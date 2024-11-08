Орбан рассказал, как убеждал Зеленского прекратить огонь
Орбан рассказал, как убеждал Зеленского прекратить огонь
© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
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БУДАПЕШТ, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, как июле убеждал Владимира Зеленского, что время в конфликте не на стороне Киева, но тот отверг его предложение о прекращении огня.
"В июле я ездил в Киев... не для того, чтобы убеждать украинцев что-то делать. Я сказал президенту Украины: время не на вашей стороне и я готов помочь вам устроить прекращение огня, а позже приемлемый мир. Но я был отвергнут", - сказал Орбан на пресс-конференции после неформального саммита ЕС в Будапеште.
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По его словам, Зеленский сказал, что это не его позиция, "его позиция заключается в том что время на его стороне".
"Я сказал: спасибо, президент, большего я сделать не могу", - рассказал Орбан.
Венгерский премьер объяснил, что затем продолжил "создавать как можно большее широкий международный климат, который настраивал бы на мир" и убеждал, что рано или поздно придётся прекратить огонь и начать мирные переговоры и возобновить диалог.
"Вот, что я сделал. Я бы никогда не осмелился сказать, что надо делать украинцам. Их страна, их будущее, их жизнь", - заключил Орбан.
Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что в конфликте на Украине на стороне России, поэтому в мирных переговорах должен быть заинтересован прежде всего Киев. Ранее Орбан заявил, что Украина не сможет победить на поле боя и призвал ее к переговорам.
В начале июля Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, экс-президентом США Дональдом Трампом, а также с Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.