https://ria.ru/20241110/vizit-1982954128.html

Шойгу посетит Китай с рабочей поездкой

Шойгу посетит Китай с рабочей поездкой - РИА Новости, 10.11.2024

Шойгу посетит Китай с рабочей поездкой

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу посетит КНР с рабочей поездкой и проведет встречи с высшим политическим руководством страны, сообщили в... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T17:43

2024-11-10T17:43

2024-11-10T17:43

россия

китай

санкт-петербург

сергей шойгу

ван и (политик)

брикс

су-57

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982385404_0:0:2842:1599_1920x0_80_0_0_5fdbfc68dbf873453a5156f83b94637e.jpg

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу посетит КНР с рабочей поездкой и проведет встречи с высшим политическим руководством страны, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза. "11-14 ноября 2024 года состоится рабочая поездка секретаря Совета безопасности Российской Федерации Сергея Шойгу в Китайскую Народную Республику. Секретарь Совбеза РФ проведет консультации по вопросам стратегической безопасности с членом Политбюро ЦК КПК, руководителем канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел Китая Ван И, в ходе которых планируется обсудить актуальные проблемы международной и региональной безопасности, а также широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества", - сказали в пресс-службе. Кроме того, запланированы переговоры по проблемам общественной безопасности, юстиции и правопорядку с членом Политбюро ЦК КПК, главой политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином. В повестку дня включены среди прочих вопросы противодействия экстремизму, терроризму и транснациональной преступности. Также предусмотрено посещение международного авиасалона Airshow China 2024 в Чжухае, в ходе которого состоится первая демонстрация за рубежом российского истребителя пятого поколения Су-57. Встречаясь ранее с Ван И в сентябре в Санкт-Петербурге на полях встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, Шойгу отметил, что отношения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой имеют особый характер стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства.

https://ria.ru/20241107/ukraina-1982382606.html

россия

китай

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, санкт-петербург, сергей шойгу, ван и (политик), брикс, су-57, в мире