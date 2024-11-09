https://ria.ru/20241109/putin-1982844888.html

Путин поздравил Пахмутову с 95-летним юбилеем

Путин поздравил Пахмутову с 95-летним юбилеем - РИА Новости, 09.11.2024

Путин поздравил Пахмутову с 95-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил композитора, народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T17:26

2024-11-09T17:26

2024-11-09T22:37

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владимир путин

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил композитора, народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием, передает корреспондент РИА Новости. В субботу в Большом театре в столице проходит вечер в честь 95-летия Пахмутовой. Видеообращение главы государства было показано гостям мероприятия на экране. "Дорогая Александра Николаевна! Вы, вы и есть мелодия нашей страны и нашего народа. Мы вас очень-очень любим. Огромное вам спасибо!", - сказал Путин в видеообращении, показанном на юбилейном вечере в Большом театре. Президент назвал Пахмутову певцом целой эпохи. "Она (эпоха - ред.) звучит в ваших прекрасных мелодиях, где торжественность всегда сочетается с задушевностью, с глубокими чувствами любви к Отчизне. Вы воспринимаете жизнь во всем её многообразии. И этот жизнеутверждающий настрой в полной мере отражается в ваших произведениях", - отметил он. По словам Путина, произведения Пахмутовой заслужили искреннюю народную любовь."Самым плодотворным стал ваш творческий и семейный союз с Николаем Николаевичем Добронравовым", - подчеркнул он.Путин отметил, что произведения Пахмутовой о том, что бесконечно дорого россиянам: о Родине, о чистоте чувств и пронзительной нежности, о надежде и верной любви."Проходят годы, сменяются исполнители, но ваши песни, дорогая Александра Николаевна, продолжают звучать и объединять нас. Вы смогли поднять их до подлинного классического искусства. Ваш вклад в отечественную и мировую культуру, уникальное творческое долголетие являются гордостью России, а гениальная музыка – национальным достоянием", - добавил Путин.Президент РФ также добавил, что Пахмутова продолжает активно работать."Недавно в вашем родном Волгограде прозвучала композиция "СталГРЭС". На этой электростанции работали во время героической Сталинградской битвы ваши отец и брат. Эта песня – дань памяти подвигу всех тружеников непокоренного Сталинграда. В ней, как и во всём вашем неповторимом творчестве, отразился ваш сильный характер и богатство душевной щедрости. Верность искусству, людям, родной стране", - сказал Путин.Ранее глава государства присвоил Пахмутовой звание Героя Труда за заслуги в развитии музыкального искусства. Александра Пахмутова – народная артистка СССР (1984), Герой Социалистического Труда (1990), лауреат Государственных премий СССР (1975, 1982), премии Ленинского комсомола (1967), премии Союзного государства России и Белоруссии (2004). Награждена двумя орденами Ленина (1979, 1990), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1967, 1971), орденом Дружбы народов (1986). Лауреат Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2014 года. Удостоена российских орденов "За заслуги перед Отечеством" III (2014), II (1999) и I (2009) степеней. В 2019 году она была удостоена ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Композитор имеет награды Русской православной церкви – орден Преподобной Евфросинии, великой княгини Московской II степени (2008), орден Святой равноапостольной княгини Ольги I степени (2014). Пахмутова является обладателем премии "Овация" (2001), премии "Российский Национальный Олимп" (2004), а также Премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства (2010).

https://ria.ru/20241109/pakhmutova-1982827355.html

https://ria.ru/20241109/mishustin-1982849528.html

https://ria.ru/20241109/pakhmutova-1982825868.html

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ссср, россия, александра пахмутова, владимир путин