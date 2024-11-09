https://ria.ru/20241109/livan-1982835186.html

В Ливане заявили о гибели семи человек при израильской бомбардировке Тира

В Ливане заявили о гибели семи человек при израильской бомбардировке Тира - РИА Новости, 09.11.2024

В Ливане заявили о гибели семи человек при израильской бомбардировке Тира

Жертвами израильской бомбардировки города Тир на юге Ливана стали семь человек, 46 мирных жителей получили ранения, сообщается в заявлении Центра экстренных... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T16:02

2024-11-09T16:02

2024-11-09T16:16

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БЕЙРУТ, 9 ноя — РИА Новости. Жертвами израильской бомбардировки города Тир на юге Ливана стали семь человек, 46 мирных жителей получили ранения, сообщается в заявлении Центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана. В ночь на субботу очевидцы рассказали РИА Новости, что израильская авиация подвергла сильным ударам центр города Тир в результате чего четыре многоэтажных здания были разрушены полностью и еще несколько получили серьезные повреждения. "По обновленным данным, количество жертв израильских бомбардировок Тира составило семь человек, 46 мирных жителей получили ранения разной степени тяжести",- написано в заявлении. В центре ЧС также заявили, что под завалами найдено большое количество частей тел погибших, в связи с чем будут проведены необходимые анализы для установления личностей. Поисковые работы продолжаются на месте ударов с целью найти тела пропавших без вести.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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Ольга Фомченкова

в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан, израиль