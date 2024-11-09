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Запад закрепил однополярную модель мира, заявил посол Григорьев - РИА Новости, 09.11.2024
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20:18 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/zapad-1982862410.html
Запад закрепил однополярную модель мира, заявил посол Григорьев
Запад закрепил однополярную модель мира, заявил посол Григорьев - РИА Новости, 09.11.2024
Запад закрепил однополярную модель мира, заявил посол Григорьев
Запад во главе с США приложил максимум усилий, чтобы закрепить новую однополярную модель мироустройства, заявил посол РФ в Таджикистане Семен Григорьев,... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T20:18
2024-11-09T20:18
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ДУШАНБЕ, 9 ноя – РИА Новости. Запад во главе с США приложил максимум усилий, чтобы закрепить новую однополярную модель мироустройства, заявил посол РФ в Таджикистане Семен Григорьев, выступая на VII Международных иоанновских чтениях в Российско-таджикском (Славянском) университете (РТСУ). "Запад во главе с США приложил максимум усилий, чтобы закрепить новую однополярную модель мироустройства, в рамках которой у Вашингтона была бы монополия на принятие основных международных решений", – сказал он. Григорьев отметил, что многие страны во главе с РФ выступили против такого устройства и сейчас ведут целенаправленную последовательную работу, чтобы закрепить многополярную модель. На пленарном заседании посол РФ выступил с докладом об истории Ялтинской конференции 1945 года, послевоенном мироустройстве и современных попытках пересмотра итогов Великой Отечественной войны и реформирования ООН. По словам Григорьева, система международных отношений, основанная на принятых в Ялте решениях, просуществовала до конца XX века, когда распался СССР, а единственным действующим до сих пор ее элементом остается ООН, хотя структура организации в настоящее время не в полной мере отвечает фактически сложившейся многополярности и назрела необходимость реформирования. "Россия готова к диалогу со своими стратегическими оппонентами о новой модели мироустройства. То есть можно сказать, что новая "Ялта" не только возможна, но и неизбежна. И все идет к тому, что на Западе крепнет убеждение в том, что так дальше жить нельзя", - отметил дипломат. По мнению российского посла, нет сомнений, что и Таджикистан будет равноправным участником создания нового мироустройства. "Таджикистан, благодаря политике своего руководства, стал ведущим игроком на международном и региональном уровне по ряду направлений, среди которых борьба с терроризмом и экстремизмом, экология, водная проблематика и другие... Очень важно, что Таджикистан играет большую роль в организациях, которые объединяют ключевые государства глобального Юга, прежде всего ШОС, новой растущей организации БРИКС", - сказал он. VII Международные иоанновские чтения "80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений" организованы РТСУ и Фондом "Русский мир" при поддержке Душанбинской и Таджикистанской епархии Русской православной церкви. Участники чтений обсудили роль церкви и Таджикистана в годы Великой Отечественной войны, вопросы исторической памяти, отражение событий военного времени в кинематографе и изобразительном искусстве.
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таджикистан, россия, сша, семен григорьев, московская биржа, оон, шос, в мире
Таджикистан, Россия, США, Семен Григорьев, Московская биржа, ООН, ШОС, В мире
Запад закрепил однополярную модель мира, заявил посол Григорьев

Посол РФ Григорьев: Запад во главе с США закрепил однополярную модель мира

© Фото предоставлено пресс-службой посольства РФ в ТаджикистанеСемен Григорьев
Семен Григорьев - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© Фото предоставлено пресс-службой посольства РФ в Таджикистане
Семен Григорьев. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 9 ноя – РИА Новости. Запад во главе с США приложил максимум усилий, чтобы закрепить новую однополярную модель мироустройства, заявил посол РФ в Таджикистане Семен Григорьев, выступая на VII Международных иоанновских чтениях в Российско-таджикском (Славянском) университете (РТСУ).
"Запад во главе с США приложил максимум усилий, чтобы закрепить новую однополярную модель мироустройства, в рамках которой у Вашингтона была бы монополия на принятие основных международных решений", – сказал он.
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Григорьев отметил, что многие страны во главе с РФ выступили против такого устройства и сейчас ведут целенаправленную последовательную работу, чтобы закрепить многополярную модель.
На пленарном заседании посол РФ выступил с докладом об истории Ялтинской конференции 1945 года, послевоенном мироустройстве и современных попытках пересмотра итогов Великой Отечественной войны и реформирования ООН.
По словам Григорьева, система международных отношений, основанная на принятых в Ялте решениях, просуществовала до конца XX века, когда распался СССР, а единственным действующим до сих пор ее элементом остается ООН, хотя структура организации в настоящее время не в полной мере отвечает фактически сложившейся многополярности и назрела необходимость реформирования.
"Россия готова к диалогу со своими стратегическими оппонентами о новой модели мироустройства. То есть можно сказать, что новая "Ялта" не только возможна, но и неизбежна. И все идет к тому, что на Западе крепнет убеждение в том, что так дальше жить нельзя", - отметил дипломат.
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По мнению российского посла, нет сомнений, что и Таджикистан будет равноправным участником создания нового мироустройства.
"Таджикистан, благодаря политике своего руководства, стал ведущим игроком на международном и региональном уровне по ряду направлений, среди которых борьба с терроризмом и экстремизмом, экология, водная проблематика и другие... Очень важно, что Таджикистан играет большую роль в организациях, которые объединяют ключевые государства глобального Юга, прежде всего ШОС, новой растущей организации БРИКС", - сказал он.
VII Международные иоанновские чтения "80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений" организованы РТСУ и Фондом "Русский мир" при поддержке Душанбинской и Таджикистанской епархии Русской православной церкви. Участники чтений обсудили роль церкви и Таджикистана в годы Великой Отечественной войны, вопросы исторической памяти, отражение событий военного времени в кинематографе и изобразительном искусстве.
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