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Экс-советник Трампа объяснил, что ждет Украину после его победы - РИА Новости, 09.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:50 09.11.2024 (обновлено: 22:06 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/tramp-1982840342.html
Экс-советник Трампа объяснил, что ждет Украину после его победы
Экс-советник Трампа объяснил, что ждет Украину после его победы - РИА Новости, 09.11.2024
Экс-советник Трампа объяснил, что ждет Украину после его победы
Избранный президент США Дональд Трамп захочет всерьез заняться урегулирование конфликтом на Украине не на условиях Киева, заявил бывший советник по национальной РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T16:50
2024-11-09T22:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
москва
дональд трамп
джон болтон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп захочет всерьез заняться урегулирование конфликтом на Украине не на условиях Киева, заявил бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон в интервью Telegraph."Я думаю, попытка найти завершить военные действия на Украине будет одним из главных приоритетов Трампа &lt;…&gt; последствия для Украины будут очень серьезными", — отметил он.По словам эксперта, нельзя исключать, что урегулирование будет включать территориальные уступки и отказ Киева от членства в НАТО.В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241109/fitso-1982835908.html
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в мире, украина, киев, москва, дональд трамп, джон болтон, вооруженные силы украины, выборы президента сша — 2024, нато, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Москва, Дональд Трамп, Джон Болтон, Вооруженные силы Украины, Выборы президента США — 2024, НАТО, Владимир Путин
Экс-советник Трампа объяснил, что ждет Украину после его победы

Болтон: Трамп захочет положить конец конфликту на Украине

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп захочет всерьез заняться урегулирование конфликтом на Украине не на условиях Киева, заявил бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон в интервью Telegraph.
"Я думаю, попытка найти завершить военные действия на Украине будет одним из главных приоритетов Трампа <…> последствия для Украины будут очень серьезными", — отметил он.
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По словам эксперта, нельзя исключать, что урегулирование будет включать территориальные уступки и отказ Киева от членства в НАТО.
В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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