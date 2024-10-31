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Наводнение в Валенсии - РИА Новости, 31.10.2024
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19:23 31.10.2024 (обновлено: 19:31 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/valensiya-1981217068.html
Наводнение в Валенсии
Наводнение в Валенсии - РИА Новости, 31.10.2024
Наводнение в Валенсии
РИА Новости, 31.10.2024
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фото
в мире
валенсия (область)
происшествия
наводнение
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фото, фото, в мире, валенсия (область), происшествия, наводнение
Фото, В мире, Валенсия (область), Происшествия, Наводнение

Наводнение в Валенсии

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© AP Photo / Manu Fernandez

Проливные дожди и грозы обрушились на Валенсию, Кастилию — Ла-Манчу и Андалусию. В Валенсии объявили красный, максимальный уровень опасности.

Наводнение в Валенсии

Проливные дожди и грозы обрушились на Валенсию, Кастилию — Ла-Манчу и Андалусию. В Валенсии объявили красный, максимальный уровень опасности.

© AP Photo / Manu Fernandez
1 из 10
© AP Photo / Manu Fernandez

На фото: последствия наводнения в Валенсии внутри супермаркета.

Наводнение в Валенсии

На фото: последствия наводнения в Валенсии внутри супермаркета.

© AP Photo / Manu Fernandez
2 из 10
© AP Photo / Alberto Saiz

Отмечается, что выпавшие в регионе осадки стали самыми сильными с 11 сентября 1966 года.

Наводнение в Валенсии

Отмечается, что выпавшие в регионе осадки стали самыми сильными с 11 сентября 1966 года.

© AP Photo / Alberto Saiz
3 из 10
© AP Photo / Manu Fernandez

Наводнение нанесло серьезный урон инфраструктуре, из-за чего пришлось закрыть более 60 дорог, включая основные автомагистрали A-3 и A-7.

Наводнение в Валенсии

Наводнение нанесло серьезный урон инфраструктуре, из-за чего пришлось закрыть более 60 дорог, включая основные автомагистрали A-3 и A-7.

© AP Photo / Manu Fernandez
4 из 10
© AP Photo / Manu Fernandez

На фото: последствия наводнения в Валенсии на дорогах.

Наводнение в Валенсии

На фото: последствия наводнения в Валенсии на дорогах.

© AP Photo / Manu Fernandez
5 из 10
© AP Photo / Alberto Saiz

Глава автономного сообщества Валенсия Карлос Мазон предупредил об активизации работы специальных медицинских центров и центров идентификации возможных жертв.

Наводнение в Валенсии

Глава автономного сообщества Валенсия Карлос Мазон предупредил об активизации работы специальных медицинских центров и центров идентификации возможных жертв.

© AP Photo / Alberto Saiz
6 из 10
© AP Photo / Alberto Saiz

Военное подразделение по чрезвычайным ситуациям развернуло в провинции Валенсия более тысячи военнослужащих, чтобы вместе с аварийными службами бороться с последствиями ливней.

Наводнение в Валенсии

Военное подразделение по чрезвычайным ситуациям развернуло в провинции Валенсия более тысячи военнослужащих, чтобы вместе с аварийными службами бороться с последствиями ливней.

© AP Photo / Alberto Saiz
7 из 10
© AP Photo / Alberto Saiz

На фото: последствия наводнения в Валенсии внутри жилого дома.

Наводнение в Валенсии

На фото: последствия наводнения в Валенсии внутри жилого дома.

© AP Photo / Alberto Saiz
8 из 10
© AP Photo / Alberto Saiz

По словам главы провинциальной пожарной бригады Хосе Мигеля Бассета, за ночь удалось спасти 200 человек, хотя на автомагистралях A-3 и A-5 все еще остаются несколько сотен людей, оказавшихся в ловушке.

Последствия наводнения в Валенсии

По словам главы провинциальной пожарной бригады Хосе Мигеля Бассета, за ночь удалось спасти 200 человек, хотя на автомагистралях A-3 и A-5 все еще остаются несколько сотен людей, оказавшихся в ловушке.

© AP Photo / Alberto Saiz
9 из 10
© AP Photo / Manu Fernandez

Сообщается, что из-за наводнения погиб по меньшей мере 51 человек.

Наводнение в Валенсии

Сообщается, что из-за наводнения погиб по меньшей мере 51 человек.

© AP Photo / Manu Fernandez
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