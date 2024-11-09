https://ria.ru/20241109/afrika-1982863856.html

Россия ведет переговоры о создании зон свободной торговли в Африке

Россия ведет переговоры о создании зон свободной торговли в Африке - РИА Новости, 09.11.2024

Россия ведет переговоры о создании зон свободной торговли в Африке

Россия ведет переговоры о создании зон свободной торговли с Египтом, Алжиром, Марокко и Тунисом, заявил советник президента РФ Антон Кобяков. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T20:37

2024-11-09T20:37

2024-11-09T20:38

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алжир (республика)

марокко

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СИРИУС, 9 ноя - РИА Новости. Россия ведет переговоры о создании зон свободной торговли с Египтом, Алжиром, Марокко и Тунисом, заявил советник президента РФ Антон Кобяков. "Придаем большое значение углублению сотрудничества с африканскими государствами в торгово-инвестиционной сфере, в том числе через подключение российских экономоператоров к реализации инфраструктурных проектов… Важным элементом нашего экономического партнерства могут стать соглашения о свободной торговле с африканскими государствами. Переговоры о заключении таких соглашений уже запущены с Египтом, Алжиром, Марокко, Тунисом", - сказал Кобяков в ходе пресс-конференции на полях министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка".Он добавил, что на данный момент активно ведутся переговоры по стандартизации торгового и инвестиционного законодательства с ЮАР, Зимбабве, Анголой, Замбией, Мозамбиком и Нигерией. "Отмечу усиление взаимной заинтересованности в расширении экономических связей по линии ЕАЭС с африканскими интеграционными объединениями", - заключил Кобяков.

https://ria.ru/20241109/afrika-1982862649.html

россия

египет

алжир (республика)

марокко

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россия, евразийский экономический союз, египет, алжир (республика), марокко, африка, форум "россия — африка", в мире, экономика