https://ria.ru/20241108/tramp-1982575649.html

На Западе воодушевились по поводу Украины после одного звонка Трампа

На Западе воодушевились по поводу Украины после одного звонка Трампа - РИА Новости, 08.11.2024

На Западе воодушевились по поводу Украины после одного звонка Трампа

Звонок Дональда Трампа, победившего на выборах президента США, премьер-министру Венгрии Виктору Орбану позволяет рассчитывать на мирные переговоры по Украине,... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T06:45

2024-11-08T06:45

2024-11-08T08:48

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Звонок Дональда Трампа, победившего на выборах президента США, премьер-министру Венгрии Виктору Орбану позволяет рассчитывать на мирные переговоры по Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.Ранее венгерский премьер поздравил экс-президента США Трампа с победой на выборах главы государства, назвав ее "огромной" и "самой необходимой для мира". Позднее политики провели телефонные переговоры, после которых Орбан заявил о больших планах на будущее."Звонок Трампа Орбану воодушевляет из-за того, что тот один из самых разумных лидеров в Европе", — написал эксперт.Как отметил политолог, премьер Венгрии уже давно призывает к мирному разрешению украинского кризиса, в то время как Европа криминализирует любую дипломатию и лишь подогревает конфликт на Украине."Остановите войну!" — призвал Дизен.В начале июля Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.В четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что окружение Трампа предложило заморозку конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО.На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин отметил, что слова Трампа о стремлении разрешить украинский кризис заслуживают внимания. Российский лидер заявил о готовности создать условия для долгосрочного урегулирования конфликта, чтобы Украина была независимым, суверенным государством, а не инструментом в руках третьих стран.

https://ria.ru/20241108/tramp-1982569672.html

https://ria.ru/20241108/zelenskiy-1982559535.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982538424.html

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в мире, украина, сша, венгрия, дональд трамп, виктор орбан, евросоюз