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На Украине заявили о повреждении промышленного предприятия в Никополе - РИА Новости, 09.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:42 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/nikopol-1982799020.html
На Украине заявили о повреждении промышленного предприятия в Никополе
На Украине заявили о повреждении промышленного предприятия в Никополе - РИА Новости, 09.11.2024
На Украине заявили о повреждении промышленного предприятия в Никополе
Промышленное предприятие повреждено в городе Никополе, расположенном в Днепропетровской области Украины, заявил глава военной администрации города Кривой Рог... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T09:42
2024-11-09T09:42
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
кривой рог
александр вилкул
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в городе Никополе, расположенном в Днепропетровской области Украины, заявил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул в своем Telegram-канале. "Повреждено промышленное предприятие", - написал Вилкул, при этом не уточнив, о каком именно предприятии идет речь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
украина
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в мире, днепропетровская область, украина, кривой рог, александр вилкул
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Кривой Рог, Александр Вилкул
На Украине заявили о повреждении промышленного предприятия в Никополе

Вилкул: в Никополе в Днепропетровской области повреждено промпредприятие

CC BY-SA 3.0 / AeroSSC / Никополь, улица ПервомайскаяГород Никополь
Город Никополь - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
CC BY-SA 3.0 / AeroSSC / Никополь, улица Первомайская
Город Никополь. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в городе Никополе, расположенном в Днепропетровской области Украины, заявил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул в своем Telegram-канале.
"Повреждено промышленное предприятие", - написал Вилкул, при этом не уточнив, о каком именно предприятии идет речь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьУкраинаКривой РогАлександр Вилкул
 
 
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