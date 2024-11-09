Мишустин утвердил состав делегации для участия в конференции ООН по климату
Мишустин утвердил состав делегации РФ на конференции ООН по климату в Баку
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин, который будет представлять РФ на высоком уровне на конференции ООН по климату в Баку, утвердил состав делегации РФ, направляемой для участия в мероприятии, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Утвердить прилагаемый состав делегации России, направляемой для участия в работе 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, 19-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, действующей в качестве Совещания сторон Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, 6-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, действующей в качестве Совещания сторон Парижского соглашения, 61-й сессии Вспомогательных органов Рамочной конвенции ООН об изменении климата (11-22 ноября 2024 года, город Баку, Азербайджан)", - говорится в документе.
Мишустин будет представлять РФ на высоком уровне на конференции по климату, сообщал ранее президент РФ Владимир Путин. Согласно опубликованному документу, глава правительства назначил руководителем делегации (по согласованию) помощника президента РФ, специального представителя президента России по вопросам климата Руслана Эдельгериева.
Возглавил делегацию помощник президента РФ, специальный представитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев. В состав делегации, в частности, вошли: руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков, руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, министр экономического развития РФ Максим Решетников.