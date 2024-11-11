Эрдоган возмутился реакцией мусульманских стран на действия Израиля
Эрдоган: мусульманские страны не реагируют должным образом на действия Израиля
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
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АНКАРА, 11 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мусульманские страны не реагируют должным образом на действия Израиля в Газе.
"Неспособность мусульманских стран должным образом отреагировать, в то время как горстка западных стран оказывает всевозможную поддержку Израилю, привела к нынешней ситуации", - заявил Эрдоган, выступая в понедельник в Эр-Рияде на внеочередном саммите стран - участниц Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества.
По его словам, Турция готова к реализации конкретных и реалистичных предложений, которые "заставят почувствовать" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что оккупация палестинских территорий "обходится ему дорого".
"Мы должны способствовать привлечению максимального числа стран к иску, возбужденному ЮАР против Израиля в Международном суде", - добавил турецкий лидер.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43,5 тысячи палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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