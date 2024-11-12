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Отношения России и Китая выдержали испытания переменами, заявил Ван И - РИА Новости, 12.11.2024
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08:17 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/kitay-1983216175.html
Отношения России и Китая выдержали испытания переменами, заявил Ван И
Отношения России и Китая выдержали испытания переменами, заявил Ван И - РИА Новости, 12.11.2024
Отношения России и Китая выдержали испытания переменами, заявил Ван И
Отношения РФ и КНР выдержали испытания международными переменами сохранили стабильную динамику развития, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван и на... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T08:17
2024-11-12T08:17
в мире
россия
китай
сергей шойгу
си цзиньпин
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ПЕКИН, 12 ноя - РИА Новости. Отношения РФ и КНР выдержали испытания международными переменами сохранили стабильную динамику развития, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван и на консультациях по вопросам стратегической безопасности с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу. "Под твердым руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху выдержали испытания международными переменами, а также сохранили здоровую и стабильную динамику развития", - заявил Ван И. Он отметил, что "обе стороны придерживаются принципов неизменного добрососедства, дружбы, всеобъемлющего стратегического взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества".
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в мире, россия, китай, сергей шойгу, си цзиньпин, владимир путин
В мире, Россия, Китай, Сергей Шойгу, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Отношения России и Китая выдержали испытания переменами, заявил Ван И

Ван И: отношения России и Китая сохранили стабильную динамику развития

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкРуководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных Ван И
Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных Ван И - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 12 ноя - РИА Новости. Отношения РФ и КНР выдержали испытания международными переменами сохранили стабильную динамику развития, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван и на консультациях по вопросам стратегической безопасности с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу.
"Под твердым руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху выдержали испытания международными переменами, а также сохранили здоровую и стабильную динамику развития", - заявил Ван И.
Он отметил, что "обе стороны придерживаются принципов неизменного добрососедства, дружбы, всеобъемлющего стратегического взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества".
Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных Ван И - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Ван И обсудит с Шойгу вопросы стратегической безопасности
11 ноября, 10:40
 
В миреРоссияКитайСергей ШойгуСи ЦзиньпинВладимир Путин
 
 
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