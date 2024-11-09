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"Трамп знает это". В США сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 09.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:38 09.11.2024 (обновлено: 22:39 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/tramp-1982876258.html
"Трамп знает это". В США сделали заявление о спецоперации
"Трамп знает это". В США сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 09.11.2024
"Трамп знает это". В США сделали заявление о спецоперации
Избранный президент США Дональд Трамп понимает, что Россия победила в конфликте на Украине, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T22:38
2024-11-09T22:39
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
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владимир путин
дональд трамп
министерство обороны сша
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп понимает, что Россия победила в конфликте на Украине, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive."Вы должны взглянуть на поле боя прямо сейчас, &lt;…&gt; Россия победила, это не оспаривается, и президент Трамп знает это", — отметил он.По словам полковника, политик также должен понимать, что его планы по урегулированию украинского конфликта могут сработать не так, как он хочет, поскольку важно учитывать позицию Москву."Он знает, что войны с Россией следует избегать, и это хорошо, я рад, что он понимает это", — резюмировал Макгрегор.В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241109/tramp-1982863533.html
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в мире, россия, украина, москва, владимир путин, дональд трамп, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, юрий ушаков, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Юрий Ушаков, НАТО
"Трамп знает это". В США сделали заявление о спецоперации

Макгрегор: Трамп понимает, что Россия победила в конфликте на Украине

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп понимает, что Россия победила в конфликте на Украине, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Вы должны взглянуть на поле боя прямо сейчас, <…> Россия победила, это не оспаривается, и президент Трамп знает это", — отметил он.
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По словам полковника, политик также должен понимать, что его планы по урегулированию украинского конфликта могут сработать не так, как он хочет, поскольку важно учитывать позицию Москву.
"Он знает, что войны с Россией следует избегать, и это хорошо, я рад, что он понимает это", — резюмировал Макгрегор.
В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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