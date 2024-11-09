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В Ленинградской области спасли пса, потерявшегося более трех месяцев назад

В Ленинградской области спасли пса, потерявшегося более трех месяцев назад - РИА Новости, 09.11.2024

В Ленинградской области спасли пса, потерявшегося более трех месяцев назад

Сотрудники Росгвардии вернули хозяевам из Ленинградской области пса по кличке Грей, который потерялся более трех месяцев назад, сообщил главк ведомства по... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T16:55

2024-11-09T16:55

2024-11-09T17:11

хорошие новости

ленинградская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии вернули хозяевам из Ленинградской области пса по кличке Грей, который потерялся более трех месяцев назад, сообщил главк ведомства по Северо-Западному округу в Telegram-канале. "Исхудавший и обессиленный, он подошел к сотруднице вневедомственной охраны Росгвардии, которая выгуливала своего питомца. Росгвардеец приютила потеряшку и отвезла в ветеринарную клинику, где по чипу быстро нашли хозяев", — говорится в посте.В попытке вернуться домой собака прошла более 40 километров, уточняется в публикации.

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ленинградская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество