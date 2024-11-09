https://ria.ru/20241109/tsar-1982833996.html

Дипломат рассказал о вкладе России в стабилизацию обстановки в ЦАР

Дипломат рассказал о вкладе России в стабилизацию обстановки в ЦАР - РИА Новости, 09.11.2024

Дипломат рассказал о вкладе России в стабилизацию обстановки в ЦАР

Власти ЦАР не направляли официальных запросов относительно увеличения численности российских военных инструкторов, сообщил РИА Новости временный поверенный в... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T15:42

2024-11-09T15:42

2024-11-09T16:45

цар

в мире

россия

александр бикантов

геннадий доминяк

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Власти ЦАР не направляли официальных запросов относительно увеличения численности российских военных инструкторов, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в ЦАР Геннадий Доминяк."Несмотря на сохраняющуюся непростую обстановку в приграничных регионах ЦАР, за последние годы ситуация несколько улучшилась. Ключевой вклад в стабилизацию обстановки внесли российские военные специалисты", - рассказал дипломат."По оценкам экспертов, недавнее снятие оружейного эмбарго также будет способствовать повышению уровня боеготовности национальных сил обороны", - дополнил он.По словам Доминяка, "в настоящий момент центральноафриканские власти удовлетворены текущей ситуацией в сфере безопасности и не направляли официальных запросов относительно увеличения численности российских военных инструкторов".Ранее посол России в ЦАР Александр Бикантов сообщил РИА Новости, что число российских инструкторов в ЦАР составляет 1890 человек.Читайте полный текст интервью Геннадия Доминяка >>

https://ria.ru/20240424/ukraina-1942133706.html

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Ольга Фомченкова

цар, в мире, россия, александр бикантов, геннадий доминяк