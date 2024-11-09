Встреча Байдена и Трампа по передаче власти состоится в среду
Встреча Байдена и Трампа по передаче власти состоится в среду в Белом доме
© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Встреча действующего президента США Джо Байдена с выигравшим выборы главы государства Дональдом Трампом по предстоящей передаче власти в стране пройдет в среду 13 ноября в Белом доме, говорится в распространенном заявлении американской администрации.
"Президент Байден и избранный президент Трамп встретятся в Овальном кабинете в среду в 11.00. Дополнительные подробности будут опубликованы позже", - указано в сообщении.
Ранее пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер сообщала, что команда Байдена работает над организацией встречи с Трампом по передаче власти и уже обсуждает процесс предстоящей передачи с командой будущего президента.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.