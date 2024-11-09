Рейтинг@Mail.ru
ЦАР проявляет интерес к идее создания биржи драгметаллов БРИКС - РИА Новости, 09.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 09.11.2024 (обновлено: 16:13 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/tsar-1982831698.html
ЦАР проявляет интерес к идее создания биржи драгметаллов БРИКС
ЦАР проявляет интерес к идее создания биржи драгметаллов БРИКС - РИА Новости, 09.11.2024
ЦАР проявляет интерес к идее создания биржи драгметаллов БРИКС
ЦАР проявляет особый интерес к предложению Москвы о создании биржи драгоценных металлов БРИКС, сообщил в субботу РИА Новости временный поверенный в делах России РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T15:18
2024-11-09T16:13
в мире
цар
россия
брикс
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754687903_0:0:2851:1605_1920x0_80_0_0_6368b662c9eff2a0cf1b2a0e3e78e452.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. ЦАР проявляет особый интерес к предложению Москвы о создании биржи драгоценных металлов БРИКС, сообщил в субботу РИА Новости временный поверенный в делах России в ЦАР Геннадий Доминяк. "ЦАР разделяет основные ценности БРИКС, в основе которых взаимоуважение и суверенное равенство государств. Банги наблюдает за темпами развития стран объединения и стремится к более активному экономическому взаимодействию со странами БРИКС", - рассказал он. "В частности, ЦАР проявляет особый интерес к предложению России о создании биржи драгоценных металлов БРИКС", - сообщил Доминяк. По его словам, "в настоящее время Банги настроен на развитие сотрудничества со странами объединения в формате "БРИКС плюс".Читайте полный текст интервью Геннадия Доминяка &gt;&gt;
https://ria.ru/20241020/zoloto-1978949283.html
цар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754687903_318:0:2851:1900_1920x0_80_0_0_5545437d6dd88d440cfdad470d728e8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цар, россия, брикс, экономика
В мире, ЦАР, Россия, БРИКС, Экономика
ЦАР проявляет интерес к идее создания биржи драгметаллов БРИКС

ЦАР проявляет особый интерес к идее Москвы создания биржи драгметаллов БРИКС

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСлитки золота
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Слитки золота. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. ЦАР проявляет особый интерес к предложению Москвы о создании биржи драгоценных металлов БРИКС, сообщил в субботу РИА Новости временный поверенный в делах России в ЦАР Геннадий Доминяк.
"ЦАР разделяет основные ценности БРИКС, в основе которых взаимоуважение и суверенное равенство государств. Банги наблюдает за темпами развития стран объединения и стремится к более активному экономическому взаимодействию со странами БРИКС", - рассказал он.
"В частности, ЦАР проявляет особый интерес к предложению России о создании биржи драгоценных металлов БРИКС", - сообщил Доминяк.
По его словам, "в настоящее время Банги настроен на развитие сотрудничества со странами объединения в формате "БРИКС плюс".
Читайте полный текст интервью Геннадия Доминяка >>
Производство золотых слитков - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Названы страны БРИКС с наибольшими запасами золота
20 октября, 08:05
 
В миреЦАРРоссияБРИКСЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала