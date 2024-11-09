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В Ленинградской области спасли пса, потерявшегося более трех месяцев назад - РИА Новости, 09.11.2024
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16:55 09.11.2024 (обновлено: 17:11 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/sobaka-1982841126.html
В Ленинградской области спасли пса, потерявшегося более трех месяцев назад
В Ленинградской области спасли пса, потерявшегося более трех месяцев назад - РИА Новости, 09.11.2024
В Ленинградской области спасли пса, потерявшегося более трех месяцев назад
Сотрудники Росгвардии вернули хозяевам из Ленинградской области пса по кличке Грей, который потерялся более трех месяцев назад, сообщил главк ведомства по... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T16:55
2024-11-09T17:11
хорошие новости
ленинградская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии вернули хозяевам из Ленинградской области пса по кличке Грей, который потерялся более трех месяцев назад, сообщил главк ведомства по Северо-Западному округу в Telegram-канале. "Исхудавший и обессиленный, он подошел к сотруднице вневедомственной охраны Росгвардии, которая выгуливала своего питомца. Росгвардеец приютила потеряшку и отвезла в ветеринарную клинику, где по чипу быстро нашли хозяев", — говорится в посте.В попытке вернуться домой собака прошла более 40 километров, уточняется в публикации.
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ленинградская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество
Хорошие новости, Ленинградская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество
В Ленинградской области спасли пса, потерявшегося более трех месяцев назад

Росгвардия вернула хозяевам из Ленобласти пса, потерявшегося 3 месяца назад

© Фото : Росгвардия Петербурга/TelegramСотрудники Росгвардии вернули хозяевам из Ленинградской области пса по кличке Грей
Сотрудники Росгвардии вернули хозяевам из Ленинградской области пса по кличке Грей - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© Фото : Росгвардия Петербурга/Telegram
Сотрудники Росгвардии вернули хозяевам из Ленинградской области пса по кличке Грей
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии вернули хозяевам из Ленинградской области пса по кличке Грей, который потерялся более трех месяцев назад, сообщил главк ведомства по Северо-Западному округу в Telegram-канале.
"Исхудавший и обессиленный, он подошел к сотруднице вневедомственной охраны Росгвардии, которая выгуливала своего питомца. Росгвардеец приютила потеряшку и отвезла в ветеринарную клинику, где по чипу быстро нашли хозяев", — говорится в посте.
В попытке вернуться домой собака прошла более 40 километров, уточняется в публикации.
© Фото : Росгвардия Петербурга/TelegramСотрудники Росгвардии вернули хозяевам из Ленинградской области пса по кличке Грей
Сотрудники Росгвардии вернули хозяевам из Ленинградской области пса по кличке Грей - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© Фото : Росгвардия Петербурга/Telegram
Сотрудники Росгвардии вернули хозяевам из Ленинградской области пса по кличке Грей
 
Хорошие новостиЛенинградская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Общество
 
 
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