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Россия ведет переговоры о создании зон свободной торговли в Африке - РИА Новости, 09.11.2024
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20:37 09.11.2024 (обновлено: 20:38 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/afrika-1982863856.html
Россия ведет переговоры о создании зон свободной торговли в Африке
Россия ведет переговоры о создании зон свободной торговли в Африке - РИА Новости, 09.11.2024
Россия ведет переговоры о создании зон свободной торговли в Африке
Россия ведет переговоры о создании зон свободной торговли с Египтом, Алжиром, Марокко и Тунисом, заявил советник президента РФ Антон Кобяков. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T20:37
2024-11-09T20:38
россия
евразийский экономический союз
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СИРИУС, 9 ноя - РИА Новости. Россия ведет переговоры о создании зон свободной торговли с Египтом, Алжиром, Марокко и Тунисом, заявил советник президента РФ Антон Кобяков. "Придаем большое значение углублению сотрудничества с африканскими государствами в торгово-инвестиционной сфере, в том числе через подключение российских экономоператоров к реализации инфраструктурных проектов… Важным элементом нашего экономического партнерства могут стать соглашения о свободной торговле с африканскими государствами. Переговоры о заключении таких соглашений уже запущены с Египтом, Алжиром, Марокко, Тунисом", - сказал Кобяков в ходе пресс-конференции на полях министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка".Он добавил, что на данный момент активно ведутся переговоры по стандартизации торгового и инвестиционного законодательства с ЮАР, Зимбабве, Анголой, Замбией, Мозамбиком и Нигерией. "Отмечу усиление взаимной заинтересованности в расширении экономических связей по линии ЕАЭС с африканскими интеграционными объединениями", - заключил Кобяков.
https://ria.ru/20241109/afrika-1982862649.html
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россия, евразийский экономический союз, египет, алжир (республика), марокко, африка, форум "россия — африка", в мире, экономика
Россия, Евразийский экономический союз, Египет, Алжир (республика), Марокко, Африка, Форум "Россия — Африка", В мире, Экономика
Россия ведет переговоры о создании зон свободной торговли в Африке

Кобяков: РФ ведет переговоры о зонах свободной торговли в четырех странах Африки

© Fotolia / luluТунис
Тунис - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© Fotolia / lulu
Тунис. Архивное фото
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СИРИУС, 9 ноя - РИА Новости. Россия ведет переговоры о создании зон свободной торговли с Египтом, Алжиром, Марокко и Тунисом, заявил советник президента РФ Антон Кобяков.
"Придаем большое значение углублению сотрудничества с африканскими государствами в торгово-инвестиционной сфере, в том числе через подключение российских экономоператоров к реализации инфраструктурных проектов… Важным элементом нашего экономического партнерства могут стать соглашения о свободной торговле с африканскими государствами. Переговоры о заключении таких соглашений уже запущены с Египтом, Алжиром, Марокко, Тунисом", - сказал Кобяков в ходе пресс-конференции на полях министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка".
Он добавил, что на данный момент активно ведутся переговоры по стандартизации торгового и инвестиционного законодательства с ЮАР, Зимбабве, Анголой, Замбией, Мозамбиком и Нигерией.
"Отмечу усиление взаимной заинтересованности в расширении экономических связей по линии ЕАЭС с африканскими интеграционными объединениями", - заключил Кобяков.
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РоссияЕвразийский экономический союзЕгипетАлжир (республика)МароккоАфрикаФорум "Россия — Африка"В миреЭкономика
 
 
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