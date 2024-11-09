https://ria.ru/20241109/tsar-1982832767.html

Россия и ЦАР обсудят сотрудничество в области природных ресурсов

Россия и ЦАР обсудят сотрудничество в области природных ресурсов - РИА Новости, 09.11.2024

Россия и ЦАР обсудят сотрудничество в области природных ресурсов

Москва и Банги обсудят на полях форума в Сочи совместное сотрудничество в области природных ресурсов, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T15:31

2024-11-09T15:31

2024-11-09T17:51

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Москва и Банги обсудят на полях форума в Сочи совместное сотрудничество в области природных ресурсов, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в ЦАР Геннадий Доминяк. Отвечая на вопрос о том, на каком этапе находится взаимодействие с ЦАР по добыче российской стороной полезных ископаемых в ЦАР, он пояснил, что "российская сторона приступит к геологоразведочным работам и добыче полезных ископаемых после проведения переговоров с профильными ведомствами ЦАР". "Сотрудничество в этой области представляет взаимный интерес для обеих сторон в силу богатства ЦАР разнообразными природными ресурсами, среди которых алмазы, кобальт, никель, железо, уран, литий, редкоземельные металлы", - добавил дипломат. "На полях конференции этот вопрос станет предметом обсуждения представителей двух государств", - заявил он. В Сочи с 9 по 10 ноября проходит первая министерская конференции Форума партнерства Россия-Африка.Читайте полный текст интервью Геннадия Доминяка >>

https://ria.ru/20241109/tsar-1982831698.html

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цар, сочи, россия, в мире, экономика