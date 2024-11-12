https://ria.ru/20241112/kitay-1983216175.html

Отношения России и Китая выдержали испытания переменами, заявил Ван И

Отношения России и Китая выдержали испытания переменами, заявил Ван И - РИА Новости, 12.11.2024

Отношения России и Китая выдержали испытания переменами, заявил Ван И

Отношения РФ и КНР выдержали испытания международными переменами сохранили стабильную динамику развития, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван и на... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T08:17

2024-11-12T08:17

2024-11-12T08:17

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ПЕКИН, 12 ноя - РИА Новости. Отношения РФ и КНР выдержали испытания международными переменами сохранили стабильную динамику развития, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван и на консультациях по вопросам стратегической безопасности с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу. "Под твердым руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху выдержали испытания международными переменами, а также сохранили здоровую и стабильную динамику развития", - заявил Ван И. Он отметил, что "обе стороны придерживаются принципов неизменного добрососедства, дружбы, всеобъемлющего стратегического взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, китай, сергей шойгу, си цзиньпин, владимир путин