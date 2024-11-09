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ЦАР заинтересована в дополнительной продовольственной помощи от России - РИА Новости, 09.11.2024
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15:21 09.11.2024 (обновлено: 16:13 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/tsar-1982832266.html
ЦАР заинтересована в дополнительной продовольственной помощи от России
ЦАР заинтересована в дополнительной продовольственной помощи от России - РИА Новости, 09.11.2024
ЦАР заинтересована в дополнительной продовольственной помощи от России
В Банги заинтересованы в дополнительных поставках российской продовольственной помощи, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в ЦАР Геннадий... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T15:21
2024-11-09T16:13
россия
цар
в мире
экономика
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В Банги заинтересованы в дополнительных поставках российской продовольственной помощи, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в ЦАР Геннадий Доминяк. Ранее руководство ЦАР выражало благодарность властям РФ за осуществление поставки гуманитарной продовольственной помощи в виде 50 тысяч тонн российской пшеницы. Отвечая на вопрос о том, не поступало ли от Банги запроса на эту тему, Доминяк указал, что "руководство ЦАР заинтересовано в дополнительных поставках продовольственной помощи со стороны России". "Предыдущая поставка полностью удовлетворила потребности страны в зерне на год", - добавил он. По словам дипломата, "благодаря России местные власти сумели сдержать рост цен на хлеб на национальном рынке".Читайте полный текст интервью Геннадия Доминяка &gt;&gt;
https://ria.ru/20241011/oruzhie-1977493498.html
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россия, цар, в мире, экономика
Россия, ЦАР, В мире, Экономика
ЦАР заинтересована в дополнительной продовольственной помощи от России

В ЦАР заинтересованы в поставках российской продовольственной помощи

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкУборка зерновых
Уборка зерновых - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В Банги заинтересованы в дополнительных поставках российской продовольственной помощи, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в ЦАР Геннадий Доминяк.
Ранее руководство ЦАР выражало благодарность властям РФ за осуществление поставки гуманитарной продовольственной помощи в виде 50 тысяч тонн российской пшеницы.
Отвечая на вопрос о том, не поступало ли от Банги запроса на эту тему, Доминяк указал, что "руководство ЦАР заинтересовано в дополнительных поставках продовольственной помощи со стороны России".
"Предыдущая поставка полностью удовлетворила потребности страны в зерне на год", - добавил он. По словам дипломата, "благодаря России местные власти сумели сдержать рост цен на хлеб на национальном рынке".
Читайте полный текст интервью Геннадия Доминяка >>
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