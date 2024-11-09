https://ria.ru/20241109/ris-1982794407.html

Россия нарастила закупки риса из Казахстана до двухлетнего максимума

Россия нарастила закупки риса из Казахстана до двухлетнего максимума - РИА Новости, 09.11.2024

Россия нарастила закупки риса из Казахстана до двухлетнего максимума

Импорт Россией риса из Казахстана по итогам восьми месяцев текущего года достиг двухлетних максимумов, увеличившись в годовом выражении на пятую часть,... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T08:49

2024-11-09T08:49

2024-11-09T08:49

экономика

россия

казахстан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758267394_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_51a04c8fd8cc7b696263b6a759f81305.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Импорт Россией риса из Казахстана по итогам восьми месяцев текущего года достиг двухлетних максимумов, увеличившись в годовом выражении на пятую часть, подсчитало РИА Новости по данным казахской статслужбы. Суммарные объемы покупок Россией риса у Казахстана за январь-август 2024 года выросли за год на 22% и достигли 11,7 миллиона долларов. Это стало максимумом за два года. Из других злаков Москва приобретала у Астаны пшеницу и меслин. Ее поставки уменьшились за год в 3,5 раза до минимальных за все время 342 тысяч долларов. Сократился за года и импорт пшеничной и пшенично-ржаной муки - на 12,3% до 5,4 миллиона долларов. Кроме того, в прошлом году РФ импортировала у своего соседа ячмень - на 183 тысячи долларов за восемь месяцев 2023 года, однако в этом году закупки остановились. Одиннадцатого декабря прошлого года правительство РФ ввело временный запрет на экспорт твердой пшеницы до 31 мая 2024 года. Пресс-служба российского кабмина сообщала, что решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности и позволит поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию из твердой пшеницы на внутреннем рынке.

https://ria.ru/20241008/ris-1602854975.html

https://ria.ru/20241007/ris-1976668588.html

россия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, казахстан