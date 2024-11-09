В Валенсии прошел митинг против правительства из-за последствий наводнений

МАДРИД, 9 ноя — РИА Новости. Тысячи жителей Валенсийского автономного сообщества приняли участие в массовой демонстрации с требованием отставки президента женералитата (орган самоуправления) Карлоса Масона, передает агентство EFE."Акция началась в 18:00 (20:00 мск) на площади мэрии в Валенсии под лозунгом "Масон в отставку" и была направлена на привлечение внимания к неудовлетворительным действиям властей в ответ на стихийное бедствие", — говорится в сообщении.На главном транспаранте протестующие изобразили Карлоса Масона с опущенной головой в аварийной жилетке, символизируя недовольство тем, как были организованы работы по предупреждению и ликвидации последствий наводнения.Организаторы марша, включая такие организации, как Acció Cultural del País Valencià, CNT València и Escola Valenciana, выразили недовольство не только медленной реакцией властей, но и стратегией по борьбе с засухой, которая, по мнению участников, усугубила природное бедствие. К шествию также присоединились представители пострадавших муниципалитетов и других гражданских ассоциаций, насчитывающих более 65 организаций и 83 группы поддержки.Марш, заполненный транспарантами с надписями "Где ты был тогда?" и изображением руки, застрявшей в грязи с мобильным телефоном, на экране которого отображалась реклама экстренной системы оповещения Es-Alert, прошел по центральным улицам города и завершился на площади Манисес у здания правительства, где зачитали манифест с требованиями. Среди них — повышение качества оповещения населения и обеспечение мер предосторожности в случае природных катастроф.В свете разрушительных наводнений несколько известных личностей и политиков в Испании выразили недовольство действиями как центрального правительства, так и региональных властей, обвинив их в неспособности предотвратить катастрофу подобного масштаба и справиться с ее последствиями.Двадцать девятого октября сильные ливни прошли в разных регионах Испании. Особенно сильно пострадали южные и восточные районы страны, где уровень погодной опасности был повышен до максимального. Число погибших в результате наводнений превысило 223 человека. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании.
МАДРИД, 9 ноя — РИА Новости. Тысячи жителей Валенсийского автономного сообщества приняли участие в массовой демонстрации с требованием отставки президента женералитата (орган самоуправления) Карлоса Масона, передает агентство EFE.
"Акция началась в 18:00 (20:00 мск) на площади мэрии в Валенсии под лозунгом "Масон в отставку" и была направлена на привлечение внимания к неудовлетворительным действиям властей в ответ на стихийное бедствие", — говорится в сообщении.
На главном транспаранте протестующие изобразили Карлоса Масона с опущенной головой в аварийной жилетке, символизируя недовольство тем, как были организованы работы по предупреждению и ликвидации последствий наводнения.
Организаторы марша, включая такие организации, как Acció Cultural del País Valencià, CNT València и Escola Valenciana, выразили недовольство не только медленной реакцией властей, но и стратегией по борьбе с засухой, которая, по мнению участников, усугубила природное бедствие. К шествию также присоединились представители пострадавших муниципалитетов и других гражданских ассоциаций, насчитывающих более 65 организаций и 83 группы поддержки.
Марш, заполненный транспарантами с надписями "Где ты был тогда?" и изображением руки, застрявшей в грязи с мобильным телефоном, на экране которого отображалась реклама экстренной системы оповещения Es-Alert, прошел по центральным улицам города и завершился на площади Манисес у здания правительства, где зачитали манифест с требованиями. Среди них — повышение качества оповещения населения и обеспечение мер предосторожности в случае природных катастроф.
В свете разрушительных наводнений несколько известных личностей и политиков в Испании выразили недовольство действиями как центрального правительства, так и региональных властей, обвинив их в неспособности предотвратить катастрофу подобного масштаба и справиться с ее последствиями.
Двадцать девятого октября сильные ливни прошли в разных регионах Испании. Особенно сильно пострадали южные и восточные районы страны, где уровень погодной опасности был повышен до максимального. Число погибших в результате наводнений превысило 223 человека. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании.
По словам главы провинциальной пожарной бригады Хосе Мигеля Бассета, за ночь удалось спасти 200 человек, хотя на автомагистралях A-3 и A-5 все еще остаются несколько сотен людей, оказавшихся в ловушке.
По словам главы провинциальной пожарной бригады Хосе Мигеля Бассета, за ночь удалось спасти 200 человек, хотя на автомагистралях A-3 и A-5 все еще остаются несколько сотен людей, оказавшихся в ловушке.
По словам главы провинциальной пожарной бригады Хосе Мигеля Бассета, за ночь удалось спасти 200 человек, хотя на автомагистралях A-3 и A-5 все еще остаются несколько сотен людей, оказавшихся в ловушке.
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