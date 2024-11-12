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В Луганске открыли памятник Кузьме Гребеннику - РИА Новости, 12.11.2024
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10:38 12.11.2024 (обновлено: 10:51 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/grebennik-1983238485.html
В Луганске открыли памятник Кузьме Гребеннику
В Луганске открыли памятник Кузьме Гребеннику - РИА Новости, 12.11.2024
В Луганске открыли памятник Кузьме Гребеннику
Памятник-бюст уроженцу Луганщины, Герою Советского Союза, Гвардии Генерал-лейтенанту Кузьме Гребеннику открыли в сквере пограничников в Луганске, передает... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T10:38
2024-11-12T10:51
луганская народная республика
россия
сергей кириенко
леонид пасечник
николай овсиенко
российское военно-историческое общество (рвио)
общество
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ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. Памятник-бюст уроженцу Луганщины, Герою Советского Союза, Гвардии Генерал-лейтенанту Кузьме Гребеннику открыли в сквере пограничников в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. Местом установки памятника-бюста был выбран сквер Пограничников. На открытии памятника присутствовали первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, зампредседателя РВИО Николай Овсиенко, представители министерств и ведомств республики и другие почетные гости. "Для меня особая честь участвовать в открытии памятника Кузьме Евдокимовичу, потому что примерно в те же годы, в 1928 году, Кузьма Евдокимович служил в пограничных войсках на Черноморском побережье, неподалеку от него в Закавказском погранотряде мой дед возглавлял одну из погранзастав. Не знаю доводилось ли в жизни встречаться, но для меня особая честь участвовать сегодня в открытии памятника Кузьме Евдокимовичу. Это легендарное поколение людей, которое смогло передать свою преданность своей стране, пример настоящего мужества, который сегодня с достоинством несут войны российской армии, защищающей сегодня не только луганскую землю, но и всю нашу страну", - сказал Кириенко на церемонии открытия. Памятник, автором которого стал скульптор Виктор Мосиелев, был установлен Российским военно-историческим обществом в рамках Национального проекта "Культура". "Я уверен, что наша сегодняшняя молодежь должна расти на примерах жизни наших великих земляков, таких как Кузьма Евдокимович, поэтому я выражаю слова благодарности Российскому военно-историческому обществу, администрации президента службы Федеральной безопасности Российской Федерации за то, что этот памятник сегодня открыт за то, что память этого человека увековечена. И, безусловно, мы очень гордимся тем, что памятник этому человеку стоит у него на Родине - у нас в Луганской Народной Республике", - сказал глава ЛНР. Кузьма Гребенник родился в посёлке Брянский рудник Славяносербского уезда Екатеринославской губернии. Был призван в Красную Армию и к началу Великой Отечественной войны уже имел боевой опыт. Участвовал в проведении ряда наступательных операций. За мужество и героизм удостоен звания Герой Советского Союза.
https://ria.ru/20240313/molodogvardeytsy-1932735316.html
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луганская народная республика, россия, сергей кириенко, леонид пасечник, николай овсиенко, российское военно-историческое общество (рвио), общество
Луганская Народная Республика, Россия, Сергей Кириенко, Леонид Пасечник, Николай Овсиенко, Российское военно-историческое общество (РВИО), Общество
В Луганске открыли памятник Кузьме Гребеннику

В Луганске в сквере пограничников открыли бюст герою Советского Союза Гребеннику

© Фото : Леонид Пасечник/TelegramОткрытие памятника-бюста уроженцу Луганщины, Герою Советского Союза, Гвардии Генерал-лейтенанту Кузьме Гребеннику в сквере пограничников в Луганске
Открытие памятника-бюста уроженцу Луганщины, Герою Советского Союза, Гвардии Генерал-лейтенанту Кузьме Гребеннику в сквере пограничников в Луганске - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Фото : Леонид Пасечник/Telegram
Открытие памятника-бюста уроженцу Луганщины, Герою Советского Союза, Гвардии Генерал-лейтенанту Кузьме Гребеннику в сквере пограничников в Луганске
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ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. Памятник-бюст уроженцу Луганщины, Герою Советского Союза, Гвардии Генерал-лейтенанту Кузьме Гребеннику открыли в сквере пограничников в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.
Местом установки памятника-бюста был выбран сквер Пограничников. На открытии памятника присутствовали первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, зампредседателя РВИО Николай Овсиенко, представители министерств и ведомств республики и другие почетные гости.
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"Для меня особая честь участвовать в открытии памятника Кузьме Евдокимовичу, потому что примерно в те же годы, в 1928 году, Кузьма Евдокимович служил в пограничных войсках на Черноморском побережье, неподалеку от него в Закавказском погранотряде мой дед возглавлял одну из погранзастав. Не знаю доводилось ли в жизни встречаться, но для меня особая честь участвовать сегодня в открытии памятника Кузьме Евдокимовичу. Это легендарное поколение людей, которое смогло передать свою преданность своей стране, пример настоящего мужества, который сегодня с достоинством несут войны российской армии, защищающей сегодня не только луганскую землю, но и всю нашу страну", - сказал Кириенко на церемонии открытия.
Памятник, автором которого стал скульптор Виктор Мосиелев, был установлен Российским военно-историческим обществом в рамках Национального проекта "Культура".
"Я уверен, что наша сегодняшняя молодежь должна расти на примерах жизни наших великих земляков, таких как Кузьма Евдокимович, поэтому я выражаю слова благодарности Российскому военно-историческому обществу, администрации президента службы Федеральной безопасности Российской Федерации за то, что этот памятник сегодня открыт за то, что память этого человека увековечена. И, безусловно, мы очень гордимся тем, что памятник этому человеку стоит у него на Родине - у нас в Луганской Народной Республике", - сказал глава ЛНР.
Кузьма Гребенник родился в посёлке Брянский рудник Славяносербского уезда Екатеринославской губернии. Был призван в Красную Армию и к началу Великой Отечественной войны уже имел боевой опыт. Участвовал в проведении ряда наступательных операций. За мужество и героизм удостоен звания Герой Советского Союза.
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