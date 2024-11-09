На Западе составили список стран, выигравших от избрания Трампа
Bloomberg: Путин выиграет, а Зеленский проиграет от избрания Трампа президентом
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп делит мировых лидеров на победителей и проигравших, пишет агентство Bloomberg.
"Если Дональд Трамп в чем-то и уверен, так это в том, что существуют победители и проигравшие", — говорится в публикации.
По мнению авторов материала, первый президентский срок политика показал, что он ранжировал мировых лидеров, исходя из их сильных и слабых сторон. Кто после второго избрания Трампа получит преимущества от его президентства, а кто будет испытывать трудности в отношениях с США — зависит от личного мнения главы Белого дома, отмечается в статье.
Одним из лидеров, который выиграет от президентства Трампа, издание называет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Как отмечается, у него были достаточно напряженные отношения с администрацией Джо Байдена, он будет рад приходу в белый дом своего давнего союзника.
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"Трамп, вероятно, усилит поддержку Израиля со стороны США", — говорится в статье.
Среди возможных бенефициаров от президентства Трампа также называются премьер-министр Индии Нарендра Моди, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, лидер КНДР Ким Чен Ын, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Аргентины Хавьер Милей.
Первым в списке "проигравших" значится Владимир Зеленский. Как отмечают авторы публикации, президент США может прекратить помощь Киеву и оказать давление, чтобы Украина отказалась от земель взамен на мирное соглашение.
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"Обещание Трампа закончить конфликт "в течение 24 часов" показывает, что его приоритетом является выход из кризиса", — пишет издание.
Из-за сложных отношений США с Ираном и КНР, согласно материалу, напряженность может сохраниться и в отношениях с президентом Масудом Пезешкианом и председателем Си Цзиньпином.
Из-за публичной поддержки канцлером Германии Олафом Шольцем кандидатуры Камалы Харрис на выборах в США отношение к нему со стороны Трампа также не обещает быть позитивным, говорится в статье.
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"Шольц и его правящая коалиция открыто отдали предпочтение Харрис. <…> Трамп вряд ли пропустил или забыл эти комментарии", — отмечают авторы.
В случае возобновления торговых споров с Францией президенту Эммануэлю Макрону также придется испытать на себе немилость нового президента США, несмотря на их опыт общения.
В списке других лидеров, которые могут проиграть от победы Трампа на выборах значатся премьер Японии Сигэру Исиба, президент Мексики Клаудия Шейнбаум и бразильский лидер Луис Инасио Лула да Силва.
Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.