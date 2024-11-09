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Фицо раскрыл, что в ЕС стали говорить об Украине - РИА Новости, 09.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:09 09.11.2024 (обновлено: 23:52 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/fitso-1982835908.html
Фицо раскрыл, что в ЕС стали говорить об Украине
Фицо раскрыл, что в ЕС стали говорить об Украине - РИА Новости, 09.11.2024
Фицо раскрыл, что в ЕС стали говорить об Украине
В ЕС стали понимать, что Украина находится в тяжелом положении, заявил премьер Словакии Роберт Фицо на саммите Европейского политического сообщества, его слова... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T16:09
2024-11-09T23:52
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сергей шойгу
роберт фицо
евросоюз
украина
владимир рогов
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В ЕС стали понимать, что Украина находится в тяжелом положении, заявил премьер Словакии Роберт Фицо на саммите Европейского политического сообщества, его слова приводит телеканал Televízia TA3."Получена определенная информация относительно военной ситуации на Украине, и очевидно, что Украина проигрывает", — отметил он.Политик также добавил, что санкции не нанесли вреда России, как на то рассчитывали европейские политики."Наша стратегия не работает", — резюмировал Фицо.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью "России 24" секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.На этой неделе сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска продвигаются к южному пригороду Курахово в западной части ДНР, занимая новые позиции.
https://ria.ru/20241109/zelenskiy-1982827860.html
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в мире, донецкая народная республика, сергей шойгу, роберт фицо, евросоюз, украина, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Сергей Шойгу, Роберт Фицо, Евросоюз, Украина, Владимир Рогов
Фицо раскрыл, что в ЕС стали говорить об Украине

Фицо: ЕС получил информацию о тяжелом положении Украины на фронте

© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В ЕС стали понимать, что Украина находится в тяжелом положении, заявил премьер Словакии Роберт Фицо на саммите Европейского политического сообщества, его слова приводит телеканал Televízia TA3.
"Получена определенная информация относительно военной ситуации на Украине, и очевидно, что Украина проигрывает", — отметил он.
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Политик также добавил, что санкции не нанесли вреда России, как на то рассчитывали европейские политики.
"Наша стратегия не работает", — резюмировал Фицо.
Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью "России 24" секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
На этой неделе сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска продвигаются к южному пригороду Курахово в западной части ДНР, занимая новые позиции.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСергей ШойгуРоберт ФицоЕвросоюзУкраинаВладимир Рогов
 
 
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