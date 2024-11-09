https://ria.ru/20241109/arest-1982828143.html

Суд арестовал мужчину, до смерти избившего знакомого на Новом Арбате

Суд арестовал мужчину, до смерти избившего знакомого на Новом Арбате - РИА Новости, 09.11.2024

Суд арестовал мужчину, до смерти избившего знакомого на Новом Арбате

Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО мужчину, до смерти избившего своего знакомого на Новом Арбате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T14:43

2024-11-09T14:43

2024-11-09T14:53

происшествия

москва

новый арбат

россия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО мужчину, до смерти избившего своего знакомого на Новом Арбате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Пресненского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Горленко Ильи Максимиалиновича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, на срок 2 месяца 00 суток, до 8 января 2025 года", - рассказал собеседник агентства. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. По данным следствия, 8 ноября фигурант, находясь напротив здания на улице Новый Арбат, "на почве злости и личной неприязни" нанес не менее 10 ударов ногами в область туловища и головы своему знакомому, в том числе прыгнув на него. От полученных повреждений потерпевший скончался в одной из городских больниц.

https://ria.ru/20241108/prigovor-1982754444.html

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происшествия, москва, новый арбат, россия