https://ria.ru/20241112/mrot-1983268963.html

Ленобласть увеличивает размер МРОТ с 1 января до 23800 руб

Ленобласть увеличивает размер МРОТ с 1 января до 23800 руб - РИА Новости, 12.11.2024

Ленобласть увеличивает размер МРОТ с 1 января до 23800 руб

С 1 января минимальный размер заработной платы в Ленинградской области увеличится до 23 800 рублей, соглашение об этом было подписано губернатором Александром... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T13:02

2024-11-12T13:02

2024-11-12T13:02

ленинградская область

ленинградская область

россия

александр дрозденко

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. С 1 января минимальный размер заработной платы в Ленинградской области увеличится до 23 800 рублей, соглашение об этом было подписано губернатором Александром Дрозденко, Ленинградской Федерацией профсоюзов и региональным Союзом промышленников и предпринимателей, сообщает пресс-служба правительства региона. "Наша главная цель - повышение качества жизни. Это задача, которую ставит президент России Владимир Путин. Ее реализация невозможна без сбалансированного развития экономики по всем видам деятельности и без поэтапного повышения заработной платы. Здесь важен рост минимальной зарплаты, которая является фундаментом системы расчета выплат и определения зарплат в целом по региону, и реальной заработной платы", - сказал Дрозденко. Сейчас минимальный размер заработной платы в регионе составляет 20 125 рублей. Рост составит 18,3%. По словам и.о. председателя Ленинградской Федерации профсоюзов Марии Артюхиной, это рекордный показатель. В пресс-службе правительства региона отметили, что соглашение о минимальной заработной плате в Ленинградской области заключается с 2008 года. В рамках работы трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений подготовлены и подписаны Ленинградское областное трехстороннее соглашение о проведении социально-экономической политики и развитии социального партнерства на 2025-2027 годы и к нему - обязательства сторон на 2025 год. Как добавляют в пресс-службе, в январе-сентябре 2024 года в Ленинградской области по всем экономическим показателям превышен уровень января-сентября 2023 года.

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ленинградская область, россия, александр дрозденко, владимир путин