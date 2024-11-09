Дипломат рассказал о вкладе России в стабилизацию обстановки в ЦАР
Дипломат: военные специалисты из РФ внесли ключевой вклад в стабилизацию в ЦАР
© AP Photo / Jerome DelayГород Банги в Центральноафриканской Республике
© AP Photo / Jerome Delay
Город Банги в Центральноафриканской Республике. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Власти ЦАР не направляли официальных запросов относительно увеличения численности российских военных инструкторов, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в ЦАР Геннадий Доминяк.
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"Несмотря на сохраняющуюся непростую обстановку в приграничных регионах ЦАР, за последние годы ситуация несколько улучшилась. Ключевой вклад в стабилизацию обстановки внесли российские военные специалисты", - рассказал дипломат.
"По оценкам экспертов, недавнее снятие оружейного эмбарго также будет способствовать повышению уровня боеготовности национальных сил обороны", - дополнил он.
По словам Доминяка, "в настоящий момент центральноафриканские власти удовлетворены текущей ситуацией в сфере безопасности и не направляли официальных запросов относительно увеличения численности российских военных инструкторов".
Ранее посол России в ЦАР Александр Бикантов сообщил РИА Новости, что число российских инструкторов в ЦАР составляет 1890 человек.