https://ria.ru/20241109/ukraina-1982853163.html

Старший советник Трампа признал желание Киева вернуть Крым нереалистичным

Старший советник Трампа признал желание Киева вернуть Крым нереалистичным - РИА Новости, 09.11.2024

Старший советник Трампа признал желание Киева вернуть Крым нереалистичным

США при новой администрации победившего на президентских выборах Дональда Трампа не станут поддерживать Киев в желании "вернуть Крым", это нереалистичная... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T18:53

2024-11-09T18:53

2024-11-09T18:53

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. США при новой администрации победившего на президентских выборах Дональда Трампа не станут поддерживать Киев в желании "вернуть Крым", это нереалистичная позиция, так как Крым для Украины потерян, приоритетом Вашингтона станет прекращение конфликта, заявил старший советник Трампа и стратег Республиканской партии Брайан Ланца. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". "Если... Зеленский скажет, что мир будет, только если Крым будет у нас, этим он покажет нам, что несерьезен...", - заявил Ланца британскому телевидению. Он добавил, что когда киевский режим скажет, что прекратит боевые действия, и мир наступит "только тогда, когда вернут Крым", то у будущей администрации Трампа есть новости для Киева: "Крым потерян". "А если ваш приоритет - это возвращать Крым и заставлять американских солдат воевать, чтобы вернуть Крым, то тогда вы сами по себе", - заявил Ланца британскому телевидению, косвенно обращаясь в адрес киевских чиновников. По словам советника Трампа, приоритетом США является "мир и прекращение кровопролития". "Это реалистичное видение мира. Это не видение победы, но видение мира. И давайте начнем честный диалог", - отметил он, говоря о планах Трампа по завершению конфликта. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что окружение Трампа якобы предложило заморозку конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО. WSJ не уточнило, кто именно будет поддерживать безопасность в демилитаризованной зоне, однако один из собеседников издания исключил, что это могут быть американские военные или миротворцы ООН. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241109/tramp-1982840342.html

https://ria.ru/20241109/zelenskiy-1982827860.html

https://ria.ru/20241109/tramp-1982760473.html

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в мире, украина, дональд трамп, выборы президента сша — 2024