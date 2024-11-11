https://ria.ru/20241111/rossijane-1982988926.html

Россияне рассказали, сколько денег тратят на поддержку родителей

Россияне рассказали, сколько денег тратят на поддержку родителей - РИА Новости, 11.11.2024

Россияне рассказали, сколько денег тратят на поддержку родителей

Большинство россиян уверены, что родителям нужно стараться помогать деньгами: на такую поддержку жители страны выделяют в среднем 14 тысяч рублей в месяц,... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T04:04

2024-11-11T04:04

2024-11-11T04:04

общество

москва

санкт-петербург

красноярск

superjob

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Большинство россиян уверены, что родителям нужно стараться помогать деньгами: на такую поддержку жители страны выделяют в среднем 14 тысяч рублей в месяц, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса SuperJob. Как указывается в проведенном ими исследовании, абсолютное большинство (88%) россиян считают, что родителям необходимо помогать деньгами, при этом 53% из них уверены, что такая помощь должна оказываться в любом случае, а 35% - если они находятся в тяжелом материальном положении. "В среднем на помощь родителям россияне тратят 14 тысяч рублей в месяц", - рассказали аналитики. По их данным, чем выше доход, тем больше размер помощи: 9 тысяч рублей тратят россияне с доходом менее 50 тысяч рублей в месяц, а 15,4 тысячи - граждане с доходом более 100 тысяч рублей. Выяснили аналитики и размер поддержки в крупных городах. Так, в Москве на эти цели уходит в среднем 17 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге - 14,2 тысячи рублей, в Красноярске - 12,2 тысячи рублей, в Екатеринбурге - 11,9 тысячи рублей, а в Уфе и Волгограде - по 9 тысяч рублей. Среди россиян, имеющих родителей, 72% заявили, что помогают им финансово, при этом 23% указали, что постоянно, 38% — по необходимости, а 11% — крайне редко. Это чуть больше, чем в прошлом году, когда с различной степенью регулярности родителей поддерживали 66% россиян, рассказали аналитики. Согласно исследованию, мужчины чаще оказывают финансовую поддержку родителям, чем женщины (76% против 67%). Также выяснилось, что охотнее помогают деньгами отцам и матерям россияне старше 45 лет и те, кто зарабатывает более 100 тысяч рублей. Исследование проводилось с 29 октября по 8 ноября среди экономически активного населения России. Размер выборки - 1,6 тысячи респондентов.

https://ria.ru/20241010/bednost-1977322445.html

https://ria.ru/20240908/dengi-1971340849.html

москва

санкт-петербург

красноярск

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общество, москва, санкт-петербург, красноярск, superjob