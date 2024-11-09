https://ria.ru/20241109/fitso-1982835908.html

Фицо раскрыл, что в ЕС стали говорить об Украине

Фицо раскрыл, что в ЕС стали говорить об Украине - РИА Новости, 09.11.2024

Фицо раскрыл, что в ЕС стали говорить об Украине

В ЕС стали понимать, что Украина находится в тяжелом положении, заявил премьер Словакии Роберт Фицо на саммите Европейского политического сообщества, его слова... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T16:09

2024-11-09T16:09

2024-11-09T23:52

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сергей шойгу

роберт фицо

евросоюз

украина

владимир рогов

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В ЕС стали понимать, что Украина находится в тяжелом положении, заявил премьер Словакии Роберт Фицо на саммите Европейского политического сообщества, его слова приводит телеканал Televízia TA3."Получена определенная информация относительно военной ситуации на Украине, и очевидно, что Украина проигрывает", — отметил он.Политик также добавил, что санкции не нанесли вреда России, как на то рассчитывали европейские политики."Наша стратегия не работает", — резюмировал Фицо.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью "России 24" секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.На этой неделе сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска продвигаются к южному пригороду Курахово в западной части ДНР, занимая новые позиции.

https://ria.ru/20241109/zelenskiy-1982827860.html

https://ria.ru/20241109/ukraina-1982828844.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, сергей шойгу, роберт фицо, евросоюз, украина, владимир рогов