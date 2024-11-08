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На Западе воодушевились по поводу Украины после одного звонка Трампа - РИА Новости, 08.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:45 08.11.2024 (обновлено: 08:48 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/tramp-1982575649.html
На Западе воодушевились по поводу Украины после одного звонка Трампа
На Западе воодушевились по поводу Украины после одного звонка Трампа - РИА Новости, 08.11.2024
На Западе воодушевились по поводу Украины после одного звонка Трампа
Звонок Дональда Трампа, победившего на выборах президента США, премьер-министру Венгрии Виктору Орбану позволяет рассчитывать на мирные переговоры по Украине,... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T06:45
2024-11-08T08:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
венгрия
дональд трамп
виктор орбан
евросоюз
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Звонок Дональда Трампа, победившего на выборах президента США, премьер-министру Венгрии Виктору Орбану позволяет рассчитывать на мирные переговоры по Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.Ранее венгерский премьер поздравил экс-президента США Трампа с победой на выборах главы государства, назвав ее "огромной" и "самой необходимой для мира". Позднее политики провели телефонные переговоры, после которых Орбан заявил о больших планах на будущее."Звонок Трампа Орбану воодушевляет из-за того, что тот один из самых разумных лидеров в Европе", — написал эксперт.Как отметил политолог, премьер Венгрии уже давно призывает к мирному разрешению украинского кризиса, в то время как Европа криминализирует любую дипломатию и лишь подогревает конфликт на Украине."Остановите войну!" — призвал Дизен.В начале июля Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.В четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что окружение Трампа предложило заморозку конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО.На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин отметил, что слова Трампа о стремлении разрешить украинский кризис заслуживают внимания. Российский лидер заявил о готовности создать условия для долгосрочного урегулирования конфликта, чтобы Украина была независимым, суверенным государством, а не инструментом в руках третьих стран.
https://ria.ru/20241108/tramp-1982569672.html
https://ria.ru/20241108/zelenskiy-1982559535.html
https://ria.ru/20241107/putin-1982538424.html
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в мире, украина, сша, венгрия, дональд трамп, виктор орбан, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Венгрия, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Евросоюз
На Западе воодушевились по поводу Украины после одного звонка Трампа

Политолог Дизен: звонок Трампа Орбану может говорить о скором мире на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Звонок Дональда Трампа, победившего на выборах президента США, премьер-министру Венгрии Виктору Орбану позволяет рассчитывать на мирные переговоры по Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.
Ранее венгерский премьер поздравил экс-президента США Трампа с победой на выборах главы государства, назвав ее "огромной" и "самой необходимой для мира". Позднее политики провели телефонные переговоры, после которых Орбан заявил о больших планах на будущее.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
"Придется сделать". В США заговорили о шаге Трампа навстречу Путину
Вчера, 04:35
"Звонок Трампа Орбану воодушевляет из-за того, что тот один из самых разумных лидеров в Европе", — написал эксперт.
Как отметил политолог, премьер Венгрии уже давно призывает к мирному разрешению украинского кризиса, в то время как Европа криминализирует любую дипломатию и лишь подогревает конфликт на Украине.
"Остановите войну!" — призвал Дизен.
В начале июля Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
Киев - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
"Вова, давай". В Киеве выступили со срочным обращением к Зеленскому
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В четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что окружение Трампа предложило заморозку конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин отметил, что слова Трампа о стремлении разрешить украинский кризис заслуживают внимания. Российский лидер заявил о готовности создать условия для долгосрочного урегулирования конфликта, чтобы Украина была независимым, суверенным государством, а не инструментом в руках третьих стран.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Трамп проявил себя правильно в экстраординарных условиях, заявил Путин
7 ноября, 22:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВенгрияДональд ТрампВиктор ОрбанЕвросоюз
 
 
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