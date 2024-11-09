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Раскрыто, какие долларовые купюры никому не нужны - РИА Новости, 09.11.2024
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02:10 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/dollary-1982776219.html
Раскрыто, какие долларовые купюры никому не нужны
Раскрыто, какие долларовые купюры никому не нужны - РИА Новости, 09.11.2024
Раскрыто, какие долларовые купюры никому не нужны
И российские, и зарубежные банки всё чаще отказываются принимать старые долларовые купюры. В чем причина, рассказал в интервью агентству "Прайм" финансист... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T02:10
2024-11-09T02:10
экономика
сша
лазарь бадалов
европа
доллары
банки
банкноты
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. И российские, и зарубежные банки всё чаще отказываются принимать старые долларовые купюры. В чем причина, рассказал в интервью агентству "Прайм" финансист Лазарь Бадалов.Дело в том, что из-за санкций российские банки не могут напрямую пересылать наличную иностранную валюту в Европу и в США. Получать обратно новые купюры они также не могут. С помощью обходных путей менять за границей ветхие и старые деньги сложно, дорого и долго. Поэтому они предпочитают перестраховываться."То есть, банкнотная сделка совершается на миллионы, десятки миллионов в валюте. А одну ветхую банкноту никто не будет везти за рубеж", — отмечает эксперт.Что касается так называемых старых долларов — до 2009 года выпуска, то их проще подделать, поэтому и обменять за границей трудно, хотя никаких ограничений на такие купюры в США официально не вводили. Связываться с ними посредники также не желают, заключил Бадалов.
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экономика, сша, лазарь бадалов, европа, доллары, банки, банкноты
Экономика, США, Лазарь Бадалов, Европа, доллары, Банки, банкноты
Раскрыто, какие долларовые купюры никому не нужны

Финансист Бадалов назвал санкции причиной отказа банков принимать доллары

© РИА Новости / Михаил Кутузов | Перейти в медиабанкДенежные купюры - доллар США
Денежные купюры - доллар США - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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Денежные купюры - доллар США. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. И российские, и зарубежные банки всё чаще отказываются принимать старые долларовые купюры. В чем причина, рассказал в интервью агентству "Прайм" финансист Лазарь Бадалов.
Дело в том, что из-за санкций российские банки не могут напрямую пересылать наличную иностранную валюту в Европу и в США. Получать обратно новые купюры они также не могут. С помощью обходных путей менять за границей ветхие и старые деньги сложно, дорого и долго. Поэтому они предпочитают перестраховываться.
"То есть, банкнотная сделка совершается на миллионы, десятки миллионов в валюте. А одну ветхую банкноту никто не будет везти за рубеж", — отмечает эксперт.
Что касается так называемых старых долларов — до 2009 года выпуска, то их проще подделать, поэтому и обменять за границей трудно, хотя никаких ограничений на такие купюры в США официально не вводили. Связываться с ними посредники также не желают, заключил Бадалов.
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ЭкономикаСШАЛазарь БадаловЕвропадолларыБанкибанкноты
 
 
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