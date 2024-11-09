https://ria.ru/20241109/kosmos-1982831503.html

Космонавт рассказал о "заразном" сне, который часто снится на орбите

Космонавт рассказал о "заразном" сне, который часто снится на орбите - РИА Новости, 09.11.2024

Космонавт рассказал о "заразном" сне, который часто снится на орбите

Космонавтам часто снится, что они встречают на Земле знакомых, а те удивляются этой встрече, рассказал российский космонавт Андрей Федяев на фестивале "ВНауке... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T15:10

2024-11-09T15:10

2024-11-09T16:03

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Космонавтам часто снится, что они встречают на Земле знакомых, а те удивляются этой встрече, рассказал российский космонавт Андрей Федяев на фестивале "ВНауке 2.0". "Некоторые космонавты рассказывают, что часто снится сон, как будто он во сне идет по земле, встречает какого-то знакомого, а знакомый ему говорит: "Привет! А что ты здесь делаешь? Ты же в космосе должен быть", — сказал Федяев.По его словам, такой сон не раз снился разным людям, но сам он ничего подобного не видел."Возможно, когда кто-то рассказывает эту историю, он автоматически программирует мозг этот на воспроизведение вот такого сна. Кому-то одному приснился, он рассказал, а дальше это уже пошло — как зараза какая-то, может быть. Но меня не коснулось", — добавил космонавт.Он признался, что ему на орбите снились самые обычные сны — как цветные, так и черно-белые.Федяев находился в космическом полете с 2 марта по 4 сентября 2023 года.

https://ria.ru/20240412/kosmos-1938024806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, земля, россия, космос