https://ria.ru/20241112/kitaj-1983217406.html

Китай готов повышать уровень взаимного доверия с Россией, заявил Ван И

Китай готов повышать уровень взаимного доверия с Россией, заявил Ван И - РИА Новости, 12.11.2024

Китай готов повышать уровень взаимного доверия с Россией, заявил Ван И

Китай готов укреплять координацию с РФ по вопросам, затрагивающим интересы безопасности и развития двух стран, а также повышать уровень стратегического... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T08:31

2024-11-12T08:31

2024-11-12T08:31

китай

россия

ван и (политик)

сергей шойгу

си цзиньпин

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ПЕКИН, 12 ноя - РИА Новости. Китай готов укреплять координацию с РФ по вопросам, затрагивающим интересы безопасности и развития двух стран, а также повышать уровень стратегического взаимного доверия, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И на консультациях по вопросам стратегической безопасности с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу. "В этом году исполнилось 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин встречались трижды в этом году и достигли целого ряда стратегических договоренностей", - отметил Ван И. По его словам, механизм консультаций по вопросам стратегической безопасности между Китаем и Россией является важной коммуникационной платформой для двух стран, которая служит дипломатии глав двух государств. "Мы готовы работать с товарищем Шойгу и другими российскими коллегами, чтобы, руководствуясь достигнутым главами двух государств консенсусом, укреплять нашу координацию по стратегическим и общим вопросам, затрагивающим интересы безопасности и развития обеих сторон, постоянно повышать уровень стратегического взаимного доверия между двумя сторонами и непрерывно обогащать содержание стратегического сотрудничества между двумя странами", - указал Ван И.

https://ria.ru/20241112/kitay-1983216033.html

https://ria.ru/20241112/shojgu-1983217112.html

китай

россия

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китай, россия, ван и (политик), сергей шойгу, си цзиньпин