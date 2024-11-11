https://ria.ru/20241111/ukraina-1983169643.html

В Совфеде оценили перспективы переговоров по Украине

В Совфеде оценили перспективы переговоров по Украине - РИА Новости, 11.11.2024

В Совфеде оценили перспективы переговоров по Украине

Разговоры западных политиков о возможных переговорах по Украине не откладывают выполнение поставленных РФ целей в рамках СВО, практика показала, что можно... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T18:38

2024-11-11T18:38

2024-11-11T18:38

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МОСКВА, 11 ноя - Новости. Разговоры западных политиков о возможных переговорах по Украине не откладывают выполнение поставленных РФ целей в рамках СВО, практика показала, что можно ожидать только нового подвоха со стороны недружественных стран, заявил РИА Новости первый зампредседателя оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС России Виктор Бондарев. Ранее турецкий телеканал Haberturk допустил, что начало переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине может быть реализовано до января 2025 года в Стамбуле. При этом победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп ранее обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. "Наблюдаемое увеличение количества атак на территорию России - это, скорее всего, отработка раннее полученных от коллективного Запада средств. А что будет происходить после официального вступления во власть (в США - ред.) Дональда Трампа и как отзовутся его громкие заявления о быстром завершении войны, - это будет видно в ближайшее время", - сказал сенатор. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 32 сбитых беспилотниках, летевших на Москву. По его словам, это не повод России "останавливаться в ожидании чего-то нового и позитивного". "Практика показала, что можно ожидать только нового подвоха со стороны недружественных нам стран. Поэтому мы будем продолжать выполнение поставленных целей и задач в рамках СВО", - подчеркнул он. Сенатор отметил, что Россия при всей готовности к переговорам, как заявил президент России Владимир Путин, будет исходить прежде всего из реалий сегодняшнего дня и своими территориями торговать не собирается. "Мало того, Россия совсем не заинтересована во всякого рода перемириях, которые будут использованы режимом (Владимира) Зеленского только лишь для передышки, с целью передислокации войск и их боевого доукомплектования, чтобы усилить свои позиции и продолжить новые атаки и агрессию", - сказал Бондарев. Политик также отметил, что Зеленский "давно находится в отчаянном положении, а некоторые его решения и "выпады" - как на международной арене, так и со стороны ВСУ на территории России - удивляют и самих спонсоров режима Зеленского". "Не считаю, что прежде всего нам – России – стоит расслабляться, даже если всюду говорят о разочарованиях Зеленского из-за малоожидаемой демократическим крылом и их европейскими вассалами победы на президентских выборах в США Дональда Трампа", - подчеркнул законодатель. По словам сенатора, Зеленский далеко не вчера сместил акценты в атаках мирного населения России, у него в этом большой и давний опыт на Донбассе - "это его такая манера ведения диалога, видимо, под влиянием британских кураторов". "Россия же пытается вести свой диалог в рамках СВО исключительно на поле боя, местах дислокации и обслуживания боевой силы противника, а также центров принятия решений ВСУ", - сказал Бондарев. Парламентарий отметил, что этап отработки новых беспилотных технологий перерос в их массовое применение, что кардинально меняет ход ведения не только современных боевых действий, но и проведения террористических атак. "Вооруженные силы России однозначно к этому готовы", - заключил он. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ в августе на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

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https://ria.ru/20241111/ssha-1982996833.html

https://ria.ru/20241110/tramp-1982920827.html

https://ria.ru/20241111/sovfed-1983075230.html

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