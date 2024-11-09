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Жителя Москвы оштрафовали за ложную информацию о терактах - РИА Новости, 09.11.2024
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06:48 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/moskvich-1982789242.html
Жителя Москвы оштрафовали за ложную информацию о терактах
Жителя Москвы оштрафовали за ложную информацию о терактах - РИА Новости, 09.11.2024
Жителя Москвы оштрафовали за ложную информацию о терактах
Суд в Москве оштрафовал мужчину, который, будучи в сильном алкогольном опьянении, сообщил заведомо ложную информацию о готовящихся террористических актах в... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T06:48
2024-11-09T06:48
происшествия
санкт-петербург
россия
испания
пулково (аэропорт)
москва
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Суд в Москве оштрафовал мужчину, который, будучи в сильном алкогольном опьянении, сообщил заведомо ложную информацию о готовящихся террористических актах в Санкт-Петербурге и Мадриде, а также призвал "блокировать" Испанию, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК РФ, и назначить наказание в виде штрафа",- сказано в документах. Сумма назначенного штрафа не уточняется, но по части 1 указанной статьи (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) он составляет от 200 до 500 тысяч рублей. В документах сказано, что в декабре прошлого года, мужчина, находясь в своей квартире в состоянии сильного алкогольного опьянения, позвонил в "112" и сообщил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о готовящихся взрывах по нескольким адресам в Санкт-Петербурге. Из показаний свидетеля, которая приняла от фигуранта звонок, следует, что тот назвал ей адрес, где будет взрыв, вероятно, речь шла о "Пулково", и призвал блокировать терминал, куда "приземлится звезда". Затем москвич просил уточнить у свидетеля три рейса, чтобы он мог назвать точный адрес, где произойдет теракт. Кроме того, он сообщил, что, возможно, в одном из судов Петербурга находится взрывчатое вещество. Также мужчина говорил про стадион, название которого не уточнил, лишь добавил, что туда тоже должна приехать "известная личность". Однако затем обвиняемый сказал, что все, возможно, начнется с Испании (Мадрида) или Азии и что туда кто-то "прилетит на яхте" и его нужно скоординировать, так как фигурант не был уверен, "во сколько точно будет происходить террористический акт". После этого мужчина попросил специалиста по приему и обработке экстренных вызовов "блокировать Испанию". Оперативные службы сработали незамедлительно и установили, что данные сообщения являлись ложными и не соответствовали действительности. Злоумышленника задержали, на допросе он сообщил, что находился в состоянии алкогольного опьянения, а звонок совершил, чтобы "проверить, как отреагируют на такое сообщение сотрудники экстренных служб". В суде он полностью признал свою вину.
https://ria.ru/20241011/metro-1977647713.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, испания, пулково (аэропорт), москва
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Испания, Пулково (аэропорт), Москва
Жителя Москвы оштрафовали за ложную информацию о терактах

Суд оштрафовал мужчину за ложную информацию о терактах в Петербурге и Мадриде

© РИА Новости / Руслан КривобокКресло судьи в зале заседаний
Кресло судьи в зале заседаний - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Кресло судьи в зале заседаний. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Суд в Москве оштрафовал мужчину, который, будучи в сильном алкогольном опьянении, сообщил заведомо ложную информацию о готовящихся террористических актах в Санкт-Петербурге и Мадриде, а также призвал "блокировать" Испанию, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК РФ, и назначить наказание в виде штрафа",- сказано в документах.
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Сумма назначенного штрафа не уточняется, но по части 1 указанной статьи (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) он составляет от 200 до 500 тысяч рублей.
В документах сказано, что в декабре прошлого года, мужчина, находясь в своей квартире в состоянии сильного алкогольного опьянения, позвонил в "112" и сообщил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о готовящихся взрывах по нескольким адресам в Санкт-Петербурге.
Из показаний свидетеля, которая приняла от фигуранта звонок, следует, что тот назвал ей адрес, где будет взрыв, вероятно, речь шла о "Пулково", и призвал блокировать терминал, куда "приземлится звезда". Затем москвич просил уточнить у свидетеля три рейса, чтобы он мог назвать точный адрес, где произойдет теракт. Кроме того, он сообщил, что, возможно, в одном из судов Петербурга находится взрывчатое вещество. Также мужчина говорил про стадион, название которого не уточнил, лишь добавил, что туда тоже должна приехать "известная личность".
Однако затем обвиняемый сказал, что все, возможно, начнется с Испании (Мадрида) или Азии и что туда кто-то "прилетит на яхте" и его нужно скоординировать, так как фигурант не был уверен, "во сколько точно будет происходить террористический акт". После этого мужчина попросил специалиста по приему и обработке экстренных вызовов "блокировать Испанию".
Оперативные службы сработали незамедлительно и установили, что данные сообщения являлись ложными и не соответствовали действительности.
Злоумышленника задержали, на допросе он сообщил, что находился в состоянии алкогольного опьянения, а звонок совершил, чтобы "проверить, как отреагируют на такое сообщение сотрудники экстренных служб". В суде он полностью признал свою вину.
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