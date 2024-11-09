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ЦАР проявляет интерес к идее создания биржи драгметаллов БРИКС
ЦАР проявляет интерес к идее создания биржи драгметаллов БРИКС - РИА Новости, 09.11.2024
ЦАР проявляет интерес к идее создания биржи драгметаллов БРИКС
ЦАР проявляет особый интерес к предложению Москвы о создании биржи драгоценных металлов БРИКС, сообщил в субботу РИА Новости временный поверенный в делах России РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T15:18
2024-11-09T15:18
2024-11-09T16:13
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. ЦАР проявляет особый интерес к предложению Москвы о создании биржи драгоценных металлов БРИКС, сообщил в субботу РИА Новости временный поверенный в делах России в ЦАР Геннадий Доминяк. "ЦАР разделяет основные ценности БРИКС, в основе которых взаимоуважение и суверенное равенство государств. Банги наблюдает за темпами развития стран объединения и стремится к более активному экономическому взаимодействию со странами БРИКС", - рассказал он. "В частности, ЦАР проявляет особый интерес к предложению России о создании биржи драгоценных металлов БРИКС", - сообщил Доминяк. По его словам, "в настоящее время Банги настроен на развитие сотрудничества со странами объединения в формате "БРИКС плюс".Читайте полный текст интервью Геннадия Доминяка >>
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в мире, цар, россия, брикс, экономика
В мире, ЦАР, Россия, БРИКС, Экономика
ЦАР проявляет интерес к идее создания биржи драгметаллов БРИКС
ЦАР проявляет особый интерес к идее Москвы создания биржи драгметаллов БРИКС