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На Западе составили список стран, выигравших от избрания Трампа - РИА Новости, 09.11.2024
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16:02 09.11.2024 (обновлено: 23:50 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/tramp-1982834950.html
На Западе составили список стран, выигравших от избрания Трампа
На Западе составили список стран, выигравших от избрания Трампа - РИА Новости, 09.11.2024
На Западе составили список стран, выигравших от избрания Трампа
Избранный президент США Дональд Трамп делит мировых лидеров на победителей и проигравших, пишет агентство Bloomberg. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T16:02
2024-11-09T23:50
в мире
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израиль
россия
дональд трамп
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп делит мировых лидеров на победителей и проигравших, пишет агентство Bloomberg."Если Дональд Трамп в чем-то и уверен, так это в том, что существуют победители и проигравшие", — говорится в публикации.По мнению авторов материала, первый президентский срок политика показал, что он ранжировал мировых лидеров, исходя из их сильных и слабых сторон. Кто после второго избрания Трампа получит преимущества от его президентства, а кто будет испытывать трудности в отношениях с США — зависит от личного мнения главы Белого дома, отмечается в статье.Одним из лидеров, который выиграет от президентства Трампа, издание называет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Как отмечается, у него были достаточно напряженные отношения с администрацией Джо Байдена, он будет рад приходу в белый дом своего давнего союзника.&quot;Трамп, вероятно, усилит поддержку Израиля со стороны США&quot;, — говорится в статье.Президент России Владимир Путин, по мнению авторов материала, также входит в список потенциальных "победителей". Как отмечает издание, будущий глава Белого дома может поставить под сомнение единство НАТО и необходимость выделения помощи Украине.Среди возможных бенефициаров от президентства Трампа также называются премьер-министр Индии Нарендра Моди, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, лидер КНДР Ким Чен Ын, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Аргентины Хавьер Милей.Первым в списке "проигравших" значится Владимир Зеленский. Как отмечают авторы публикации, президент США может прекратить помощь Киеву и оказать давление, чтобы Украина отказалась от земель взамен на мирное соглашение.&quot;Обещание Трампа закончить конфликт &quot;в течение 24 часов&quot; показывает, что его приоритетом является выход из кризиса&quot;, — пишет издание.Из-за сложных отношений США с Ираном и КНР, согласно материалу, напряженность может сохраниться и в отношениях с президентом Масудом Пезешкианом и председателем Си Цзиньпином.Из-за публичной поддержки канцлером Германии Олафом Шольцем кандидатуры Камалы Харрис на выборах в США отношение к нему со стороны Трампа также не обещает быть позитивным, говорится в статье.&quot;Шольц и его правящая коалиция открыто отдали предпочтение Харрис. &lt;…&gt; Трамп вряд ли пропустил или забыл эти комментарии&quot;, — отмечают авторы.В случае возобновления торговых споров с Францией президенту Эммануэлю Макрону также придется испытать на себе немилость нового президента США, несмотря на их опыт общения.В списке других лидеров, которые могут проиграть от победы Трампа на выборах значатся премьер Японии Сигэру Исиба, президент Мексики Клаудия Шейнбаум и бразильский лидер Луис Инасио Лула да Силва.Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241109/finlyandiya-1982822219.html
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в мире, сша, израиль, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нато, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Израиль, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО, Выборы президента США — 2024
На Западе составили список стран, выигравших от избрания Трампа

Bloomberg: Путин выиграет, а Зеленский проиграет от избрания Трампа президентом

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп делит мировых лидеров на победителей и проигравших, пишет агентство Bloomberg.
"Если Дональд Трамп в чем-то и уверен, так это в том, что существуют победители и проигравшие", — говорится в публикации.
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По мнению авторов материала, первый президентский срок политика показал, что он ранжировал мировых лидеров, исходя из их сильных и слабых сторон. Кто после второго избрания Трампа получит преимущества от его президентства, а кто будет испытывать трудности в отношениях с США — зависит от личного мнения главы Белого дома, отмечается в статье.
Одним из лидеров, который выиграет от президентства Трампа, издание называет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Как отмечается, у него были достаточно напряженные отношения с администрацией Джо Байдена, он будет рад приходу в белый дом своего давнего союзника.
«

"Трамп, вероятно, усилит поддержку Израиля со стороны США", — говорится в статье.

Президент России Владимир Путин, по мнению авторов материала, также входит в список потенциальных "победителей". Как отмечает издание, будущий глава Белого дома может поставить под сомнение единство НАТО и необходимость выделения помощи Украине.
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Среди возможных бенефициаров от президентства Трампа также называются премьер-министр Индии Нарендра Моди, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, лидер КНДР Ким Чен Ын, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Аргентины Хавьер Милей.
Первым в списке "проигравших" значится Владимир Зеленский. Как отмечают авторы публикации, президент США может прекратить помощь Киеву и оказать давление, чтобы Украина отказалась от земель взамен на мирное соглашение.
«

"Обещание Трампа закончить конфликт "в течение 24 часов" показывает, что его приоритетом является выход из кризиса", — пишет издание.

Из-за сложных отношений США с Ираном и КНР, согласно материалу, напряженность может сохраниться и в отношениях с президентом Масудом Пезешкианом и председателем Си Цзиньпином.
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Из-за публичной поддержки канцлером Германии Олафом Шольцем кандидатуры Камалы Харрис на выборах в США отношение к нему со стороны Трампа также не обещает быть позитивным, говорится в статье.
«

"Шольц и его правящая коалиция открыто отдали предпочтение Харрис. <…> Трамп вряд ли пропустил или забыл эти комментарии", — отмечают авторы.

В случае возобновления торговых споров с Францией президенту Эммануэлю Макрону также придется испытать на себе немилость нового президента США, несмотря на их опыт общения.
В списке других лидеров, которые могут проиграть от победы Трампа на выборах значатся премьер Японии Сигэру Исиба, президент Мексики Клаудия Шейнбаум и бразильский лидер Луис Инасио Лула да Силва.
Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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