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Россия и ЦАР обсудят сотрудничество в области природных ресурсов - РИА Новости, 09.11.2024
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15:31 09.11.2024 (обновлено: 17:51 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/tsar-1982832767.html
Россия и ЦАР обсудят сотрудничество в области природных ресурсов
Россия и ЦАР обсудят сотрудничество в области природных ресурсов - РИА Новости, 09.11.2024
Россия и ЦАР обсудят сотрудничество в области природных ресурсов
Москва и Банги обсудят на полях форума в Сочи совместное сотрудничество в области природных ресурсов, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T15:31
2024-11-09T17:51
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сочи
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в мире
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Москва и Банги обсудят на полях форума в Сочи совместное сотрудничество в области природных ресурсов, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в ЦАР Геннадий Доминяк. Отвечая на вопрос о том, на каком этапе находится взаимодействие с ЦАР по добыче российской стороной полезных ископаемых в ЦАР, он пояснил, что "российская сторона приступит к геологоразведочным работам и добыче полезных ископаемых после проведения переговоров с профильными ведомствами ЦАР". "Сотрудничество в этой области представляет взаимный интерес для обеих сторон в силу богатства ЦАР разнообразными природными ресурсами, среди которых алмазы, кобальт, никель, железо, уран, литий, редкоземельные металлы", - добавил дипломат. "На полях конференции этот вопрос станет предметом обсуждения представителей двух государств", - заявил он. В Сочи с 9 по 10 ноября проходит первая министерская конференции Форума партнерства Россия-Африка.Читайте полный текст интервью Геннадия Доминяка &gt;&gt;
https://ria.ru/20241109/tsar-1982831698.html
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цар, сочи, россия, в мире, экономика
ЦАР, Сочи, Россия, В мире, Экономика
Россия и ЦАР обсудят сотрудничество в области природных ресурсов

Россия и ЦАР на форуме в Сочи обсудят сотрудничество в сфере природных ресурсов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФорум "Россия - Африка" в Сочи
Форум Россия - Африка в Сочи - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Москва и Банги обсудят на полях форума в Сочи совместное сотрудничество в области природных ресурсов, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в ЦАР Геннадий Доминяк.
Отвечая на вопрос о том, на каком этапе находится взаимодействие с ЦАР по добыче российской стороной полезных ископаемых в ЦАР, он пояснил, что "российская сторона приступит к геологоразведочным работам и добыче полезных ископаемых после проведения переговоров с профильными ведомствами ЦАР".
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"Сотрудничество в этой области представляет взаимный интерес для обеих сторон в силу богатства ЦАР разнообразными природными ресурсами, среди которых алмазы, кобальт, никель, железо, уран, литий, редкоземельные металлы", - добавил дипломат.
"На полях конференции этот вопрос станет предметом обсуждения представителей двух государств", - заявил он.
В Сочи с 9 по 10 ноября проходит первая министерская конференции Форума партнерства Россия-Африка.
Читайте полный текст интервью Геннадия Доминяка >>
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