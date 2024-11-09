https://ria.ru/20241109/tramp-1982760473.html

Трамп придет — новый порядок наведет

Трамп придет — новый порядок наведет - РИА Новости, 09.11.2024

Трамп придет — новый порядок наведет

Самый популярный вопрос в мире сейчас: какой будет внешняя политика Дональда Трампа? Если о внутренней голова должна болеть у американцев (хотя в конечном итоге РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T08:00

2024-11-09T08:00

2024-11-09T08:02

аналитика

в мире

украина

сша

америка

дональд трамп

нато

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982755253_0:0:1792:1008_1920x0_80_0_0_68231f92c43525741b6a760d26bddde2.jpg

Самый популярный вопрос в мире сейчас: какой будет внешняя политика Дональда Трампа? Если о внутренней голова должна болеть у американцев (хотя в конечном итоге и то, что происходит в США, влияет на остальной мир), то поведение Соединенных Штатов на мировой арене касается практически всех. Уходящий гегемон влияет на все и везде, поэтому даже изменение его тактики, не говоря уже о смене стратегии (а именно на это замахивается новый старый президент), — это важнейшая тема для ключевых мировых держав, как его союзников-клиентов-партнеров, так и противников-врагов-оппонентов. Трамп уже был президентом, однако за четыре прошедших с тех пор года сильно изменился и мир, и он сам.В новый президентский срок руки Трампа будут если не развязаны полностью, то куда менее скованны — и у него появится больше возможностей следовать своим революционным (для американской глобалистской элиты) взглядам. Это не значит, что его ничего не будет сдерживать внутри собственной администрации, конгресса и "глубинного государства", но он действительно будет куда более свободным в проведении именно своей политики. Это пугает его противников и вдохновляет его сторонников, однако у Трампа остается другое ограничение.За те годы, что он провел вне Белого дома, американское влияние в мире ослабло — и восстановить его невозможно. Потому что это объективный и закономерный процесс заката несостоявшегося (то есть так и не достроенного) однополярного мира, глобалистского проекта англосаксов. Но ведь Трамп и не хочет строить глобальный Pax Americana — мир по-американски: вся его энергия и идеология направлена на то, чтобы "сделать Америку снова великой", то есть укрепить сами Соединенные Штаты, вдохнуть жизнь и новые силы в надрывающееся под грузом глобального доминирования государство, вернуть Америке статус национального государства, избавившись от бесперспективного положения "мировой империи нового типа". Разве не так?И да, и нет. Желания Трампа понятны, но машину американского гегемонизма не остановить простой сменой рулевого. Даже если бы Трамп смог резко нажать на тормоз (а он не будет этого делать), она бы еще долгое время двигалась по инерции, а не просто слетела в кювет. И даже многие противники США опасаются "мира без Америки" — мол, если американцы резко замкнутся в себе (или даже просто начнут этот процесс), в остальном мире начнутся хаос и война всех против всех. Подобная точка зрения ошибочна, хотя и нельзя назвать ее просто перевернутым тезисом самих атлантистов, которые уверяют, что американское глобальное лидерство несет народам мира прогресс, согласие и процветание, противостоят ему только ужасные диктаторы, автократы и вообще американскому лидерству нет никакой альтернативы, а сами американцы должны быть счастливы, выполняя свою миссию. Мир без Америки — точнее, без ее гегемонии — возможен, но неактуален на среднесрочную перспективу. Сейчас мы переживаем период демонтажа мира по-американски (западного проекта) — и в интересах остального мира, чтобы этот процесс шел хотя и быстро, но без масштабных обрушений, развалов и мировых войн. И поэтому то, по какому пути пойдет Трамп, имеет большое значение.Он не будет пытаться вернуть американское доминирование, но он и не замкнется в национальных границах. Трамп попытается перестроить все отношения США с внешним миром таким образом, чтобы они приносили максимальную выгоду американскому государству, экономике и обществу. Трамп — протекционист, поэтому он возобновит тарифные войны с Европой и Китаем, хотя и тут не будет действовать безумно. В отличие от его прошлого срока, ситуация в мире куда более горячая: два военных конфликта — на Украине и Ближнем Востоке — имеют взрывоопасный потенциал. Трампу действительно не нужны обе эти войны, потому что и Зеленский, и Нетаньяху хотят втянуть в них США. Первому это нужно для спасения того, что осталось от Украины, а второй все еще надеется стравить Штаты с Ираном, чтобы нанести невосполнимый ущерб Исламской Республике. При всей своей произраильской позиции Трамп (как и подавляющая часть американского истеблишмента) не только не пойдет на конфликт с Ираном, но и будет, по сути, принуждать Израиль к миру, то есть к прекращению атак на Ливан и бомбежек Газы. Упирающийся Нетаньяху в ближайшем будущем будет вынужден пойти на это, хотя и оставит часть Газы под контролем своей армии. Трамп захочет возобновить процесс арабо-израильского урегулирования, однако до смены Нетаньяху (и ухода ЦАХАЛ из Газы) этого не произойдет.В конфронтации с Китаем Трамп не будет перегибать палку — в частности, он не станет расчесывать тайваньскую тему. Но будет настойчив в требовании китайских уступок по торговле, однако не получит от Си Цзиньпина многого.Украина для Трампа становится чемоданом без ручки — у него нет ни малейшего желания продолжать политику Байдена "Мы будем с вами столько, сколько нужно для победы над русскими" (на словах, а в реальности — "Пока Россия не отступит"). Трамп не хочет победы над Россией на Украине — он предложит остановить конфликт по линии фронта. Естественно, что это будет воспринято в Киеве и атлантических элитах Европы как поражение Украины и ужасный удар по репутации Запада, хотя на самом деле подобная заморозка (с последующими обещаниями не принимать Украину в НАТО в ближайшие лет 20) стала бы в нынешней ситуации огромной победой и для Запада в целом, и для прозападной Украины.Но шансов на подобный исход нет — Путин никогда не откажется от нашей главной цели: Украина должна быть выведена из зоны влияния Запада, США и Европа должны отказаться от планов ее поглощения (даже того, что от нее осталось). Трамп, конечно, испробует в отношениях с Путиным разные методы — от шантажа и косвенных угроз до посулов и "подкупа", но они не сработают. В шантаж Путин не поверит, да и сам Трамп не будет так откровенно блефовать насчет прямого американского военного вмешательства в войну на Украине. "Подкуп" тоже бессмыслен — не то что снятие, но даже серьезное ослабление западных санкций невозможно (то есть не может быть гарантировано), однако и в случае, если бы оно произошло, Москва не изменила бы своей позиции по Украине, не отказалась бы ни от стратегического альянса с Китаем, ни от разворота на Глобальный Юг, ни от общего курса на строительство постамериканской мировой архитектуры (финансовой, логистической, безопасности и так далее). То есть торговаться с Путиным Трампу нечем, хотя это и не означает, что наш президент будет уклоняться от переговоров или с порога отвергать все предложения Дональда. Есть ситуации, когда процесс, который не может привести к результату, важен сам по себе, потому что время работает на нас.И самое главное — не нужно забывать, что у Трампа на самом деле нет врагов на мировой арене. Как он сам не раз говорил, его главный враг находится внутри США. И это у них с Путиным общее.

https://ria.ru/20241108/tramp-1982679215.html

https://ria.ru/20241108/ukraina-1982716506.html

https://ria.ru/20241108/zelenskiy-1982624243.html

украина

сша

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

аналитика, в мире, украина, сша, америка, дональд трамп, нато, выборы президента сша — 2024, си цзиньпин