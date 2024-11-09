https://ria.ru/20241109/valensiya-1982870735.html

В Валенсии прошел митинг против правительства из-за последствий наводнений

В Валенсии прошел митинг против правительства из-за последствий наводнений - РИА Новости, 10.11.2024

В Валенсии прошел митинг против правительства из-за последствий наводнений

Тысячи жителей Валенсийского автономного сообщества приняли участие в массовой демонстрации с требованием отставки президента женералитата (орган... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-09T21:39

2024-11-09T21:39

2024-11-10T00:00

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испания

валенсия (область)

наводнения в испании

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МАДРИД, 9 ноя — РИА Новости. Тысячи жителей Валенсийского автономного сообщества приняли участие в массовой демонстрации с требованием отставки президента женералитата (орган самоуправления) Карлоса Масона, передает агентство EFE."Акция началась в 18:00 (20:00 мск) на площади мэрии в Валенсии под лозунгом "Масон в отставку" и была направлена на привлечение внимания к неудовлетворительным действиям властей в ответ на стихийное бедствие", — говорится в сообщении.На главном транспаранте протестующие изобразили Карлоса Масона с опущенной головой в аварийной жилетке, символизируя недовольство тем, как были организованы работы по предупреждению и ликвидации последствий наводнения.Организаторы марша, включая такие организации, как Acció Cultural del País Valencià, CNT València и Escola Valenciana, выразили недовольство не только медленной реакцией властей, но и стратегией по борьбе с засухой, которая, по мнению участников, усугубила природное бедствие. К шествию также присоединились представители пострадавших муниципалитетов и других гражданских ассоциаций, насчитывающих более 65 организаций и 83 группы поддержки.Марш, заполненный транспарантами с надписями "Где ты был тогда?" и изображением руки, застрявшей в грязи с мобильным телефоном, на экране которого отображалась реклама экстренной системы оповещения Es-Alert, прошел по центральным улицам города и завершился на площади Манисес у здания правительства, где зачитали манифест с требованиями. Среди них — повышение качества оповещения населения и обеспечение мер предосторожности в случае природных катастроф.В свете разрушительных наводнений несколько известных личностей и политиков в Испании выразили недовольство действиями как центрального правительства, так и региональных властей, обвинив их в неспособности предотвратить катастрофу подобного масштаба и справиться с ее последствиями.Двадцать девятого октября сильные ливни прошли в разных регионах Испании. Особенно сильно пострадали южные и восточные районы страны, где уровень погодной опасности был повышен до максимального. Число погибших в результате наводнений превысило 223 человека. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании.

https://ria.ru/20241103/ispaniya-1981707469.html

https://ria.ru/20241031/armiya-1981245576.html

испания

валенсия (область)

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в мире, испания, валенсия (область), наводнения в испании