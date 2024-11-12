Отношения России и Китая выдержали испытания переменами, заявил Ван И
Ван И: отношения России и Китая сохранили стабильную динамику развития
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкРуководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных Ван И
Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 12 ноя - РИА Новости. Отношения РФ и КНР выдержали испытания международными переменами сохранили стабильную динамику развития, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван и на консультациях по вопросам стратегической безопасности с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу.
"Под твердым руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху выдержали испытания международными переменами, а также сохранили здоровую и стабильную динамику развития", - заявил Ван И.
Он отметил, что "обе стороны придерживаются принципов неизменного добрососедства, дружбы, всеобъемлющего стратегического взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества".
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