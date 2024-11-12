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Китай готов повышать уровень взаимного доверия с Россией, заявил Ван И - РИА Новости, 12.11.2024
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08:31 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/kitaj-1983217406.html
Китай готов повышать уровень взаимного доверия с Россией, заявил Ван И
Китай готов повышать уровень взаимного доверия с Россией, заявил Ван И - РИА Новости, 12.11.2024
Китай готов повышать уровень взаимного доверия с Россией, заявил Ван И
Китай готов укреплять координацию с РФ по вопросам, затрагивающим интересы безопасности и развития двух стран, а также повышать уровень стратегического... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T08:31
2024-11-12T08:31
китай
россия
ван и (политик)
сергей шойгу
си цзиньпин
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ПЕКИН, 12 ноя - РИА Новости. Китай готов укреплять координацию с РФ по вопросам, затрагивающим интересы безопасности и развития двух стран, а также повышать уровень стратегического взаимного доверия, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И на консультациях по вопросам стратегической безопасности с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу. "В этом году исполнилось 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин встречались трижды в этом году и достигли целого ряда стратегических договоренностей", - отметил Ван И. По его словам, механизм консультаций по вопросам стратегической безопасности между Китаем и Россией является важной коммуникационной платформой для двух стран, которая служит дипломатии глав двух государств. "Мы готовы работать с товарищем Шойгу и другими российскими коллегами, чтобы, руководствуясь достигнутым главами двух государств консенсусом, укреплять нашу координацию по стратегическим и общим вопросам, затрагивающим интересы безопасности и развития обеих сторон, постоянно повышать уровень стратегического взаимного доверия между двумя сторонами и непрерывно обогащать содержание стратегического сотрудничества между двумя странами", - указал Ван И.
https://ria.ru/20241112/kitay-1983216033.html
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китай, россия, ван и (политик), сергей шойгу, си цзиньпин
Китай, Россия, Ван И (политик), Сергей Шойгу, Си Цзиньпин
Китай готов повышать уровень взаимного доверия с Россией, заявил Ван И

Ван И: Китай готов укреплять координацию с Россией по вопросам безопасности

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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ПЕКИН, 12 ноя - РИА Новости. Китай готов укреплять координацию с РФ по вопросам, затрагивающим интересы безопасности и развития двух стран, а также повышать уровень стратегического взаимного доверия, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И на консультациях по вопросам стратегической безопасности с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу.
"В этом году исполнилось 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин встречались трижды в этом году и достигли целого ряда стратегических договоренностей", - отметил Ван И.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Ван И заявил о взаимной поддержке между Россией и Китаем
Вчера, 08:16
По его словам, механизм консультаций по вопросам стратегической безопасности между Китаем и Россией является важной коммуникационной платформой для двух стран, которая служит дипломатии глав двух государств.
"Мы готовы работать с товарищем Шойгу и другими российскими коллегами, чтобы, руководствуясь достигнутым главами двух государств консенсусом, укреплять нашу координацию по стратегическим и общим вопросам, затрагивающим интересы безопасности и развития обеих сторон, постоянно повышать уровень стратегического взаимного доверия между двумя сторонами и непрерывно обогащать содержание стратегического сотрудничества между двумя странами", - указал Ван И.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Шойгу назвал российско-китайские отношения стержнем мировой безопасности
Вчера, 08:27
 
КитайРоссияВан И (политик)Сергей ШойгуСи Цзиньпин
 
 
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