке Псебай Краснодарского края.
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Уютная гостиная санатория "Березки" в Мостовском районе Краснодарского края.
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Внутренний дворик санатория "Березки" в поселке Псебай Краснодарского края.
Терренкуры для прогулок – поодаль. Целых 13 гектаров: красивая горная река Лаба, видовые пейзажи, открытые белые скальные породы, сверху покрытые зеленью. Место так и называется – Белые скалы. А еще – живописные мосты. Куда без них в предгорном Мостовском районе с его буйными водами…
© Фото : Денис ЗыряновПодвесной мост в районе поселка Никитино, Мостовский район
© Фото : Денис Зырянов
Подвесной мост в районе поселка Никитино, Мостовский район