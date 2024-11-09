https://ria.ru/20241109/tsar-1982833309.html
Россия и ЦАР прорабатывают вопрос поставок топлива в республику
Россия и ЦАР прорабатывают вопрос поставок топлива в республику - РИА Новости, 09.11.2024
Россия и ЦАР прорабатывают вопрос поставок топлива в республику
Вопрос поставок горючего топлива из РФ в ЦАР находится в проработке на уровне правительств двух стран, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T15:35
2024-11-09T15:35
2024-11-09T16:11
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Вопрос поставок горючего топлива из РФ в ЦАР находится в проработке на уровне правительств двух стран, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в ЦАР Геннадий Доминяк. Отвечая на вопрос о том, на какой стадии находятся переговоры РФ и ЦАР по поставкам 30 тысяч тонн российского горючего топлива, он указал, что "вопрос по поставкам отечественного горючего топлива в ЦАР находится в проработке на уровне правительств наших стран". "Местная сторона рассчитывает, что поддержка России позволит стабилизировать ситуацию на центральноафриканском рынке", - сказал он. По его словам, "на данный момент дефицит ГСМ приводит к тому, что цены на топливо в ЦАР являются одними из самых высоких на всем континенте", - заключил он. В конце января посол РФ в ЦАР Александр Бикантов сообщил РИА Новости о том, что Россия и ЦАР ведут переговоры о поставке Банги 30 тысяч тонн российского горючего топлива.Читайте полный текст интервью Геннадия Доминяка >>
https://ria.ru/20241109/tsar-1982832767.html
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цар, россия, в мире, энергетика, экономика
ЦАР, Россия, В мире, Энергетика, Экономика
Россия и ЦАР прорабатывают вопрос поставок топлива в республику
Правительства прорабатывают вопрос поставок горючего топлива в ЦАР
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Вопрос поставок горючего топлива из РФ в ЦАР находится в проработке на уровне правительств двух стран, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в ЦАР Геннадий Доминяк.
Отвечая на вопрос о том, на какой стадии находятся переговоры РФ и ЦАР по поставкам 30 тысяч тонн российского горючего топлива, он указал, что "вопрос по поставкам отечественного горючего топлива в ЦАР находится в проработке на уровне правительств наших стран".
"Местная сторона рассчитывает, что поддержка России позволит стабилизировать ситуацию на центральноафриканском рынке", - сказал он.
По его словам, "на данный момент дефицит ГСМ приводит к тому, что цены на топливо в ЦАР являются одними из самых высоких на всем континенте", - заключил он.
В конце января посол РФ в ЦАР Александр Бикантов
сообщил РИА Новости о том, что Россия и ЦАР ведут переговоры о поставке Банги
30 тысяч тонн российского горючего топлива.