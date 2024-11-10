Шойгу посетит Китай с рабочей поездкой
Совбез: Шойгу посетит Китай с рабочей поездкой 11-14 ноября
Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу посетит КНР с рабочей поездкой и проведет встречи с высшим политическим руководством страны, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.
"11-14 ноября 2024 года состоится рабочая поездка секретаря Совета безопасности Российской Федерации Сергея Шойгу в Китайскую Народную Республику. Секретарь Совбеза РФ проведет консультации по вопросам стратегической безопасности с членом Политбюро ЦК КПК, руководителем канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел Китая Ван И, в ходе которых планируется обсудить актуальные проблемы международной и региональной безопасности, а также широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества", - сказали в пресс-службе.
Кроме того, запланированы переговоры по проблемам общественной безопасности, юстиции и правопорядку с членом Политбюро ЦК КПК, главой политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином. В повестку дня включены среди прочих вопросы противодействия экстремизму, терроризму и транснациональной преступности. Также предусмотрено посещение международного авиасалона Airshow China 2024 в Чжухае, в ходе которого состоится первая демонстрация за рубежом российского истребителя пятого поколения Су-57.
Встречаясь ранее с Ван И в сентябре в Санкт-Петербурге на полях встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, Шойгу отметил, что отношения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой имеют особый характер стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства.