https://ria.ru/20241109/tsar-1982832266.html

ЦАР заинтересована в дополнительной продовольственной помощи от России

ЦАР заинтересована в дополнительной продовольственной помощи от России - РИА Новости, 09.11.2024

ЦАР заинтересована в дополнительной продовольственной помощи от России

В Банги заинтересованы в дополнительных поставках российской продовольственной помощи, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в ЦАР Геннадий... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T15:21

2024-11-09T15:21

2024-11-09T16:13

россия

цар

в мире

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/108520/75/1085207561_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_58f9544e04d26180761f3065020824ab.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В Банги заинтересованы в дополнительных поставках российской продовольственной помощи, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в ЦАР Геннадий Доминяк. Ранее руководство ЦАР выражало благодарность властям РФ за осуществление поставки гуманитарной продовольственной помощи в виде 50 тысяч тонн российской пшеницы. Отвечая на вопрос о том, не поступало ли от Банги запроса на эту тему, Доминяк указал, что "руководство ЦАР заинтересовано в дополнительных поставках продовольственной помощи со стороны России". "Предыдущая поставка полностью удовлетворила потребности страны в зерне на год", - добавил он. По словам дипломата, "благодаря России местные власти сумели сдержать рост цен на хлеб на национальном рынке".Читайте полный текст интервью Геннадия Доминяка >>

https://ria.ru/20241011/oruzhie-1977493498.html

россия

цар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, цар, в мире, экономика