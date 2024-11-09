https://ria.ru/20241109/dominyak-1982833075.html

Геннадий Доминяк: ЦАР интересно создание биржи драгоценных металлов БРИКС

Геннадий Доминяк: ЦАР интересно создание биржи драгоценных металлов БРИКС - РИА Новости, 09.11.2024

Геннадий Доминяк: ЦАР интересно создание биржи драгоценных металлов БРИКС

Временный поверенный в делах РФ в ЦАР Геннадий Доминяк рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Кристине Луна-Родригес, какие темы планирует обсудить... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T16:00

2024-11-09T16:00

2024-11-09T16:00

интервью - авторы

цар

россия

банги

оон

брикс

геннадий доминяк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982832646_2:0:478:268_1920x0_80_0_0_9408218d5713702ea548e657968289a1.jpg

Временный поверенный в делах РФ в ЦАР Геннадий Доминяк рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Кристине Луна-Родригес, какие темы планирует обсудить глава МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон в ходе встречи с Сергеем Лавровым на полях первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Сочи, о дополнительных продовольственной помощи со стороны России и поставках российской продукции военного назначения в республику.– На каком этапе находится обсуждение вступления Банги в БРИКС? Когда можно ожидать подачи ЦАР заявки на участии в объединении?– ЦАР разделяет основные ценности БРИКС, в основе которых взаимоуважение и суверенное равенство государств. Банги наблюдает за темпами развития стран объединения и стремится к более активному экономическому взаимодействию со странами БРИКС. В частности, ЦАР проявляет особый интерес к предложению России о создании биржи драгоценных металлов БРИКС. В настоящее время Банги настроен на развитие сотрудничества со странами объединения в формате "БРИКС плюс".– Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, выступая в ООН, попросил снять эмбарго на добычу алмазов. Когда, по вашему мнению, это может произойти? Поможет ли снятие эмбарго на добычу алмазов развитию сотрудничества РФ и Банги в этом направлении? На каком этапе сейчас находится сотрудничество с Банги по вопросу добычи алмазов, ведутся ли между сторонами конкретные переговоры?– В середине сентября в ЦАР прибыла миссия Кимберлийского процесса, посетившая в течение недели сразу несколько центральноафриканских регионов. Главной целью визита была оценка ситуации в области безопасности. В Банги ожидают, что отчет об оценке этой миссии, который будет рассмотрен руководством Кимберлийского процесса в середине ноября, станет основой для решения о полной или частичной отмене эмбарго в отношении центральноафриканских алмазов. Безусловно, такое решение станет серьезным стимулом для привлечения крупных горнодобывающих компаний, в том числе из России.– Как вы оцениваете работу по добыче российской стороной полезных ископаемых в ЦАР? Приступили ли российские геологи к полевым исследованиям (с перспективой оформления лицензий на добычу полезных ископаемых)?– Российская сторона приступит к геологоразведочным работам и добыче полезных ископаемых после проведения переговоров с профильными ведомствами ЦАР. Сотрудничество в этой области представляет взаимный интерес для обеих сторон в силу богатства страны разнообразными природными ресурсами, среди которых алмазы, кобальт, никель, железо, уран, литий, редкоземельные металлы. На полях конференции этот вопрос станет предметом обсуждения представителей наших стран.– На какой стадии находятся переговоры между Россией и ЦАР по поставкам 30 тысяч тонн российского горючего топлива, когда можно ожидать его поставок?– Вопрос по поставкам отечественного горючего топлива в ЦАР находится в проработке на уровне наших правительств. Местная сторона рассчитывает, что поддержка России позволит стабилизировать ситуацию на центральноафриканском рынке. На данный момент дефицит ГСМ приводит к тому, что цены на топливо в ЦАР являются одними из самых высоких на всем континенте.– Руководство ЦАР выражало благодарность властям РФ за осуществление поставки гуманитарной продовольственной помощи в виде 50 тысяч тонн российской пшеницы. Поступала ли со стороны Банги просьба к РФ о дополнительных поставках продовольственной помощи?– Руководство ЦАР заинтересовано в дополнительных поставках продовольственной помощи со стороны России. Предыдущая поставка полностью удовлетворила потребности страны в зерне на год. Благодаря России местные власти сумели сдержать рост цен на хлеб на национальном рынке.– Власти ЦАР достаточно высоко оценивают работу российских инструкторов. Сейчас их количество составляет 1890 человек. Обращался ли Банги с предложением увеличить их число?– Несмотря на сохраняющуюся непростую обстановку в приграничных регионах ЦАР, за последние годы ситуация несколько улучшилась. Ключевой вклад в стабилизацию обстановки внесли российские военные специалисты. По оценкам экспертов, недавнее снятие оружейного эмбарго также будет способствовать повышению уровня боеготовности национальных сил обороны. В настоящий момент центральноафриканские власти удовлетворены текущей ситуацией в сфере безопасности и не направляли официальных запросов относительно увеличения численности российских военных инструкторов.– Можно ли в этом году ожидать новых поставок России Банги по линии ВТС, если да, то в каких сферах?– В августе этого года министр обороны ЦАР Клод-Рамо Биро принимал участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2024", в рамках которого между ЦАР и Россией было подписано соглашение о военнотехническом сотрудничестве. Таким образом, была заложена основа для организации поставок российской продукции военного и двойного назначения в интересах армии ЦАР.

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

https://ria.ru/20240317/tsar-1933556733.html

https://ria.ru/20241024/putin-1979666790.html

https://ria.ru/20230728/tsar-1886165504.html

цар

россия

банги

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

интервью - авторы, цар, россия, банги, оон, брикс, геннадий доминяк