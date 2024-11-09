https://ria.ru/20241109/nikopol-1982799020.html

На Украине заявили о повреждении промышленного предприятия в Никополе

На Украине заявили о повреждении промышленного предприятия в Никополе - РИА Новости, 09.11.2024

На Украине заявили о повреждении промышленного предприятия в Никополе

Промышленное предприятие повреждено в городе Никополе, расположенном в Днепропетровской области Украины, заявил глава военной администрации города Кривой Рог... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T09:42

2024-11-09T09:42

2024-11-09T09:42

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

украина

кривой рог

александр вилкул

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в городе Никополе, расположенном в Днепропетровской области Украины, заявил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул в своем Telegram-канале. "Повреждено промышленное предприятие", - написал Вилкул, при этом не уточнив, о каком именно предприятии идет речь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

украина

кривой рог

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Ольга Фомченкова

в мире, днепропетровская область, украина, кривой рог, александр вилкул