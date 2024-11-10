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Шойгу посетит Китай с рабочей поездкой - РИА Новости, 10.11.2024
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17:43 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/vizit-1982954128.html
Шойгу посетит Китай с рабочей поездкой
Шойгу посетит Китай с рабочей поездкой - РИА Новости, 10.11.2024
Шойгу посетит Китай с рабочей поездкой
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу посетит КНР с рабочей поездкой и проведет встречи с высшим политическим руководством страны, сообщили в... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T17:43
2024-11-10T17:43
россия
китай
санкт-петербург
сергей шойгу
ван и (политик)
брикс
су-57
в мире
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу посетит КНР с рабочей поездкой и проведет встречи с высшим политическим руководством страны, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза. "11-14 ноября 2024 года состоится рабочая поездка секретаря Совета безопасности Российской Федерации Сергея Шойгу в Китайскую Народную Республику. Секретарь Совбеза РФ проведет консультации по вопросам стратегической безопасности с членом Политбюро ЦК КПК, руководителем канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел Китая Ван И, в ходе которых планируется обсудить актуальные проблемы международной и региональной безопасности, а также широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества", - сказали в пресс-службе. Кроме того, запланированы переговоры по проблемам общественной безопасности, юстиции и правопорядку с членом Политбюро ЦК КПК, главой политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином. В повестку дня включены среди прочих вопросы противодействия экстремизму, терроризму и транснациональной преступности. Также предусмотрено посещение международного авиасалона Airshow China 2024 в Чжухае, в ходе которого состоится первая демонстрация за рубежом российского истребителя пятого поколения Су-57. Встречаясь ранее с Ван И в сентябре в Санкт-Петербурге на полях встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, Шойгу отметил, что отношения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой имеют особый характер стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства.
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россия, китай, санкт-петербург, сергей шойгу, ван и (политик), брикс, су-57, в мире
Россия, Китай, Санкт-Петербург, Сергей Шойгу, Ван И (политик), БРИКС, Су-57, В мире
Шойгу посетит Китай с рабочей поездкой

Совбез: Шойгу посетит Китай с рабочей поездкой 11-14 ноября

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу посетит КНР с рабочей поездкой и проведет встречи с высшим политическим руководством страны, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.
"11-14 ноября 2024 года состоится рабочая поездка секретаря Совета безопасности Российской Федерации Сергея Шойгу в Китайскую Народную Республику. Секретарь Совбеза РФ проведет консультации по вопросам стратегической безопасности с членом Политбюро ЦК КПК, руководителем канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел Китая Ван И, в ходе которых планируется обсудить актуальные проблемы международной и региональной безопасности, а также широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества", - сказали в пресс-службе.
Кроме того, запланированы переговоры по проблемам общественной безопасности, юстиции и правопорядку с членом Политбюро ЦК КПК, главой политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином. В повестку дня включены среди прочих вопросы противодействия экстремизму, терроризму и транснациональной преступности. Также предусмотрено посещение международного авиасалона Airshow China 2024 в Чжухае, в ходе которого состоится первая демонстрация за рубежом российского истребителя пятого поколения Су-57.
Встречаясь ранее с Ван И в сентябре в Санкт-Петербурге на полях встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, Шойгу отметил, что отношения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой имеют особый характер стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства.
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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РоссияКитайСанкт-ПетербургСергей ШойгуВан И (политик)БРИКССу-57В мире
 
 
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