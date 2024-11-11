https://ria.ru/20241111/erdogan-1983151280.html

Эрдоган возмутился реакцией мусульманских стран на действия Израиля

Эрдоган возмутился реакцией мусульманских стран на действия Израиля - РИА Новости, 11.11.2024

Эрдоган возмутился реакцией мусульманских стран на действия Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мусульманские страны не реагируют должным образом на действия Израиля в Газе. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T17:30

2024-11-11T17:30

2024-11-11T17:30

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оон

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АНКАРА, 11 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мусульманские страны не реагируют должным образом на действия Израиля в Газе. "Неспособность мусульманских стран должным образом отреагировать, в то время как горстка западных стран оказывает всевозможную поддержку Израилю, привела к нынешней ситуации", - заявил Эрдоган, выступая в понедельник в Эр-Рияде на внеочередном саммите стран - участниц Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества. По его словам, Турция готова к реализации конкретных и реалистичных предложений, которые "заставят почувствовать" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что оккупация палестинских территорий "обходится ему дорого". "Мы должны способствовать привлечению максимального числа стран к иску, возбужденному ЮАР против Израиля в Международном суде", - добавил турецкий лидер. ЮАР 29 декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43,5 тысячи палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240308/pozitsiya-1931916480.html

https://ria.ru/20240502/gaza-1943507166.html

https://ria.ru/20241010/gaza-1977435259.html

израиль

турция

юар

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в мире, израиль, турция, юар, реджеп тайип эрдоган, биньямин нетаньяху, оон, лига арабских государств, организация исламского сотрудничества, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024