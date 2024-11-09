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Дипломат рассказал о вкладе России в стабилизацию обстановки в ЦАР - РИА Новости, 09.11.2024
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15:42 09.11.2024 (обновлено: 16:45 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/tsar-1982833996.html
Дипломат рассказал о вкладе России в стабилизацию обстановки в ЦАР
Дипломат рассказал о вкладе России в стабилизацию обстановки в ЦАР - РИА Новости, 09.11.2024
Дипломат рассказал о вкладе России в стабилизацию обстановки в ЦАР
Власти ЦАР не направляли официальных запросов относительно увеличения численности российских военных инструкторов, сообщил РИА Новости временный поверенный в... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T15:42
2024-11-09T16:45
цар
в мире
россия
александр бикантов
геннадий доминяк
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Власти ЦАР не направляли официальных запросов относительно увеличения численности российских военных инструкторов, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в ЦАР Геннадий Доминяк."Несмотря на сохраняющуюся непростую обстановку в приграничных регионах ЦАР, за последние годы ситуация несколько улучшилась. Ключевой вклад в стабилизацию обстановки внесли российские военные специалисты", - рассказал дипломат."По оценкам экспертов, недавнее снятие оружейного эмбарго также будет способствовать повышению уровня боеготовности национальных сил обороны", - дополнил он.По словам Доминяка, "в настоящий момент центральноафриканские власти удовлетворены текущей ситуацией в сфере безопасности и не направляли официальных запросов относительно увеличения численности российских военных инструкторов".Ранее посол России в ЦАР Александр Бикантов сообщил РИА Новости, что число российских инструкторов в ЦАР составляет 1890 человек.Читайте полный текст интервью Геннадия Доминяка &gt;&gt;
https://ria.ru/20240424/ukraina-1942133706.html
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цар, в мире, россия, александр бикантов, геннадий доминяк
ЦАР, В мире, Россия, Александр Бикантов, Геннадий Доминяк
Дипломат рассказал о вкладе России в стабилизацию обстановки в ЦАР

Дипломат: военные специалисты из РФ внесли ключевой вклад в стабилизацию в ЦАР

© AP Photo / Jerome DelayГород Банги в Центральноафриканской Республике
Город Банги в Центральноафриканской Республике - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / Jerome Delay
Город Банги в Центральноафриканской Республике. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Власти ЦАР не направляли официальных запросов относительно увеличения численности российских военных инструкторов, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в ЦАР Геннадий Доминяк.
«
"Несмотря на сохраняющуюся непростую обстановку в приграничных регионах ЦАР, за последние годы ситуация несколько улучшилась. Ключевой вклад в стабилизацию обстановки внесли российские военные специалисты", - рассказал дипломат.
"По оценкам экспертов, недавнее снятие оружейного эмбарго также будет способствовать повышению уровня боеготовности национальных сил обороны", - дополнил он.
По словам Доминяка, "в настоящий момент центральноафриканские власти удовлетворены текущей ситуацией в сфере безопасности и не направляли официальных запросов относительно увеличения численности российских военных инструкторов".
Ранее посол России в ЦАР Александр Бикантов сообщил РИА Новости, что число российских инструкторов в ЦАР составляет 1890 человек.
Читайте полный текст интервью Геннадия Доминяка >>
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