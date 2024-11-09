Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал мужчину, до смерти избившего знакомого на Новом Арбате - РИА Новости, 09.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 09.11.2024 (обновлено: 14:53 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/arest-1982828143.html
Суд арестовал мужчину, до смерти избившего знакомого на Новом Арбате
Суд арестовал мужчину, до смерти избившего знакомого на Новом Арбате - РИА Новости, 09.11.2024
Суд арестовал мужчину, до смерти избившего знакомого на Новом Арбате
Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО мужчину, до смерти избившего своего знакомого на Новом Арбате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T14:43
2024-11-09T14:53
происшествия
москва
новый арбат
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982828671_0:186:614:531_1920x0_80_0_0_e25ca7775bacb00482f071102573ce2a.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО мужчину, до смерти избившего своего знакомого на Новом Арбате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Пресненского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Горленко Ильи Максимиалиновича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, на срок 2 месяца 00 суток, до 8 января 2025 года", - рассказал собеседник агентства. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. По данным следствия, 8 ноября фигурант, находясь напротив здания на улице Новый Арбат, "на почве злости и личной неприязни" нанес не менее 10 ударов ногами в область туловища и головы своему знакомому, в том числе прыгнув на него. От полученных повреждений потерпевший скончался в одной из городских больниц.
https://ria.ru/20241108/prigovor-1982754444.html
москва
новый арбат
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982828671_0:147:614:608_1920x0_80_0_0_9088cca616924f32d02494c51cbe8875.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, новый арбат, россия
Происшествия, Москва, Новый Арбат, Россия
Суд арестовал мужчину, до смерти избившего знакомого на Новом Арбате

Пресненский суд арестовал мужчину, до смерти избившего знакомого на Новом Арбате

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramИлья Горленко, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего
Илья Горленко, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Илья Горленко, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО мужчину, до смерти избившего своего знакомого на Новом Арбате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Пресненского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Горленко Ильи Максимиалиновича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, на срок 2 месяца 00 суток, до 8 января 2025 года", - рассказал собеседник агентства.
За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
По данным следствия, 8 ноября фигурант, находясь напротив здания на улице Новый Арбат, "на почве злости и личной неприязни" нанес не менее 10 ударов ногами в область туловища и головы своему знакомому, в том числе прыгнув на него. От полученных повреждений потерпевший скончался в одной из городских больниц.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Суд в Ростове-на-Дону осудил двух мужчин, переводивших деньги террористам
8 ноября, 19:33
 
ПроисшествияМоскваНовый АрбатРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала