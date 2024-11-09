В строительстве АЭС нельзя обойтись без опыта России, заявили в Турции
Министр энергетики Турции Байрактар: без России в строительстве АЭС не обойтись
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаги России, МАГАТЭ и Турции у строящейся атомной электростанции "Аккую"
Флаги России, МАГАТЭ и Турции у строящейся атомной электростанции "Аккую". Архивное фото
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СТАМБУЛ, 9 ноя — РИА Новости. Россия — одна из стран, без опыта которых в сфере атомной энергетики не обойтись, заявил в субботу министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар в интервью телеканалу CNN Türk.
"Россия - одна из стран, без которых в строительстве атомных станций не обойтись. Китай также в авангарде стран, возводящих АЭС, Южная Корея также играет важную роль в этой сфере. В общем, если вы планируете строительство АЭС, вам необходимо проводить переговоры с этими тремя странами. РФ строит нам АЭС "Аккую", проект продолжается", - заявил Байрактар.
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Анкара продолжает переговоры с РФ, Китаем и Южной Кореей по строительству новых АЭС в Турции и рассчитывает производить у себя ядерное топливо, говорил 1 ноября Байрактар. В ближайшие 20 лет Турции понадобится ввести в эксплуатацию три АЭС по четыре энергоблока - "Аккую" на юге, а также АЭС в Синопе на севере страны и во Фракии на западе. Турция рассчитывает в течение 2025 года подписать соглашения по строительству двух АЭС, "Аккую" и планируемые новые АЭС Турции к 2053 году покроют до 30% потребностей Турции в электроэнергии, говорил в июле Байрактар.
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Москва считает, что если удастся согласовать параметры участия России в строительстве АЭС "Синоп", то от этого выиграют обе стороны, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Астане в июле 2024 года на полях саммита ШОС отмечал, что Анкара и Москва обсуждают детали нового проекта. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, в свою очередь, сообщал, что госкорпорация рассматривается в качестве генподрядчика строительства АЭС "Синоп".
Сейчас в Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
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