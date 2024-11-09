https://ria.ru/20241109/ris-1982794407.html
Россия нарастила закупки риса из Казахстана до двухлетнего максимума
Россия нарастила закупки риса из Казахстана до двухлетнего максимума - РИА Новости, 09.11.2024
Россия нарастила закупки риса из Казахстана до двухлетнего максимума
Импорт Россией риса из Казахстана по итогам восьми месяцев текущего года достиг двухлетних максимумов, увеличившись в годовом выражении на пятую часть,... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T08:49
2024-11-09T08:49
2024-11-09T08:49
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Импорт Россией риса из Казахстана по итогам восьми месяцев текущего года достиг двухлетних максимумов, увеличившись в годовом выражении на пятую часть, подсчитало РИА Новости по данным казахской статслужбы. Суммарные объемы покупок Россией риса у Казахстана за январь-август 2024 года выросли за год на 22% и достигли 11,7 миллиона долларов. Это стало максимумом за два года. Из других злаков Москва приобретала у Астаны пшеницу и меслин. Ее поставки уменьшились за год в 3,5 раза до минимальных за все время 342 тысяч долларов. Сократился за года и импорт пшеничной и пшенично-ржаной муки - на 12,3% до 5,4 миллиона долларов. Кроме того, в прошлом году РФ импортировала у своего соседа ячмень - на 183 тысячи долларов за восемь месяцев 2023 года, однако в этом году закупки остановились. Одиннадцатого декабря прошлого года правительство РФ ввело временный запрет на экспорт твердой пшеницы до 31 мая 2024 года. Пресс-служба российского кабмина сообщала, что решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности и позволит поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию из твердой пшеницы на внутреннем рынке.
https://ria.ru/20241008/ris-1602854975.html
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экономика, россия, казахстан
Экономика, Россия, Казахстан
Россия нарастила закупки риса из Казахстана до двухлетнего максимума
Импорт Россией риса из Казахстана за восемь месяцев достиг двухлетних максимумов
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Импорт Россией риса из Казахстана по итогам восьми месяцев текущего года достиг двухлетних максимумов, увеличившись в годовом выражении на пятую часть, подсчитало РИА Новости по данным казахской статслужбы.
Суммарные объемы покупок Россией риса у Казахстана за январь-август 2024 года выросли за год на 22% и достигли 11,7 миллиона долларов. Это стало максимумом за два года.
Из других злаков Москва
приобретала у Астаны
пшеницу и меслин. Ее поставки уменьшились за год в 3,5 раза до минимальных за все время 342 тысяч долларов. Сократился за года и импорт пшеничной и пшенично-ржаной муки - на 12,3% до 5,4 миллиона долларов.
Кроме того, в прошлом году РФ импортировала у своего соседа ячмень - на 183 тысячи долларов за восемь месяцев 2023 года, однако в этом году закупки остановились.
Одиннадцатого декабря прошлого года правительство РФ ввело временный запрет на экспорт твердой пшеницы до 31 мая 2024 года. Пресс-служба российского кабмина сообщала, что решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности и позволит поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию из твердой пшеницы на внутреннем рынке.