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В строительстве АЭС нельзя обойтись без опыта России, заявили в Турции - РИА Новости, 09.11.2024
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11:52 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/aes-1982811267.html
В строительстве АЭС нельзя обойтись без опыта России, заявили в Турции
В строительстве АЭС нельзя обойтись без опыта России, заявили в Турции - РИА Новости, 09.11.2024
В строительстве АЭС нельзя обойтись без опыта России, заявили в Турции
Россия — одна из стран, без опыта которых в сфере атомной энергетики не обойтись, заявил в субботу министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар в интервью... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T11:52
2024-11-09T11:52
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СТАМБУЛ, 9 ноя — РИА Новости. Россия — одна из стран, без опыта которых в сфере атомной энергетики не обойтись, заявил в субботу министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар в интервью телеканалу CNN Türk. "Россия - одна из стран, без которых в строительстве атомных станций не обойтись. Китай также в авангарде стран, возводящих АЭС, Южная Корея также играет важную роль в этой сфере. В общем, если вы планируете строительство АЭС, вам необходимо проводить переговоры с этими тремя странами. РФ строит нам АЭС "Аккую", проект продолжается", - заявил Байрактар. Министр отметил, что Анкара рассчитывает на потенциальное сотрудничество как со странами БРИКС и Организации тюркских государств, так и с США и другими западными странами. В частности, министр напомнил, что с США обсуждается строительство малых модульных реакторов. Анкара продолжает переговоры с РФ, Китаем и Южной Кореей по строительству новых АЭС в Турции и рассчитывает производить у себя ядерное топливо, говорил 1 ноября Байрактар. В ближайшие 20 лет Турции понадобится ввести в эксплуатацию три АЭС по четыре энергоблока - "Аккую" на юге, а также АЭС в Синопе на севере страны и во Фракии на западе. Турция рассчитывает в течение 2025 года подписать соглашения по строительству двух АЭС, "Аккую" и планируемые новые АЭС Турции к 2053 году покроют до 30% потребностей Турции в электроэнергии, говорил в июле Байрактар. Москва считает, что если удастся согласовать параметры участия России в строительстве АЭС "Синоп", то от этого выиграют обе стороны, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Астане в июле 2024 года на полях саммита ШОС отмечал, что Анкара и Москва обсуждают детали нового проекта. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, в свою очередь, сообщал, что госкорпорация рассматривается в качестве генподрядчика строительства АЭС "Синоп". Сейчас в Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
https://ria.ru/20241003/energetika-1976027263.html
https://ria.ru/20240917/atom-1973063703.html
https://ria.ru/20240912/turtsiya-1972173680.html
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в мире, турция, россия, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, владимир путин, аэс "аккую", брикс, шос
В мире, Турция, Россия, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, АЭС "Аккую", БРИКС, ШОС
В строительстве АЭС нельзя обойтись без опыта России, заявили в Турции

Министр энергетики Турции Байрактар: без России в строительстве АЭС не обойтись

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаги России, МАГАТЭ и Турции у строящейся атомной электростанции "Аккую"
Флаги России, МАГАТЭ и Турции у строящейся атомной электростанции Аккую - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаги России, МАГАТЭ и Турции у строящейся атомной электростанции "Аккую". Архивное фото
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СТАМБУЛ, 9 ноя — РИА Новости. Россия — одна из стран, без опыта которых в сфере атомной энергетики не обойтись, заявил в субботу министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар в интервью телеканалу CNN Türk.
"Россия - одна из стран, без которых в строительстве атомных станций не обойтись. Китай также в авангарде стран, возводящих АЭС, Южная Корея также играет важную роль в этой сфере. В общем, если вы планируете строительство АЭС, вам необходимо проводить переговоры с этими тремя странами. РФ строит нам АЭС "Аккую", проект продолжается", - заявил Байрактар.
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Анкара продолжает переговоры с РФ, Китаем и Южной Кореей по строительству новых АЭС в Турции и рассчитывает производить у себя ядерное топливо, говорил 1 ноября Байрактар. В ближайшие 20 лет Турции понадобится ввести в эксплуатацию три АЭС по четыре энергоблока - "Аккую" на юге, а также АЭС в Синопе на севере страны и во Фракии на западе. Турция рассчитывает в течение 2025 года подписать соглашения по строительству двух АЭС, "Аккую" и планируемые новые АЭС Турции к 2053 году покроют до 30% потребностей Турции в электроэнергии, говорил в июле Байрактар.
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Сейчас в Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
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