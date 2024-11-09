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В Валенсии прошел митинг против правительства из-за последствий наводнений - РИА Новости, 10.11.2024
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21:39 09.11.2024 (обновлено: 00:00 10.11.2024)
https://ria.ru/20241109/valensiya-1982870735.html
В Валенсии прошел митинг против правительства из-за последствий наводнений
В Валенсии прошел митинг против правительства из-за последствий наводнений - РИА Новости, 10.11.2024
В Валенсии прошел митинг против правительства из-за последствий наводнений
Тысячи жителей Валенсийского автономного сообщества приняли участие в массовой демонстрации с требованием отставки президента женералитата (орган... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-09T21:39
2024-11-10T00:00
в мире
испания
валенсия (область)
наводнения в испании
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МАДРИД, 9 ноя — РИА Новости. Тысячи жителей Валенсийского автономного сообщества приняли участие в массовой демонстрации с требованием отставки президента женералитата (орган самоуправления) Карлоса Масона, передает агентство EFE."Акция началась в 18:00 (20:00 мск) на площади мэрии в Валенсии под лозунгом "Масон в отставку" и была направлена на привлечение внимания к неудовлетворительным действиям властей в ответ на стихийное бедствие", — говорится в сообщении.На главном транспаранте протестующие изобразили Карлоса Масона с опущенной головой в аварийной жилетке, символизируя недовольство тем, как были организованы работы по предупреждению и ликвидации последствий наводнения.Организаторы марша, включая такие организации, как Acció Cultural del País Valencià, CNT València и Escola Valenciana, выразили недовольство не только медленной реакцией властей, но и стратегией по борьбе с засухой, которая, по мнению участников, усугубила природное бедствие. К шествию также присоединились представители пострадавших муниципалитетов и других гражданских ассоциаций, насчитывающих более 65 организаций и 83 группы поддержки.Марш, заполненный транспарантами с надписями "Где ты был тогда?" и изображением руки, застрявшей в грязи с мобильным телефоном, на экране которого отображалась реклама экстренной системы оповещения Es-Alert, прошел по центральным улицам города и завершился на площади Манисес у здания правительства, где зачитали манифест с требованиями. Среди них — повышение качества оповещения населения и обеспечение мер предосторожности в случае природных катастроф.В свете разрушительных наводнений несколько известных личностей и политиков в Испании выразили недовольство действиями как центрального правительства, так и региональных властей, обвинив их в неспособности предотвратить катастрофу подобного масштаба и справиться с ее последствиями.Двадцать девятого октября сильные ливни прошли в разных регионах Испании. Особенно сильно пострадали южные и восточные районы страны, где уровень погодной опасности был повышен до максимального. Число погибших в результате наводнений превысило 223 человека. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании.
https://ria.ru/20241103/ispaniya-1981707469.html
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в мире, испания, валенсия (область), наводнения в испании
В мире, Испания, Валенсия (область), Наводнения в Испании
В Валенсии прошел митинг против правительства из-за последствий наводнений

Участники митинга потребовали отставки главы Валенсии после наводнений

© AP Photo / Emilio MorenattiТысячи активистов собрались на протест в Валенсии после сильных наводнений, приведших к жертвам
Тысячи активистов собрались на протест в Валенсии после сильных наводнений, приведших к жертвам - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / Emilio Morenatti
Тысячи активистов собрались на протест в Валенсии после сильных наводнений, приведших к жертвам
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МАДРИД, 9 ноя — РИА Новости. Тысячи жителей Валенсийского автономного сообщества приняли участие в массовой демонстрации с требованием отставки президента женералитата (орган самоуправления) Карлоса Масона, передает агентство EFE.
"Акция началась в 18:00 (20:00 мск) на площади мэрии в Валенсии под лозунгом "Масон в отставку" и была направлена на привлечение внимания к неудовлетворительным действиям властей в ответ на стихийное бедствие", — говорится в сообщении.
Толпа атаковала кортеж короля Испании во время визита Филиппа VI в Валенсию - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Короля Испании закидали грязью при визите в зону наводнения
3 ноября, 16:43
На главном транспаранте протестующие изобразили Карлоса Масона с опущенной головой в аварийной жилетке, символизируя недовольство тем, как были организованы работы по предупреждению и ликвидации последствий наводнения.
Организаторы марша, включая такие организации, как Acció Cultural del País Valencià, CNT València и Escola Valenciana, выразили недовольство не только медленной реакцией властей, но и стратегией по борьбе с засухой, которая, по мнению участников, усугубила природное бедствие. К шествию также присоединились представители пострадавших муниципалитетов и других гражданских ассоциаций, насчитывающих более 65 организаций и 83 группы поддержки.
Марш, заполненный транспарантами с надписями "Где ты был тогда?" и изображением руки, застрявшей в грязи с мобильным телефоном, на экране которого отображалась реклама экстренной системы оповещения Es-Alert, прошел по центральным улицам города и завершился на площади Манисес у здания правительства, где зачитали манифест с требованиями. Среди них — повышение качества оповещения населения и обеспечение мер предосторожности в случае природных катастроф.
Последствия наводнения в Валенсии - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Глава Валенсии попросил Мадрид подключить армию для помощи пострадавшим
31 октября, 22:20
В свете разрушительных наводнений несколько известных личностей и политиков в Испании выразили недовольство действиями как центрального правительства, так и региональных властей, обвинив их в неспособности предотвратить катастрофу подобного масштаба и справиться с ее последствиями.
Двадцать девятого октября сильные ливни прошли в разных регионах Испании. Особенно сильно пострадали южные и восточные районы страны, где уровень погодной опасности был повышен до максимального. Число погибших в результате наводнений превысило 223 человека. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании.
Наводнение в Валенсии
© AP Photo / Manu Fernandez

Проливные дожди и грозы обрушились на Валенсию, Кастилию — Ла-Манчу и Андалусию. В Валенсии объявили красный, максимальный уровень опасности.

Наводнение в Валенсии

Проливные дожди и грозы обрушились на Валенсию, Кастилию — Ла-Манчу и Андалусию. В Валенсии объявили красный, максимальный уровень опасности.

© AP Photo / Manu Fernandez
1 из 10
© AP Photo / Manu Fernandez

На фото: последствия наводнения в Валенсии внутри супермаркета.

Наводнение в Валенсии

На фото: последствия наводнения в Валенсии внутри супермаркета.

© AP Photo / Manu Fernandez
2 из 10
© AP Photo / Alberto Saiz

Отмечается, что выпавшие в регионе осадки стали самыми сильными с 11 сентября 1966 года.

Наводнение в Валенсии

Отмечается, что выпавшие в регионе осадки стали самыми сильными с 11 сентября 1966 года.

© AP Photo / Alberto Saiz
3 из 10
© AP Photo / Manu Fernandez

Наводнение нанесло серьезный урон инфраструктуре, из-за чего пришлось закрыть более 60 дорог, включая основные автомагистрали A-3 и A-7.

Наводнение в Валенсии

Наводнение нанесло серьезный урон инфраструктуре, из-за чего пришлось закрыть более 60 дорог, включая основные автомагистрали A-3 и A-7.

© AP Photo / Manu Fernandez
4 из 10
© AP Photo / Manu Fernandez

На фото: последствия наводнения в Валенсии на дорогах.

Наводнение в Валенсии

На фото: последствия наводнения в Валенсии на дорогах.

© AP Photo / Manu Fernandez
5 из 10
© AP Photo / Alberto Saiz

Глава автономного сообщества Валенсия Карлос Мазон предупредил об активизации работы специальных медицинских центров и центров идентификации возможных жертв.

Наводнение в Валенсии

Глава автономного сообщества Валенсия Карлос Мазон предупредил об активизации работы специальных медицинских центров и центров идентификации возможных жертв.

© AP Photo / Alberto Saiz
6 из 10
© AP Photo / Alberto Saiz

Военное подразделение по чрезвычайным ситуациям развернуло в провинции Валенсия более тысячи военнослужащих, чтобы вместе с аварийными службами бороться с последствиями ливней.

Наводнение в Валенсии

Военное подразделение по чрезвычайным ситуациям развернуло в провинции Валенсия более тысячи военнослужащих, чтобы вместе с аварийными службами бороться с последствиями ливней.

© AP Photo / Alberto Saiz
7 из 10
© AP Photo / Alberto Saiz

На фото: последствия наводнения в Валенсии внутри жилого дома.

Наводнение в Валенсии

На фото: последствия наводнения в Валенсии внутри жилого дома.

© AP Photo / Alberto Saiz
8 из 10
© AP Photo / Alberto Saiz

По словам главы провинциальной пожарной бригады Хосе Мигеля Бассета, за ночь удалось спасти 200 человек, хотя на автомагистралях A-3 и A-5 все еще остаются несколько сотен людей, оказавшихся в ловушке.

Последствия наводнения в Валенсии

По словам главы провинциальной пожарной бригады Хосе Мигеля Бассета, за ночь удалось спасти 200 человек, хотя на автомагистралях A-3 и A-5 все еще остаются несколько сотен людей, оказавшихся в ловушке.

© AP Photo / Alberto Saiz
9 из 10
© AP Photo / Manu Fernandez

Сообщается, что из-за наводнения погиб по меньшей мере 51 человек.

Наводнение в Валенсии

Сообщается, что из-за наводнения погиб по меньшей мере 51 человек.

© AP Photo / Manu Fernandez
10 из 10

Проливные дожди и грозы обрушились на Валенсию, Кастилию — Ла-Манчу и Андалусию. В Валенсии объявили красный, максимальный уровень опасности.

© AP Photo / Manu Fernandez
1 из 10

На фото: последствия наводнения в Валенсии внутри супермаркета.

© AP Photo / Manu Fernandez
2 из 10

Отмечается, что выпавшие в регионе осадки стали самыми сильными с 11 сентября 1966 года.

© AP Photo / Alberto Saiz
3 из 10

Наводнение нанесло серьезный урон инфраструктуре, из-за чего пришлось закрыть более 60 дорог, включая основные автомагистрали A-3 и A-7.

© AP Photo / Manu Fernandez
4 из 10

На фото: последствия наводнения в Валенсии на дорогах.

© AP Photo / Manu Fernandez
5 из 10

Глава автономного сообщества Валенсия Карлос Мазон предупредил об активизации работы специальных медицинских центров и центров идентификации возможных жертв.

© AP Photo / Alberto Saiz
6 из 10

Военное подразделение по чрезвычайным ситуациям развернуло в провинции Валенсия более тысячи военнослужащих, чтобы вместе с аварийными службами бороться с последствиями ливней.

© AP Photo / Alberto Saiz
7 из 10

На фото: последствия наводнения в Валенсии внутри жилого дома.

© AP Photo / Alberto Saiz
8 из 10

По словам главы провинциальной пожарной бригады Хосе Мигеля Бассета, за ночь удалось спасти 200 человек, хотя на автомагистралях A-3 и A-5 все еще остаются несколько сотен людей, оказавшихся в ловушке.

© AP Photo / Alberto Saiz
9 из 10

Сообщается, что из-за наводнения погиб по меньшей мере 51 человек.

© AP Photo / Manu Fernandez
10 из 10
 
В миреИспанияВаленсия (область)Наводнения в Испании
 
 
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