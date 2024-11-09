https://ria.ru/20241109/tsar-1982832767.html
Россия и ЦАР обсудят сотрудничество в области природных ресурсов
Россия и ЦАР обсудят сотрудничество в области природных ресурсов - РИА Новости, 09.11.2024
Россия и ЦАР обсудят сотрудничество в области природных ресурсов
Москва и Банги обсудят на полях форума в Сочи совместное сотрудничество в области природных ресурсов, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T15:31
2024-11-09T15:31
2024-11-09T17:51
цар
сочи
россия
в мире
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982847682_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_7317406c8f001d8f15f8ea05bdfc97f4.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Москва и Банги обсудят на полях форума в Сочи совместное сотрудничество в области природных ресурсов, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в ЦАР Геннадий Доминяк. Отвечая на вопрос о том, на каком этапе находится взаимодействие с ЦАР по добыче российской стороной полезных ископаемых в ЦАР, он пояснил, что "российская сторона приступит к геологоразведочным работам и добыче полезных ископаемых после проведения переговоров с профильными ведомствами ЦАР". "Сотрудничество в этой области представляет взаимный интерес для обеих сторон в силу богатства ЦАР разнообразными природными ресурсами, среди которых алмазы, кобальт, никель, железо, уран, литий, редкоземельные металлы", - добавил дипломат. "На полях конференции этот вопрос станет предметом обсуждения представителей двух государств", - заявил он. В Сочи с 9 по 10 ноября проходит первая министерская конференции Форума партнерства Россия-Африка.Читайте полный текст интервью Геннадия Доминяка >>
https://ria.ru/20241109/tsar-1982831698.html
https://ria.ru/20241109/tsar-1982832266.html
цар
сочи
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982847682_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_9ad2d591f08d07c7c2ee22f2622eae60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цар, сочи, россия, в мире, экономика
ЦАР, Сочи, Россия, В мире, Экономика
Россия и ЦАР обсудят сотрудничество в области природных ресурсов
Россия и ЦАР на форуме в Сочи обсудят сотрудничество в сфере природных ресурсов
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Москва и Банги обсудят на полях форума в Сочи совместное сотрудничество в области природных ресурсов, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в ЦАР Геннадий Доминяк.
Отвечая на вопрос о том, на каком этапе находится взаимодействие с ЦАР по добыче российской стороной полезных ископаемых в ЦАР, он пояснил, что "российская сторона приступит к геологоразведочным работам и добыче полезных ископаемых после проведения переговоров с профильными ведомствами ЦАР".
"Сотрудничество в этой области представляет взаимный интерес для обеих сторон в силу богатства ЦАР разнообразными природными ресурсами, среди которых алмазы, кобальт, никель, железо, уран, литий, редкоземельные металлы", - добавил дипломат.
"На полях конференции этот вопрос станет предметом обсуждения представителей двух государств", - заявил он.
В Сочи с 9 по 10 ноября проходит первая министерская конференции Форума партнерства Россия-Африка.