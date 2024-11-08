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Израиль атаковал центр города на юге Ливана, разрушив несколько зданий
Израиль атаковал центр города на юге Ливана, разрушив несколько зданий - РИА Новости, 08.11.2024
Израиль атаковал центр города на юге Ливана, разрушив несколько зданий
Израильские ВВС ударили по центру города Тир на юге Ливана, разрушены несколько зданий, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T19:48
2024-11-08T19:48
2024-11-08T20:26
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БЕЙРУТ, 8 ноя — РИА Новости. Израильские ВВС ударили по центру города Тир на юге Ливана, разрушены несколько зданий, сообщили РИА Новости очевидцы."Израильские самолеты нанесли несколько очень сильных ударов по центру Тира в районе окружной имени Джумблата. Несколько зданий полностью разрушены", — рассказали собеседники агентства.По их словам, в этом районе проживает большое количество мирных жителей. Сейчас туда прибывают кареты скорой помощи и спасатели.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана, а также продолжает воздушные бомбардировки, в результате которых погибли уже более 3,1 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона стали беженцами.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои, а также не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются попадания в жилые строения.Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которых эвакуировали из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241108/livan-1982664765.html
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в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, тель-авив
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Тель-Авив
Израиль атаковал центр города на юге Ливана, разрушив несколько зданий
ВВС Израиля ударили по центру Тира на юге Ливана, разрушены несколько зданий