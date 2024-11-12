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Каллас не смогла объяснить, что понимает под победой Украины - РИА Новости, 12.11.2024
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13:55 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/kallas-1983282911.html
Каллас не смогла объяснить, что понимает под победой Украины
Каллас не смогла объяснить, что понимает под победой Украины - РИА Новости, 12.11.2024
Каллас не смогла объяснить, что понимает под победой Украины
Кандидат на пост главы дипломатии ЕС эстонка Кая Каллас, много рассуждавшая на заседании Европарламента во вторник о необходимости для ЕС "обеспечить победу... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T13:55
2024-11-12T13:55
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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Кандидат на пост главы дипломатии ЕС эстонка Кая Каллас, много рассуждавшая на заседании Европарламента во вторник о необходимости для ЕС "обеспечить победу Украины", так и не смогла внятно объяснить депутатам, что она понимает под этой "победой" и как, по ее мнению, будет выглядеть мир в этом конфликте. Каллас пришла во вторник на заседание комитета по международным делам ЕП, где обсудили ее кандидатуру с целью дальнейшего утверждения на посту главы евродипломатии взамен уходящего в конце месяца Жозепа Борреля. Каллас заявила, что ее приоритетами на ближайшие пять лет станет противостояние с Россией и Китаем, а также безоговорочная поддержка Украины "для обеспечения ее победы и справедливого мира". Оппозиционные депутаты задали эстонке вопрос о том, как она видит эту "победу" и ее реализацию, а также будет ли она "поддерживать войну до последнего украинца или все же поддержит мирные переговоры". Парламентарии также поинтересовались, осознает ли эстонский кандидат, что подобная политика может привести Европу в эпицентр конфликта между ядерными державами. "Я, может, тут не очень понятно объяснила, но повторюсь, что мы не можем позволить России делать все, что она хочет, в этом случае и другие могут решить, что им все можно… Если мы заключаем краткосрочные соглашения и мире, они снова приводят к войнам... Сейчас настало время показать России, что она не может это делать", - попыталась она без конкретных предложений пояснить свою позицию, но только спровоцировала новые вопросы недовольных евродепутатов. Кандидатуру Каи Каллас ранее утвердила в своем списке глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. При этом, по словам западных экспертов, предложенные фон дер Ляйен "управляемые" и "несамостоятельные" кандидаты на посты в Еврокомиссию свидетельствуют о намерении немки в ближайшие 5 лет полностью сконцентрировать власть в собственных руках. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241112/kallas-1983265811.html
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в мире, россия, украина, москва, кайя каллас, урсула фон дер ляйен, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, европарламент
В мире, Россия, Украина, Москва, Кайя Каллас, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент
Каллас не смогла объяснить, что понимает под победой Украины

Кандидат на пост главы дипломатии ЕС не пояснила, что понимает под победой Киева

© AP Photo / Pavel GolovkinКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Pavel Golovkin
Кая Каллас. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Кандидат на пост главы дипломатии ЕС эстонка Кая Каллас, много рассуждавшая на заседании Европарламента во вторник о необходимости для ЕС "обеспечить победу Украины", так и не смогла внятно объяснить депутатам, что она понимает под этой "победой" и как, по ее мнению, будет выглядеть мир в этом конфликте.
Каллас пришла во вторник на заседание комитета по международным делам ЕП, где обсудили ее кандидатуру с целью дальнейшего утверждения на посту главы евродипломатии взамен уходящего в конце месяца Жозепа Борреля.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Каллас не смогла объяснить, чем отличается от Борелля
Вчера, 12:49
Каллас заявила, что ее приоритетами на ближайшие пять лет станет противостояние с Россией и Китаем, а также безоговорочная поддержка Украины "для обеспечения ее победы и справедливого мира". Оппозиционные депутаты задали эстонке вопрос о том, как она видит эту "победу" и ее реализацию, а также будет ли она "поддерживать войну до последнего украинца или все же поддержит мирные переговоры". Парламентарии также поинтересовались, осознает ли эстонский кандидат, что подобная политика может привести Европу в эпицентр конфликта между ядерными державами.
«
"Я, может, тут не очень понятно объяснила, но повторюсь, что мы не можем позволить России делать все, что она хочет, в этом случае и другие могут решить, что им все можно… Если мы заключаем краткосрочные соглашения и мире, они снова приводят к войнам... Сейчас настало время показать России, что она не может это делать", - попыталась она без конкретных предложений пояснить свою позицию, но только спровоцировала новые вопросы недовольных евродепутатов.
Кандидатуру Каи Каллас ранее утвердила в своем списке глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. При этом, по словам западных экспертов, предложенные фон дер Ляйен "управляемые" и "несамостоятельные" кандидаты на посты в Еврокомиссию свидетельствуют о намерении немки в ближайшие 5 лет полностью сконцентрировать власть в собственных руках.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
ЕС боится, что Каллас на посту Борреля сфокусируется на России, пишут СМИ
7 июня, 14:40
 
В миреРоссияУкраинаМоскваКайя КалласУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинЕвросоюзЕврокомиссияЕвропарламент
 
 
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