В Ленинградской области спасли пса, потерявшегося более трех месяцев назад
Росгвардия вернула хозяевам из Ленобласти пса, потерявшегося 3 месяца назад
© Фото : Росгвардия Петербурга/TelegramСотрудники Росгвардии вернули хозяевам из Ленинградской области пса по кличке Грей
Сотрудники Росгвардии вернули хозяевам из Ленинградской области пса по кличке Грей
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии вернули хозяевам из Ленинградской области пса по кличке Грей, который потерялся более трех месяцев назад, сообщил главк ведомства по Северо-Западному округу в Telegram-канале.
"Исхудавший и обессиленный, он подошел к сотруднице вневедомственной охраны Росгвардии, которая выгуливала своего питомца. Росгвардеец приютила потеряшку и отвезла в ветеринарную клинику, где по чипу быстро нашли хозяев", — говорится в посте.
В попытке вернуться домой собака прошла более 40 километров, уточняется в публикации.
© Фото : Росгвардия Петербурга/TelegramСотрудники Росгвардии вернули хозяевам из Ленинградской области пса по кличке Грей
Сотрудники Росгвардии вернули хозяевам из Ленинградской области пса по кличке Грей