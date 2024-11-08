https://ria.ru/20241108/peskov-1982651284.html

Песков ответил на вопрос о планах по встрече Путина с Орбаном

Песков ответил на вопрос о планах по встрече Путина с Орбаном - РИА Новости, 08.11.2024

Песков ответил на вопрос о планах по встрече Путина с Орбаном

Конкретных планов о проведении встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном нет, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T13:57

2024-11-08T13:57

2024-11-08T13:57

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венгрия

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дмитрий песков

евросоюз

политика

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Конкретных планов о проведении встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, через Орбана ничего не передавал. И пока никаких конкретных планов о встрече с Орбаном тоже нет", - подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о том, передавал ли Путин через Орбана какие-то послания для украинской стороны. В начале июля Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.

https://ria.ru/20241108/peskov-1982641067.html

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россия, венгрия, китай, виктор орбан, владимир путин, дмитрий песков, евросоюз, политика